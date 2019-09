La aerolínea estadounidense Delta compró el 20% de LATAM Airlines

En un movimiento inesperado y que no predijeron los analistas, Delta compró el 20% de la empresa aérea LATAM.



La aerolínea basada en Atlanta, que es una de las más grandes de Estados Unidos, desembolsó u$s1.9 mil millones por esta fracción de LATAM, que es de momento la compañía del rubro más grande de Latinoamérica.



Las operaciones de LATAM están presentes en los principales hubs de la región y su posición estratégica del mercado es un activo que muchos desean a nivel mundial.



No es la primera vez que Delta compra porciones de aerolíneas de la región, cabe recordar, según refresca CNBC, que son dueños del 9% de la brasileña GOL, una apuesta que no funcionó y que de acuerdo a la fuente, y cuyo negocio estarían pensando en deshacer, dado que es competencia de LATAM en dicho país.



Hay que recordar que la oferta está sobre la mesa, pero que los reguladores de cada país tendrán que dar el visto bueno para que esta operación se lleve a cabo.



Por ahora, Delta tiene activos de Korea Air (9,2%) y Aeroméxico (49%). El convenio de compra de esta parte del pastel de LATAM compromete la adquisición de cuatro Airbus A350 y hacerse cargo de la promesa anterior de adquirir 10 A350 más entre 2020 y 2025.