BCRA ahora limitó uso de tarjetas y extracciones en el exterior: qué opinan los analistas

El Banco Central (BCRA) anunció el jueves un nuevo endurecimiento del cepo al dólar. A la limitación de compra de divisas a través del homebanking con un tope de u$s200 mensuales por persona, ahora le sumó restricciones al uso de tarjeta de crédito fuera de la Argentina.

En paralelo, puso un límite de u$s50 a las extracciones de cajeros en el exterior con tarjeta de crédito a modo de adelanto. Esto no implica un cambio en el retiro de dólares con tarjeta de débito, que sigue sin límite cuando esa extracción es de una cuenta en dólares y que tiene un tope de u$s200 cuando es de una cuenta en pesos.

Para el economista y CEO de Carta Financiera, Miguel Boggiano, "están tapando las salidas" y comparó a las medidas durante los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri con el cepo de Cristina Kirchner.

No se olviden de las consecuencias nefastas del Cepo K (el de verdad): 1. Imposibilidad de ahorro en dólares (para matarte con la inflación en pesos) 2. Deja de haber abastecimiento de insumos importados (muchas industrias no pueden operar) 3. AVASALLAN NUESTRA LIBERTAD.

Boggiano destacó, sin embargo, que "todavía no se metieron con las tarjetas de credito".

Acerca de eventuales restricciones al uso de tarjetas, lanzó: "A esta altura no se puede descartar nada. Durante el kirchnerismo tampoco se frenaron las tarjetas en su momento, lo que hicieron fue ponerle un anticipo de Ganancias, algo que ni siquiera era un impuesto".

En tanto, el excandidato a presidente del frente Despertar y economista liberal, José Luis Espert, criticó con dureza la medida a través de Twitter.

En esa línea también se expresó el economista Carlos Rodríguez, quien le pidió explicaciones al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y a Guillermo Nielsen, figura del equipo económico del presidente electo Alberto Fernández que trabajará en la transición hacia el 10 de diciembre.

"Desde hoy $50 por tarjeta $100 en efectivo y $200 de tu cuenta pregunto porque no se dejan de joder y nos dejan flotar el tipo de cambio financiero legalmente y nos dejan [email protected] @NielsenEcon", tuiteó.

"Esto es una bomba de tiempo falta culpable por encender la mecha", concluyó, lacónico, Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Amigos economistas qué piden un Banco Central independiente en un país que no tiene instituciones que no tiene moneda que no tiene política que no tiene economía que no tiene sistema impositivo es una ridiculez es pedir un Sueño imposible y además inútil. No debería haber bcra.