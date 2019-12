Roque Fernández: "El dólar va a subir al mismo ritmo que la inflación, que creo que se mantendrá entre 40% a 50% anual"

El ex ministro de Economía, y gran responsable de mantener la convertibilidad del uno a uno en los ´90, habló con iProfesional sobre el control al dólar

Fue protagonista durante los años ´90 del gobierno de Carlos Menem como ministro de Economía, y gran responsable de mantener a rajatabla la convertibilidad del uno a uno entre el dólar y el peso. Dos monedas que en Argentina parecen no poder despegarse mutuamente entre los ahorristas, sobre todo luego de conocer la intención de la gestión del Frente de Todos por desalentar todo consumo en la divisa estadounidense.

Roque Fernández, economista y director del Fondo para la Promoción de la Investigación de la Universidad del CEMA, dialogó a solas con iProfesional sobre las medidas anunciadas por el Presidente de la Nación Alberto Fernández, en el marco del CIEF 2019, la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas que se realizó esta semana en Buenos Aires, organizada por la CLAAF, el Banco Ciudad y la Universidad Di Tella.

Incluso, el ex funcionario deslizó que "si el Gobierno tiene un excedente en la balanza comercial y compra reservas, tiene la posibilidad de intervenir en el blue" vendiendo dólares.

-En medio de tantas medidas que están en camino de tomarse a nivel oficial, ¿cómo ve a la economía argentina?

-Recién se acaban de conocer las primeras medidas, vamos a ver cómo salen después del tratamiento parlamentario. Algunas son positivas, como, por ejemplo, eliminar el impuesto al plazo fijo, ya que Argentina tiene un nivel muy bajo de ahorro y lo peor que podemos hacer es ponerle un impuesto a ello, que es lo que se hizo a finales de 2017 con una ley que se instrumentó y reglamentó en abril o mayo de 2018. Ahí empezó la debacle del país, comenzó a caer el PBI, a perder verosimilitud la política económica y se iniciaron los problemas, ya que se disparó el dólar. Tuvimos la suerte que no se cayeron los bancos, que es otro elemento positivo, que el actual gobierno tampoco ha tomado medidas que podrían haber sido bastante negativas respecto a la sustentabilidad del sistema bancario, y que se ha preferido preservarlo. Estas son las únicas cosas que se me ocurren comentar de los primeros días de la nueva gestión, después tenemos que ver qué sucede.

-¿Qué opina de recargar con el 30% a las compras en dólares y al turismo donde parece que se está "castigando" a la clase media y no al ahorrista grande?

-En realidad, hay experiencias históricas en Argentina donde ya se ha desdoblado el sistema cambiario. O sea, hay un sistema cambiario para el comercio internacional, donde, fundamentalmente, se refiere a un tipo de cambio para exportaciones e importaciones, y después también había un dólar financiero que captaba los otros movimientos de divisas. Algunos de ellos, obviamente, hoy día estarían incluidos en esta nueva medida de la cotización comercial más un 30% de impuestos.

Pero sigue siendo la misma idea, porque si bien se han exceptuado las compras de libros en el exterior y algunas otras cosas que puede no desearse que vayan por ese mercado financiero, en general va a haber muchas operaciones de servicios e, incluso, aquellas vinculadas a la amortización de operaciones financieras (como cancelaciones de préstamos, entre otras), que también van a tener que pagar ese recargo.

-¿Entonces qué puede ocurrir?

-Se va a tener que esperar un poco porque tarde o temprano la brecha se vuelve a cerrar por el arbitraje. Es decir, todo el mundo va a querer comprar al dólar oficial y venderlo al contado con liquidación o al blue.

-¿Era la única medida posible para frenar el consumo de productos y servicios en dólares?

-En realidad, esta medida hubiese sido mucho más simple si hacían un listado de la cantidad de productos y servicios de importaciones y exportaciones que iban a estar en el mercado oficial de cambios, y el resto que tome como referencia al blue. ¿Qué significa? Si el Gobierno tiene un excedente en la balanza comercial y compra reservas, puede intervenir en el blue vendiéndolas para aquellos fines que no están vinculados a la balanza comercial de bienes y servicios que van por cotización oficial. O sea, es más complejo pero es más de lo mismo que históricamente se hizo.

-Hablaba de la incidencia del recargo en el uso del dólar en los "otros tipos de cambio", ¿ahora puede haber un aumento de la brecha con el mercado oficial?

-El Gobierno va a depender del programa monetario que implemente para saberlo. Si el Ejecutivo tiene un programa laxo, o sea, que afloja mucho en términos de control monetario, sin dudas que el contado con liquidación va a aumentar, pero no es lo que están argumentando ahora los funcionarios. No lo están diciendo. Por ejemplo, si se cancelan en efectivo todas las Leliqs (N.deR.:Letras Líquidas del Banco Central), obviamente va a aumentar mucho el contado con liqui y el paralelo, a no ser que haya una medida contraria que absorba el exceso de liquidez. Pero esto último significaría no rescatar las Leliq, o sea, depende cómo se muevan en esta dirección.

-¿Cuánto puede verse afectada la inflación en todas estas medidas restrictivas de acceso al dólar oficial?

-Lo que veo es que la expansión monetaria que necesita Argentina puede estar cerca de un impuesto inflacionario del 3% mensual. Calculo que el país va a seguir, un poco más o menos, con esa tasa, que puede dar entre 40% a 50% anual de incremento de precios. Y el dólar va a subir al mismo ritmo, tanto el comercial como el blue.

-Ante esta batería de medidas que se enviaron al Congreso el mercado financiero reaccionó bastante bien y bajó varios puntos el riesgo país, ¿cómo lee esto?

-Creo que reaccionó bien el mercado porque esperaban que fueran peores las medidas, porque se habló mucho en la previa que se podía descontrolar la economía. Pero al final se salió con un plan que no confirmaron los temores que tenía la gente.