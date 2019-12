Las 10 definiciones clave del plan económico de Martín Guzmán

Según el nuevo ministro de Economía, en el Fondo Monetario existe "un reconocimiento del fracaso" del programa llevado adelante junto a Mauricio Macri

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en su primer anuncio público, sostuvo este miércoles que "para no tener que hacer un ajuste fiscal brutal, es necesario resolver el problema de la deuda".

También reveló que enviará al Congreso un proyecto de ley de "Solidaridad y reactivación productiva". Según explicó, "tiene como premisa central proteger a la población más vulnerable y restablecer las condiciones para poder frenar la caída en la actividad".

En cuanto a la deuda, afirmó que "para poder pagar, hay que tener capacidad de pago y para eso, la economía se debe recuperar", evaluó el funcionario.

En conferencia de prensa, aseguró: "Queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores".

"La reputación hay que construirla mostrando un plan macroeconómico consistente", indicó y analizó que el país debe "redefinir las prioridades".

Al referirse al diálogo mantenido con el FMI, señaló que en el organismo multilateral "hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior".

Afirmó que el Fondo también admite "la grave situación económica en la que está la Argentina".

"Tenemos que definir un sendero de superávits primarios que sean consistentes con la estructura de deuda modificada. De modo que sobre la base de este espíritu constructivo estableceremos consultas con los acreedores para obtener una reestructuración de perfil de la deuda", planteó el ministro.

Además, el funcionario anticipó que van a crear una unidad especial para la gestión de la deuda publica y una comisión asesora que estará formada por algunos ex asesores de finanzas.

El elegido de Alberto Fernández para la cartera económica rechazó que se vaya a recurrir a la emisión para resolver los problemas acuciantes.

"Argentina no tiene acceso al crédito, lo ha perdido. Los mercados reconocen que la situación de la deuda es insostenible. Y querer impulsar una expansión con emisión monetaria, sería desestabilizante", explicó.

Y moderó las expectativas: "Lo mejor que podemos hacer ahora es detener la contracción. Y esa va a ser la forma en la que se pensará la relación entre lo fiscal y lo monetario".

También señaló que en 2020 se empezará ver un descenso gradual de la inflación. "Esto no se debe hacer solamente con política monetaria, sino con un plan macroeconómico consistente, que tenga lo social en el centro", afirmó.

Situación de "fragilidad"

Guzmán aseguró que su gestión llega para "resolver una profunda crisis económica y social".

"La situación es de una extrema fragilidad", advirtió el funcionario. Y subrayó que busca "preparar un programa económico para frenar la caída", mientras realizó un duro balance del Gobierno de Mauricio Macri.

Además, estimó que este año la inflación se ubicará en torno "al 57 por ciento".

El ministro también informó que elaboró un "plan integral" para "ir ordenando cada uno de los desequilibrios de forma consistente".

"Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior", apuntó el funcionario durante una conferencia de prensa en el Ministerio.

En tanto, consideró: "El 2020 no es un año en el que se pueda hacer ajuste fiscal" y dijo que "no funciona atacar la inflación solamente con política monetaria".

"El programa macro es integral que entiende que la Argentina tiene múltiples desequilibrios", indicó y criticó que el país "se endeudó mucho en moneda extranjera".

En reiteradas oportunidades, el titular de Economía planteó que su gestión se encargará de "redefinir prioridades". Y explicó que esto será necesario para saber "a quién proteger" y cómo encarar "lo que sigue".

"El rol del Estado. Lo productivo tienen que estar en el centro, el eje tiene que ser la creación de trabajo y la generación de conocimiento", amplió.

Por otra parte, Guzmán hizo un comentario concreto sobre la situación previsional: "Lo que se ha hecho con las jubilaciones es inaceptable y es muy grave. El único año en que la economía creció durante su mandato (el de Mauricio Macri), se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento con las jubiladas y jubilados".

Sobre el "cepo" y desdoblamiento cambiario

Guzmán indicó que la política monetaria es "parte de un programa macroeconómico integral" y sostuvo que por el momento no tomará medidas respecto del cepo cambiario porque para quitarlo, debe haber "tranquilidad".

"La política monetaria es parte de un programa macroeconómico integral y está coordinada con el resto del esquema", destacó el funcionario durante su primera conferencia de prensa.

