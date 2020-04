Por qué este hoy es uno de los peores negocios en la Argentina a causa del coronavirus

El sector está operando con dificultades, viene sufriendo una importante presión de costos y no recibe beneficios impositivos ni laborales

En un contexto de pandemia y cuarentena generalizada, todo país debe asegurarse un transporte y una logística bien aceitados, para llegar en tiempo y forma con alimentos, insumos médicos y todo lo necesario para que no se profundice la crisis sanitaria.

Sin embargo, pese a que transportar mercaderías es una actividad vital, las empresas del sector aseguran que hoy están atravesando una dura crisis y, advierten, la cosa puede empeorar. Tanto las propietarias de camiones como las que gestionan las cargas en depósitos.

De hecho, la lista de problemas que atraviesa el sector del transporte y la logística es amplio, convirtiéndolo en uno de los que mayores problemas tienen para sostenerse en el corto plazo, tal como advirtieron desde diversas entidades.

1. Baja productividad por camión

Es uno de los flagelos que más les pega. Al haberse desplomado la actividad, es común que un camión que hace un viaje cargado, el de regreso lo realice con capacidad ociosa.

"Estamos trabajando a pérdida, transportamos todo lo que es necesario pero volvemos vacíos, algo que nunca hacemos", advirtió Hugo Bauzá, presidente de la Federación de Empresas del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

Y puso un ejemplo: "Hay camiones que recorren 3 mil kilómetros para llevar alimentos a Tierra del Fuego, esos camiones antes volvían con televisores o con otros elementos. Hoy vuelven vacíos y están cobrando lo mismo".

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), su presidente, Daniel Gallart, explicó que el transporte de cargas está trabajando sólo al 30% o 40% de su capacidad y que ya "agotamos nuestros créditos comerciales, debemos cumplir con el 100% de las obligaciones impositivas y tributarias en tiempo y forma".

En paralelo, desde la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) coincidieron en señalar que "los viajes de larga distancia transportan menos cargas y retornan vacíos, generando mayor costo ocioso", al tiempo que "en las calles y rutas circula la mitad de vehículos de carga, el resto están detenidos en los centros de distribución".

2. Graves problemas para cobrar

Desde Aprocam advirtieron que hay serios problemas para cobrar los servicios que prestan a sus clientes: "Estamos consumiendo créditos de proveedores por combustible, invirtiendo el poco dinero que tenemos en prestar un servicio que no sabemos cómo ni cuándo vamos a recuperar ya que está cortada la cadena de pagos. Sin ninguna facilidad para mantener unidades en funcionamiento y salarios, solo podremos continuar pocos días más funcionando".

Gallart recalcó que "la cadena de pagos ya no existe. Al no habilitar el funcionamiento de los Bancos para el sector productivo no es posible retirar de las sucursales bancarias las cobranzas, depositar cheques, retirar efectivo necesario para realizar cada viaje. La gran mayoría de los cheques depositados no tienen fondos y esto se transforma en un círculo vicioso".

La misma situación plantean desde CEDOL: "Se observan estiramientos en los plazos de pago que originan tasas de interés del capital de trabajo que antes no existían. Estos costos tampoco se contemplaron en la medición del Índice ya que nunca fueron parte del mismo".

3. Sin beneficios impositivos

Este es uno de los grandes reclamos del sector, que fue excluido de los beneficios impositivos y laborales detallados por el decreto 332 del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

"A pesar de trabajar a pérdida, el transporte no recibirá beneficios impositivos y laborales", disparan las firmas de transporte de cargas nucleadas en Aprocam.

En la misma línea, Bauza subrayó que mediante esta excepción el Gobierno "no está reconociendo el trabajo que hace el empresario, que hoy está manteniendo sus camiones en las rutas por solidaridad y no por ganancia".

Por su parte, Gallart también se quejó de que "muchos piensan que somos afortunados por poder trabajar, pero esa no es la realidad, por el contrario, en estas condiciones, aceleramos la crisis del sector. Por ser actividad esencial no tenemos acceso a ninguno de los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, pero sí corremos con los riesgos y problemas de mantenernos en actividad".

A este combo suman que no se prorrogó el pago de los aportes patronales, IVA, Ganancias o anticipos de ganancias y que el sector agotó todos los créditos comerciales.

En paralelo, los propietarios de camiones se quejan de que, en plena pandemia, el Gobierno impide a las empresas computar ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) como saldos de libre disponibilidad.

"En definitiva, lejos de ayudarnos, nos pone más trabas. La solidaridad parece que va en un solo sentido", apuntó.

4. Sueldos y costos

Desde CEDOL, que nuclea a firmas de logística, alertaron que si bien la crisis por Coronavirus no afecta de la misma forma a las empresas de la entidad, "la situación de cuarentena y restricción de circulación para ciertos sectores productivos redujo drásticamente los ingresos de las compañías, mientras que los costos fijos se mantuvieron inalterables".

"Por ejemplo, a fines de marzo, 47% de los trabajadores de convenio se encuentran bajo el régimen de licencia paga, sin trabajar. El 27% de los trabajadores fuera de convenio también está de licencia con goce de sueldo y, además, un alto porcentaje de los trabajadores restantes realiza tareas domiciliarias que reducen, adicionalmente, la productividad de las empresas", indicaron.

A esto se suman los costos específicos del sector, que en el primer trimestre del año acumularon un salto del 12%, según el índice logístico que elabora CEDOL, esto es casi tres puntos por encima de la inflación general.

"En definitiva, la extensión de esta situación a lo largo del tiempo colocará al sector logístico en una situación todavía más difícil", concluyeron desde CEDOL.

Gallart, de Aprocam, se expresó en la misma línea: "Las empresas de transporte de cargas ante esta situación de emergencia seguiremos aportando hasta el límite de nuestras capacidades, pero en estas condiciones se hace imposible seguir sosteniendo nuestra operación por muchos días más".