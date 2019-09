Fiat y Racing: los detalles de un acuerdo comercial inédito en el fútbol argentino

La automotriz italiana, que ya tenía una alianza estratégica con el equipo de Avellaneda, se convirtió en su main sponsor por una suma millonaria

Al iniciarse la actual Superliga, Racing era uno de los pocos clubes de primera división que no contaba con auspiciante para el pecho de su camiseta. De hecho, hasta la fecha 5 inclusive, La Academia mostraba, tan solo, una publicidad de Banco Ciudad en una de sus mangas y otra de Cabify en el pantalón. Esto se debía a que, tras el vencimiento del vínculo con la empresa de electrodomésticos RCA, los dirigentes de la institución habían aumentado considerablemente sus pretensiones a partir de la consagración en la Superliga pasada, y ningún aspirante cumplía con lo que se demandaba.

Sin embargo, en la fecha 6, y en el marco del enfrentamiento contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el debut de Diego Armando Maradona, el equipo dirigido por Eduardo Coudet estrenó sponsor frontal. Se trata de la empresa automotriz Fiat, con quien ya tenía una alianza estratégica desde febrero de este mismo año. Ahora será el main sponsor de la institución, pero sólo por sesenta días algo muy poco habitual en el fútbol argentino.

Esto tiene que ver con que la automotriz busca celebrar una ocasión particular y aún no tendría decidido desembarcar definitivamente en la camiseta del conjunto de Avellaneda.

"Es un año muy especial para nuestra marca Fiat en el país, al conmemorarse los primeros 100 años en Argentina, y qué mejor manera de festejarlo que acompañando este deporte que refleja la pasión de los argentinos", manifestó Martín Zuppi, Director General de Fiat Chrysler Automobiles Argentina.

Racing y Fiat ya tenían desde febrero de este año una alianza estratégica que no incluía publicitar en la camiseta. Por eso, la actualización del acuerdo implica para el club un ingreso de $7 millones; es decir, aproximadamente u$s120.000, por tan sólo dos meses de auspicio.

Esta cifra surge de la diferencia existente entre el arreglo firmado a principio de año, por $14 millones, y el acordado recientemente, que asciende a $21 millones a partir del aumento de la categoría del patrocinio.

Pese a tratarse de una situación diferente, en el año 2012 La Academia tuvo en su pecho una inscripción que duró aún menos: un solo partido.

Por iniciativa conjunta de la institución y de su main sponsor de aquel entonces, el Banco Hipotecario, en la final de la Copa Argentina -en la que cayó ante Boca por 2 a 1- el equipo lució en la camiseta, por única vez, el logo de "Un Techo para mi país". En aquel entonces, la idea fue a poyar una colecta para esta causa solidaria, que se daría un mes más tarde.

En relación a la automotriz italiana, Víctor Blanco, el presidente de la institución, se mostró contento ante esta oportunidad de sumar un ingreso a fin de año, ya que a esta altura daba la sensación de que la institución iba a tener que esperar, al menos hasta el 2020, para encontrar un patrocinador de estas características.

"Nos da una enorme satisfacción que una firma del prestigio de Fiat haya decidido ir un paso más allá del vínculo que nos une, porque ahora nos acompañará en nuestra mayor insignia: la camiseta", expresó.

Sin embargo, los dirigentes del último campeón del fútbol argentino no se conforman con esta situación a corto plazo, sino que apuestan a firmar un contrato por doce meses para el año que viene, con la misma empresa italiana.

A mediados de este año, tomaron la decisión de rechazar toda oferta menor a u$s2.500.000, pero tomando en cuenta que en 2020 Racing disputará la Copa Libertadores de América, la pretensión mínima para un acuerdo anual habría aumentado a u$s2.800.000.

El acuerdo por estos dos meses rige exclusivamente para la casaca del equipo masculino de fútbol de La Academia. Esta situación se vio reflejada en la presentación de la camiseta alternativa del equipo, que se dio recientemente y en la cual los futbolistas Marcelo Díaz y Darío Cvitanich posaron con el flamante auspiciante, mientras que Milagros Menéndez y Florencia Romero, representantes del plantel femenino, lucieron la misma versión pero sin sponsor.

Curiosamente, pese a la mencionada presentación, el nuevo modelo, en azul oscuro con líneas diagonales azules, rosas y celestes, a la que el departamento de marketing del club decidió llamar "modo láser", se consigue en la tienda oficial por $3.400 sin el auspicio de Fiat impreso en el pecho.

Los otros dos equipos de primera que comenzaron su participación en el torneo sin sponsor principal fueron Arsenal de Sarandí y Estudiantes de La Plata. El Arse arregló con un auspiciante sumamente habitual en el fútbol argentino, con mucha presencia en las categorías de ascenso: La Nueva Seguros. El equipo Pincharrata, en cambio, continúa sin un anunciante para el pecho de su camiseta y es el único club de la Superliga en estas condiciones.

Como siempre, la llegada de un nuevo patrocinador desata polémica entre los hinchas de un club. Primero, en función del habitual debate estético, sobre la belleza de la casaca con o sin auspiciante, pero también, en este caso puntual, en relación a la particular situación de que el contrato sea por tan poco tiempo. Las posiciones están divididas: algunos critican a la dirigencia por elevar sus pretensiones por encima de las ofertas, generando un ingreso nulo por varios meses; otros en cambio, apoyan la decisión y no comprenden como, incluso con la corona de campeones, como atractivo extra, no consiguen un acuerdo duradero que cumpla las expectativas.

Cada institución defiende sus intereses del modo en que lo considera más adecuado. Algunos privilegian cierto prestigio y prefieren resignar cifras que consideran menores, con el objetivo de mantenerlo. Otros, en cambio, consideran que perder cualquier suma de dinero, a la espera de una oferta superadora, es un error que afecta al club mucho más que cualquier cuestión vinculada a la imagen o la reputación. Lo cierto es que, para la mayor parte de los clubes del fútbol argentino, conseguir patrocinadores, especialmente para las camisetas, parece cada vez más difícil.