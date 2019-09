Furia de economista K que apareció en listado de los que compraron más de u$s10.000: "Esto no pasa ni en Venezuela"

Agustín D'Atellis, uno de los economistas cercanos al Frente de Todos, rechazó haber superado el límite impuesto por el BCRA y anunció acciones legales

El Banco Central publicó este viernes un listado de personas físicas que, presuntamente, quebraron el límite de compra de u$s10.000 durante septiembre. Además, la autoridad monetaria anunció que comenzaron a realizar "sumarios" por las infracciones.

En este largo listado de 800 personas, identificadas con nombre, apellido, DNI y CUIT, apareció el nombre del economista "K" Agustín D'Atellis, quien confirmó que se trata de su persona, pero negó haber comprado más de 10.000 dólares.

Además, el economista advirtió que iniciará acciones legales contra el Gobierno por haber quebado el secreto bancario y haber hecho pública información personal.

"Es increíble, es insólito que tenga que estar aclarando estas cosas. Estoy claramente siendo víctima de una operación que andá saber a qué responde", advirtió.

"El Gobierno arma esta lista, la publica, viola lo que tiene que ver con el secreto bancario y las normas de seguridad personal", enfatizó.

D'Atellis dijo que efectivamente compró dólares, pero rechazó haber superado el límite impuesto por el "cepo" del BCRA para las personas físicas.

"Mi único hermano vive en el exterior, en Alemania, y se tuvo que ir del país a partir de lo que pasó en los últimos años, de la falta de oportunidades que hay en este país. Tenía que hacer una operación personal y yo soy el el único hermano que tiene y persona en la que confía y me pidió por favor si le podía hacer esa operación y eso es lo que se hizo. En ningún momento, esa operación pasó el límite que dice ese listado. Porque el límite no te deja pasarlo el sistema", explicó.

"Si yo hubiera querido comprar más de 10.000 dólares, el sistema no me hubiera dejado hacerlo. Nunca compré más de 10.000 dólares.Quiero creer que no es un sistema tan ridículo que uno puede tener cinco cuentas en los bancos y comprar 50.000 dólares", cuestionó con fuerte enojo en diálogo con Radio 10.

"Me gustaría que alguien me explique a qué se debe esto. Voy a tomar cartas en el asunto desde el punto de vista legal, porque acá está en juego el secreto bancario, está en juego mi seguridad personal, familiar. No puede hacer esto el Banco Central, para nadie puede hacerlo", reclamó.

"Este Gobierno, con esta lista que acaba de publicar y poniéndonos en esta lista está cometiendo un acto ilegal. Esto no pasa ni en Venezuela", acusó el indignado economista.

El polémico listado

El Banco Central (BCRA) publicó hoy los nombres de más de 800 personas que compraron más de u$s 10.000 durante septiembre y obligó a las entidades financieras a pedir autorización, en caso que quieran hacer operaciones de cambio de dólares.

Mediante la comunicación "C" 84797, el Banco Central (BCRA) publicó un listado de personas que no podrán comprar ni vender dólares sin autorización del organismo.

Alcanza a las personas a las que el BCRA ya les había iniciado sumarios por haber comprado más de u$s10.000 en este primer mes de vigencia del cepo cambiario.

La circular dirigida a las entidades financieras sostiene que "en el marco del Decreto N°609/19 y de la Comunicación "A" 6770 y complementarias, mediante Resolución N°61/19, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio, o en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de esas personas".

Asimismo, el BCRA indicó que las personas que figuran en el listado "deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales". .

En la noche del jueves, el BCRA ya había anticipado que comenzó a abrir sumarios para personas y entidades financieras que cometieron alguna "infracción" en el marco del nuevo esquema de control cambiario.

Fuentes de la autoridad monetaria indicaron que los datos son recaudados mediante un sistema que permite ver en tiempo real las acciones que se ejecutan en el sistema financiero, lo cual se complementa con un cruce de información con la AFIP.