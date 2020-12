Argentina exportará este año lo mismo que China en 1 semana

2020 también fue un año negativo para el comercio exterior de nuestro país. De acuerdo a un informe de la consultora Abeceb, "los magros resultados se debieron principalmente a la irrupción de la pandemia a nivel global y los confinamientos inherentes a la emergencia sanitaria de manera sincronizada. No obstante, las condiciones económicas locales también tuvieron impacto sobre la evolución de las cuentas externas".

"El aumento de las retenciones en productos agropecuarios y la fuerte suba de la brecha cambiaria a lo largo del año han tenido un rol significativo sobre los incentivos a exportar, mientras que los sucesivos endurecimientos del cepo en un contexto de reservas netas escasas y con tendencia descendente han reprimido aún más a las importaciones, que ya de por sí se encontraban en niveles bajos", explicó Tobías Pejkovich, analista de Comercio Exterior de Abeceb.

De acuerdo a estimaciones de la citada consultora, las exportaciones argentinas habrían disminuido un 15% a u$s55.400 millones durante 2020, retrocediendo así a niveles de 2007, 2009 o 2015, tras cuatro años consecutivos de crecimiento.

"Esta caída se ubica por encima de los promedios regionales, ya que para LatAm se espera una contracción en torno al 10,5%, mientras que las ventas externas del Mercosur caerían aproximadamente la mitad (-8,4%)", agrega la firma en un comunicado.

Desde una perspectiva global, el panorama se agudiza ya que la participación argentina en las exportaciones globales habría alcanzado un mínimo histórico del 0,32%.

La poca relevancia de Argentina en las ventas externas globales también se ve reflejada en relación directa con otros países.

La región

"Si nos comparamos con una economía cerrada similar a la nuestra, las exportaciones anuales de Argentina durante 2020 equivalen a algo más de 3 meses de exportaciones de Brasil, es decir, que nuestro principal socio comercial exporta en un trimestre lo que nosotros concretamos este año", agrega la consultora.

Por su parte, una economía más pequeña pero más abierta como la de Chile alcanza las exportaciones argentinas anuales en 9,5 meses, mientras que Perú tarda casi 17 meses en exportar lo que nuestro país concretó en 2020.

De todas formas, estos números hay que leerlos considerando el tamaño de las diferentes economías. En términos relativos, Argentina es uno de los países más cerrados de la región y sólo es superado por Brasil. De hecho, en 2019 (año sin pandemia) el intercambio comercial, es decir, exportaciones e importaciones en su conjunto, representó el 27% del PBI para Argentina y el 22% para Brasil. En cambio, en países de LATAM como México y Paraguay el ratio osciló entre el 60%-70%, mientras que para Chile, Bolivia, Ecuador y Perú entre el 40%-50%. Por su parte, países como Uruguay y Colombia poseen guarismos levemente superiores a los de nuestro país.

"Si nos comparamos con las principales potencias mundiales durante 2020 las diferencias son abismales: nosotros exportamos en un año lo que Estados Unidos exportó en dos semanas o lo que China exportó en una semana (específicamente 8 días), siempre según estimaciones de Abeceb. Hay que tener en cuenta que las dos potencias globales no se caracterizan por ser economías muy abiertas. De hecho, siguiendo la línea del argumento anterior, en 2019 el ratio de intercambio comercial sobre PBI fue del 19,3% para Estados Unidos y del 31,7% para China, cuando Argentina se ubica aproximadamente en un punto intermedio entre estos países", agrega.

Si bien la evolución fue heterogénea a lo largo del año, las exportaciones intra-regionales (especialmente con Brasil) de manufacturas de origen industrial fueron las más golpeadas por la pandemia, mientras que los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario tuvieron un mejor desempeño relativo.

Importaciones

Las importaciones también habrían disminuido a un ritmo algo inferior al 15% a u$s41.900 millones, siendo el tercer año consecutivo de caída y retrocediendo a niveles de 2007.

La participación argentina en las importaciones mundiales habría sido aún menor que en el caso de las exportaciones ya que rondaría el 0,24%.

Por su parte, el standard comparativo con Chile, Brasil y China se mantienen (importan en 9,5 meses, 3 meses y 1 semana respectivamente lo que Argentina importa en un año), pero se reduce con Estados Unidos (de 2 semanas a 1 semana) y Perú (de casi 17 meses a algo más de 15 meses).

De esta forma, Argentina habría exhibido un superávit comercial robusto en torno a los u$s13.500 millones durante este año, algo inferior al de 2019 pero estable en términos del PBI (3,5%) y siendo el quinto superávit más alto en los últimos 20 años (por debajo de 2002, 2003, 2009 y 2019). No obstante, el intercambio comercial finalizó por debajo de los u$s100.000 millones por primera vez desde 2009, lo que marca una disminución del 15% vs 2019 y del 38% vs el máximo de 2011.

Las perspectivas son mejores para 2021. Las ventas externas se expandirían un 9,2% mientras que las importaciones un 15,4%, con lo que el superávit comercial seguirá siendo elevado en términos históricos, pero se achicaría levemente a u$s12.000 millones (3,0% del PBI).

En tanto, no va a haber un cambio sustancial en cuanto al nivel de participación de nuestro país en la escala global. "Las exportaciones no van a recuperar lo perdido en 2020 por el Covid, y las importaciones, si bien van a crecer significativamente, van a continuar en niveles bajos, tras tres años consecutivos de caída entre 2018 y 2020", precisó Pejkovich.

El número de meses de exportaciones surge de dividir las exportaciones anuales de Argentina durante 2020 (u$s55.404 millones) por el promedio mensual de las exportaciones de cada país. Análogamente, el número de meses de importaciones surge de dividir las importaciones anuales de Argentina durante 2020 (u$s41.945 millones) por el promedio mensual de las importaciones de cada país.