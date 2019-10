Braun, de La Anónima: "La evasión tributaria de los supermercados chinos genera competencia desleal"

"Me enferma escuchar proyectos y reformas y ver que no se hace nada con la evasión", dijo el empresario durante el Coloquio de IDEA

El empresario Federico Braun, presidente de Supermercados La Anónima, fue crítico con la falta de controles para detener el nivel de evasión que existe en una parte importante de esta cadena comercial.



En su presentación en el Coloquio de IDEA, que se está desarrollando en Mar del Plata, indicó que "la crisis de 2001 y 2002 nos hizo caer en la realidad, fue muy profunda. A los supermercados no nos fue mal, pero empezaron los problemas estructurales de la Argentina. Uno es la competencia desleal y la evasión. Me enferma escuchar proyectos y reformas y ver que no se hace nada con la evasión. Esa evasión hace que las cadenas más grandes del mundo en la argentina pierdan plata".

En este contexto, hizo hincapié en que se fueron expandiendo miles de supermercados chinos que no pagan impuestos: "Proliferaron 15.000 supermercados chinos que no pagan impuestos, no cumplen las normas".

Te puede interesar Alberto define plan de arranque: primer objetivo, que cada dólar que entre vaya a la caja del BCRA

"La evasión de impuestos de los supermercados chinos generan una competencia desleal", advirtió.

Y agregó: "En octubre nos robaron un camión con marcas propias La anónima y Best y esa mercadería apareció en un supermercado chino de Merlo".



"La evasión tributaria es enorme en este segmento comercial. Hay que acotar la manera de pagar en efectivo para tratar de bajar el nivel de evasión. Nosotros estamos trabajando sobre este tema con los bancos para intentar cambiar esta tendencia", detalló Braun.



También se refirió al IVA, asegurando que la baja del IVA en los productos básicos de la canasta impactó en forma positiva en el bolsillo del consumidor. "Por primera vez fuimos más baratos que los chinos en esos productos y el consumidor se dio cuenta", manifestó.

Otro punto en el que se focalizó fue en la carne, producto que se está abriendo a nuevos mercados y en especial China, y proyectó ventas al exterior del país que rondan los 3.000 millones de dólares para el año próximo.