De ese modo, consideró que "en una situación de extrema ansiedad, el Gobierno de Mauricio Macri decidió implementar el cepo".

"Para que la economía argentina se lo saque de encima, se debe tranquilizar. No es el momento de eso", analizó el ministro.

Al ser consultado respecto de la posibilidad de poner en marcha un desdoblamiento cambiario, señaló: "Seguiremos igual. Se estará evaluando el régimen en función de la evolución que muestre le Argentina".

"No estamos tomando medidas al respecto", enfatizó Guzmán en el Ministerio.

En la misma línea, este miércoles el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que el Gobierno no pensaba aplicar un desdoblamiento cambiario y confió en que la intención oficial es "atacar el súper cepo" que "dejaron" los funcionarios de Cambiemos.

"Trabajamos en ver cómo empezamos a atacar este súper cepo que nos dejaron y cómo lo hacemos convivir con el poco nivel de reservas de libre disponibilidad que tenemos", apuntó.

Las diez definiciones clave de Guzmán

1) Ajuste

"El 2020 no es un año en el que se pueda hacer ajuste fiscal. Eso profundizaría la recesión y agravaría la caída", dijo, pero aclaró: "El tema es tener la posibilidad, el aire, para no tener que hacer esa contracción fiscal. Hoy no se encuentra ningún recurso extraordinario para financiar".



2) Emisión monetaria

"Querer financiar una expansión fuerte con emisión monetaria sería desestabilizante para la macroeconomía. Lo mejor que podemos hacer es detener la contracción entendiendo que no contamos con los recursos para hacer un impulso fiscal fuerte".

3) Cepo

"Para que la economía argentina pueda sacar el cepo, la economía se tiene que tranquilizar. Este no es el momento de eso. En cuando a medidas de desdoblamiento seguiremos igual pero se seguirá evaluando cuál es el régimen cambiario al que Argentina puede ir en función de la evolución de la economía".

4) Inflación

"La inflación de este año se ubicará en torno al 57%. Queremos reducirla a niveles de un dígito pero lleva tiempo. Esto no se debe atacar solo con política monetaria como lo hizo la gestión anterior, no funciona, debe ser atacado con una estrategia macroeconómica integral".



5) Deuda

"Para poder pagar, hay que tener capacidad de pago y para eso, la economía se debe recuperar". "Para no tener que hacer un ajuste fiscal brutal, es necesario resolver el problema de la deuda".

"Queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores", dijo y anunció que creará una Unidad Especial, encabezada por él, para la "gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa con el objetivo de diseñar las políticas" vinculadas con el tema.

6) FMI y acuerdo stand-by

"Ya se inició negociaciones. Hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior".

"El acuerdo está caído. El país se encuentra en un virtual default. No tiene sentido recibir mas desembolsos del FMI".

No obstante, consideró que si el FMI "estuviese dispuesto a prestarle a la Argentina para realizar inversiones para aumentar la inversión pública, en ese caso, estaríamos hablando de otra historia".

"Esperamos un diálogo abierto, pero hay que tomar decisiones y las tenemos que tomar nosotros. El programa es nuestro. Vamos a buscar cómo adecuar el acuerdo a los objetivos de sostenibilidad macro de este programa".

7) Crisis

"Estamos frente a una profunda crisis económica y social". "La reputación hay que construirla mostrando un plan macroeconómico consistente y hay que redefinir las prioridades"

8) Ley de solidaridad y reactivación productiva

"Será presentada en las sesiones extraordinarias de los próximos días". "La cuestión social estará en el centro del programa económico integral".

9) Jubilaciones

"Lo que se ha hecho en el gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones es inaceptable y muy grave. En el único año en el que la economía creció durante su mandato se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento con los jubilados".

10) Equipo

"Es unquipo con el que estoy muy feliz de trabajar, con un profundo conocimiento del sector público. Todos comparten esta premisa de proteger lo nuestro, lo público, lo que tenemos, representar a la República. Es parte de este cambio en la visión de proyecto de país", dijo luego de anunciar los nombres que integrarán la cartera de Hacienda: Raúl Rigo como secretarios de Hacienda; Diego Bastourre, de Finanzas; Haroldo Montagu, de Política Económica y Roberto Arias, de Política Tributaria.

También integrará el gabinete de Economía la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco.

En tanto, quien será propuesto por la Argentina como Director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional será Sergio Chodos.