Críticas y dudas en Wall Street por el gabinete de Alberto y el meteórico ascenso del discípulo de Stiglitz

Su falta de experiencia y su visión heterodoxa es algo que en los bancos de inversión no cae bien. Esperan que presente un plan económico integral

El gabinete confirmado de Alberto Fernández no despertó entusiasmo en Nueva York. Varios de los nombres, que se fueron filtrando en los últimos días, ayudaron a "digerir" un armado prácticamente kirchnerista del nuevo gobierno.

Claro que a los bancos de Wall Street lo que más les interesaba saber era quién terminaría siendo el encargado de manejar la economía. Y lo cierto es que la llegada de Martín Guzmán, no sólo como la persona que llevará adelante la deuda, sino la economía argentina en general, fue muy criticada por los bancos de inversión en Manhattan.

Con matices, claro, la sensación que quedó flotando es que Guzmán no tiene las credenciales para encarar una tarea tan importante. Eso trae incertidumbre con respecto no sólo al tratamiento de la deuda, sino al programa económico. Léase, como será el sendero del equilibrio fiscal.

"En el caso de Guzmán, es alguien sin ninguna experiencia laboral ni roce. Es simplemente un asistente de investigación de Stiglitz, quien no es respetado en la academia, todo lo contrario. Y Guzmán no es profesor, no es un académico respetado, no es un experto en deuda: simplemente co-autorea un par de working papers que no dicen mucho y ni siquiera fueron publicados en journals importantes" , disparó el gerente de un fondo de inversión grande de Manhattan en diálogo con iProfesional.

En estricto off the record, el financista no ahorró críticas al nuevo ministro de Economía. "No es conocido en ningún ámbito, mucho menos en la industria financiera, simplemente porque es un joven ayudante de investigación".

"Entonces da la impresión que va a a tener una curva de aprendizaje muy importante pero el problema es que Argentina no puede darse ese lujo, no tiene tiempo para que un ministro aprenda on the job porque el default está a la vuelta de la esquina", sentenció.

Desde XP Investments, Alberto Bernal escribió en un comentario a sus clientes que "las opiniones de Guzmán frente al FMI son bastante agresivas, pero sentimos que quiere ofrecer a los tenedores de bonos privados una oferta de reestructuración benévola".

Esto tiene que ver con la propuesta que el ex Columbia había presentado en Ginebra, donde planteaba una reestructuración rápida con dos años de gracia pero sin quitas de capital ni intereses. Claro que de ese paper de la academia a la vida real pueda haber un mundo de diferencias.

los mercados de bonos en el "after market" no reaccionaron mucho a la asunción de Guzmán. Los bonos Par en dólares en Nueva York, por ejemplo, apenas se movieron Sea como fuere,, a pesar de saber que el nuevo ministro de Economía no cree que el país deba decretar un recorte en el capital sino más bien pedir un tiempo de gracia.

"En nuestra opinión, y suponiendo un rendimiento de salida de 10%, la oferta de Guzmán es consistente con una suba de los bonos de aproximadamente el 100% desde los niveles actuales. Estamos especulando, ya que no hemos visto los detalles del supuesto plan", afirmó XP Investments.

Ese upside del que habla sería teniendo en cuenta el precio de los bonos , que cotizan al 40% de paridad, y la idea de Guzmán que no contemplaba quitas sino tan sólo pedir un período de gracia sin pagar.

Según Bernal, la razón de la falta de reacción inicial del mercado se debe probablemente a que se necesitaría un acuerdo con el FMI , algo que parece no estar cercano. Hay que recordar que el mismo Guzmán fue quien aconsejó que no se aceptaran más desembolsos del Fondo.

"Por lo tanto, los mercados están equilibrando la noticia positiva de que puede llegar una oferta amistosa en el frente de la deuda, con el obvio obstáculo de que las negociaciones con el FMI pueden resultar mucho más agresivas de lo que la mayoría de los inversores desearían, debido a la sostenibilidad de la deuda. También es una función inversa de la cantidad de tiempo que le toma a la administración Fernández recuperar algún tipo de normalidad financiera, algo que solo puede ocurrir cuando hay algún tipo de acuerdo con el FMI ", afirma XP Investments.

Necesidad política

Otro experimentado gestor de fondos en Manhattan le dijo a iProfesional que, yendo más allá del caso Guzmán, el gabinete de Alberto Fernández responde a una necesidad política más que a la dura realidad económica.

"Me parece que no es el gabinete más apropiado con la situación del país. Hay un diagnóstico medianamente acertado sobre la restricción externa, pero nada del gasto público", remarca.

Sobre el nuevo ministro de Economía, este "viejo lobo de Wall Street" cree que el problema es que Joseph Stiglitz tiene un sesgo ideológico muy marcado y eso predispone mal al mercado con Guzmán.

"Además, la experiencia o falta de esa es algo no menor. Guillermo Nielsen hubiese sido más competente. La gente que escribe sobre reestructuraciones es importante para formar parte del equipo, pero no para liderar. Las reestructuraciones se arreglan negociando y para eso hace falta tener millaje en el tema", arriesgó este economista argentino, que es uno de los que más conoce Wall Street.