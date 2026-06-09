DEME busca reabrir la discusión por la hidrovía con una iniciativa privada que, según la empresa, reduciría costos por U$S2.500 millones.

La firma belga DEME volvió a manifestar su interés por la concesión de la Vía Navegable Troncal y presentó ante el Gobierno una alternativa que, según sostiene, permitiría reducir significativamente los costos que afrontan los usuarios del sistema. La propuesta se apoya en el mecanismo de iniciativa privada contemplado en la legislación vigente y apunta a habilitar un nuevo proceso competitivo.

De acuerdo con la compañía, el esquema que impulsa permitiría generar un ahorro acumulado de al menos u$s2.500 millones durante el período concesional previsto para la operación de la principal vía fluvial del país.

La intención fue comunicada mediante una nota enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que la empresa dejó formalmente expresada su voluntad de avanzar con un proyecto propio.

"Por la presente, le anticipamos en su carácter de ministro de Economía nuestra disposición a presentar una propuesta de iniciativa privada y, en caso de que dicha iniciativa sea declarada de interés público por el Poder Ejecutivo, a participar en una nueva licitación bajo condiciones económicas más convenientes para el interés público argentino que las previstas en la actual Licitación de la VNT".

Una ofensiva diplomática tras el resultado de la licitación

El envío de la carta se produjo en un contexto particular: apenas 24 horas antes, el Gobierno había definido avanzar con la preadjudicación de la concesión a favor del consorcio integrado por