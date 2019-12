Aterrizaron fondos de inversión del exterior para conocer de primera mano el plan Guzmán

Cinco fondos llegaron para verse con el ministro y su comité de asesores, a cargo de Daniel Marx. Hay optimismo pero no creen que haya propuesta sin quita

Los temas urgentes para el mercado financiero, léase la deuda y el plan económico, hicieron que varios fondos de inversión llegaran esta semana a Buenos Aires. En medio de la asunción de Alberto Fernández, ejecutivos de Wall Street arribaron para comenzar las reuniones con el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, y eventualmente con las personas que suenan como sus asesores en la promocionada "unidad ad hoc" para la sostenibilidad de la deuda.

En el mercado se daba como confirmado que esa estructura iba a estar a cargo de Daniel Marx -negociador de varias reestructuraciones en la historia económica argentina- y Adrián Cosentino -quien venía trabajando con Guillermo Nielsen-. Se espera que en las próximas horas salga la confirmación oficial.

Sea como fuere, según pudo saber iProfesional, al menos cinco fondos del exterior están dando vueltas por Buenos Aires en busca de respuestas sobre el plan Guzmán. Moon Capital (oriunda de Nueva York), Trend Capital Management (de Miami) y Golden TreeAsset Management (también de la Gran Manzana) son algunos de los grandes jugadores que están en suelo argentino. Hospedados en el lujoso FourSeasons, tienen frenéticas reuniones con economistas e inversores locales para entender la economía de Alberto F..

Los ejecutivos quieren saber si el plan Guzmán para la deuda que trascendió en su momento (sin quita de capital ni intereses pero sin pagar un solo dólar durante dos años) sigue vigente o no. Se les dice, en el mercado, que esa idea que tenía en su momento el ex Universidad de Columbia podría no llegar a concretarse. O sea, que si bien se busca un acuerdo rápido y "maket friendly" con los inversores, el nivel de quita podría ser un poco más que el que trascendió en el paper publicado por Guzmán en Ginebra.

El mismo ministro de Economía lo subrayó en su primera conferencia de prensa: no necesariamente la propuesta a los bonistas será un calco de su trabajo académico. Tampoco esperan tenerlo cerrado para marzo, viejo deadline del ministro en su presentación académica.



De hecho, en las últimas horas incluso trascendió en el mercado (se desconoce si de fuentes oficiales o de los acreedores) que una alternativa en danza sería que el Gobierno adelantara el pago de los intereses de los próximos cuatro años pero con una quita del 50%. Eso se financiaría con un préstamo de un consorcio de bancos, quienes pondrían la plata.

"Ese fue el rumor que circuló el jueves por las mesas de dinero. Podría ser una opción, no sé si sería aceptado por el gobierno argentino. Más bien creo que son propuestas que le llegan a ellos, una de las tantas que le deben estar queriendo vender al nuevo Gobierno", comentó una fuente del mercado que escuchó ese trascendido.



Por otro lado, la inquietud de los fondos que llegaron a Buenos Aires va más allá de la deuda. Claramente quieren saber cómo será el escenario fiscal hacia delante, una de las claves del programa económico. Ya avisó Guzmán que "no hay margen para más ajuste", pero los inversores tomaron con buenos ojos la prudencia del ministro en el sentido de que la meta (eso sí, a largo plazo) es el superávit fiscal primario. En Wall Street no preocupa cómo se llegará a eso. O sea, si recortando gastos o incrementando impuestos. Obviamente, el mix de políticas que tome Guzmán será evaluado por los fondos para determinar si es consistente o no.

"Si quiere crecer, tampoco puede matar con impuestos al sector privado para llegar al superávit fiscal. Habrá que ver cómo lo hace", remarcan en los fondos de inversión.



Un informe del Citi publicado en las últimas horas dice que "la conferencia de prensa de Guzmán no trajo nueva información sobre la deuda pero sí un mensaje conciliatorio".



Para la entidad estadounidense, habría que esperar que el diálogo entre el gobierno y los acreedores empiece con mayor fuerza en las próximas semanas. El Citi tiene como escenario base una quita del 65% en los intereses y una extensión de plazos de 10 años en el capital. "A los precios de mercado actual, creemos que hay un serio riesgo a la baja para los títulos", dice.



En otro orden, según supo este medio, los ejecutivos que están en el país no se llevaron buenas impresiones del equipo económico que armó Guzmán. "Tuvieron que ponerse a googlear quiénes eran", contó un banquero que está con estos inversores.



A primera vista, el team Guzmán es demasiado académico para los gestores de fondos. "Es entendible. Cuando uno llega a la función pública se rodea de gente de confianza, que conoce. Por eso Guzmán, viniendo de donde viene, elige este equipo. Pero la verdad es que no despierta nada en el mercado", remarcó.



Los fondos que vinieron al país, más allá de tener su meet and greet con el discípulo de Joseph Stiglitz, buscan entender cómo será la relación entre Alberto y Cristina Kirchner. Temen que haya un "doble comando" o que "se produzcan internas que desgasten al Presidente".

Claramente para los gestores de miles de millones de dólares, la preocupación principal en lo político es que Cristina tome el control de las decisiones más trascendentes del nuevo Gobierno. Claro que la situación judicial, con la "amnistía" de los presos K que empiezan a salir, es un foco de atención para Wall Street.

"Muchas de estas cosas marcarán la debilidad o fortaleza de Fernández como presidente y el poder real que tenga la línea dura del kirchnerismo", remarcan. Por lo pronto los fondos llegan con una visión constructiva con la Argentina. Creen que hay altas chances de que se pueda elaborar una oferta que seduzca a los tenedores de la deuda.

Lo que más les preocupa, al menos por ahora, es el plan integral para la economía. Eso marcará si realmente es viable la estrategia de "esperar" para cobrar.