Se acelera la crisis económica: ¿por qué el Gobierno no aplica el "manual de supervivencia"?

La Argentina está atravesando una crisis económica en simultáneo con una crisis política de la coalición de gobierno. Las dos pesan, tienen vida propia, se entremezclan y fundamentalmente en los últimos tiempos se agravaron.

En esta coyuntura, la relación va de economía a política y de política a economía. Los tiempos, la agenda y el andar de la coalición dependerán fuertemente de lo que pase en los próximos meses con la economía.

La aceleración del deterioro macroeconómico (con foco en lo cambiario y lo inflacionario), "asustó" a la interna oficialista que habían pisado el acelerador. Impuso una especie de "alto el fuego" temporal que estará sujeto a cómo siga la crisis macro.

La máxima aspiración en el año y medio que queda de gobierno es durar y llegar sin una espiralización explosiva de la crisis económica. "Sobrevivir", ir tirando y hacer control de daños. Lo que hace un tiempo atrás era percibido un objetivo político mediocre para 2023, hoy lo empiezan a ver como un escenario de "éxito".

El Gobierno enfrenta una fuerte crisis económica y política.

¿El Gobierno rechazó el "Manual de supervivencia"?

Después de la derrota en la elección de medio término y con la fragilidad que traía la macroeconomía, ameritaba que el oficialismo se limitara el resto del mandato a aplicar un "Manual de supervivencia". Para llegar a diciembre de 2023 con la inestabilidad macro encapsulada, sin que explote una crisis cambiaria ni una espiral inflacionaria.

Los seis mandamientos de este Manual eran:

No reprimir más precios No profundizar el atraso de tarifas No atrasar el dólar oficial Moderar la expansión fiscal y monetaria Firmar y cumplir el Acuerdo con el FMI Hacer las paces dentro del oficialismo.

No eran mandamientos atractivos, no iban a servir seguramente para ganar la elección presidencial del año que viene, pero podían "estabilizar la inestabilidad macro".

El Gobierno no aplicó casi ninguno de los seis mandamientos. Siguió reprimiendo precios, atrasó más las tarifas y el dólar oficial y no moderó la expansión fiscal y monetaria. Firmó un Acuerdo con el Fondo que nunca hizo pie, que no es ancla ni eje, que transita sin pena ni gloria (peor sería no tenerlo, pero está lejos de encapsular la inestabilidad macro). Políticamente, el oficialismo está con muchos más conflictos internos y problemas para gobernar que en 2020 y 2021. Las dos "buenas noticias" son que la nueva Ministra de Economía debutó no yendo directamente en contra del Manual y que el oficialismo está en una calma chicha.

La espiralización de la inflación, uno de los riesgos que inquietan al Gobierno.

Crisis: las consecuencias de no aplicar el Manual

Consecuencia de no aplicar el Manual de supervivencia, el deterioro económico no se encapsuló sino que se aceleró. Una forma de medir el ritmo del deterioro es la tasa de inflación. La inflación en el rango del 60% anual si el gobierno aplicaba el Manual (más alta que el 50% de 2021). Pero el Manual no se aplicó, el desorden macro se acrecentó, la invasión rusa un poquito complicó (con subas adicionales de precios de energía y alimentos) y el 60 subió a 70% anual.

Con los eventos de junio la inflación ya se encamina al 80%, con riesgo de arañar el 100% si es que hay un descenlace cambiario antes de fin de año.

A partir de junio, pasaron más cosas. Cronológicamente, primero se "desfondó" el mercado de deuda pública en pesos. El BCRA tuvo que salir de emergencia a recomprar letras y bonos con emisión monetaria: ya lleva más de 1 billón de pesos. Este episodio generó tres consecuencias:

Blanqueó la endeblez del mercado local y la "BCRA - dependencia" del Tesoro

Acelera la expansión monetaria

Subió la brecha cambiaria (por un cambio de portafolios).

El segundo episodio fue el "desesperado" corte por parte del BCRA de los pagos de importación para frenar el exceso de demanda de dólares del mercado cambiario oficial. Antes, El Ministerio de Producción pisaba SIMI; ahora, el BCRA pisa pagos. Esto trajo tres consecuencias: i) afecta el abastecimiento; ii) provocó una ola de aumentos de precios tomando como referencia los dólares no oficiales; iii) subió la brecha cambiaria (por mayor demanda de dólares no oficiales). Será un corte temporal, es inviable continuarlo por más tiempo. Los dos cortes anteriores (junio 2020 y octubre 2021) duraron como mucho un mes.

Un evento que sumó a la descompensación del mercado cambiario son los pagos engrosados de energía importada más cara: GNL, gas por caño desde Bolivia, combustibles líquidos y eventualmente electricidad desde Brasil. Serán unos u$s12 mil M en el año, con alta concentración entre mayo y agosto. Fueron u$s1,3 mil M en mayo, se estiman u$s1,5 mil M en junio, seguramente u$s2 mil M en julio y empezarían a declinar un poco en agosto para dejar de ser un problema severo en septiembre.

Las reservas del Banco Central, en situación crítica.

La partida de Guzmán y su impacto

El tercer episodio fue político: el desordenado e improvisado nombramiento de la nueva Ministra de Economía. Tuvo tres consecuencias:

Vació la conducción política de la coalición de gobierno

Generó una especie de "anarquía" en la política económica

Subió la brecha cambiaria (por mayor demanda de cobertura)

La situación está complicada: riesgo país, brecha, inflación, son los síntomas de una situación macro desequilibrada. No hay artilugios que sustituyan la necesidad de corregir este desbalance.