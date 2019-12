Mundial de Clubes: los premios que reparte el torneo que se disputan Flamengo y Liverpool

El torneo que nuclea a los mejores de cada continente reparte una cifra que no parece tan relevante dada la importancia de lo que está en juego

Cada diciembre se lleva a cabo el torneo de equipos más importante del mundo, aquel que reúne a los mejores de cada continente y que determina cual es el campeón del mundo: el Mundial de Clubes de la FIFA.

Sin embargo, a pesar del prestigio que la competencia tiene y de la importancia que los aficionados le dan, sobre todo en los países de Latinoamérica, los premios económicos no tienen el peso que la dificultad del torneo supone.

Participan tradicionalmente siete equipos:

- El campeón de la Copa Libertadores, que representa a la Conmebol, confederación que reúne a los clubes de América del Sur.

- El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf, que representa a América Central y del Norte.

- Aquel equipo que haya ganado la UEFA Champions League, representando a Europa.

Te puede interesar Milei destrozó las medidas económicas del nuevo Gobierno y sus comentarios se viralizaron

- El ganador de la Liga de Campeones de la CAF, por África.

- El campeón de la Liga de Campeones de la AFC, por Asia.

- El que haya conquistado la Liga de Campeones de la OFC representando a Oceanía.

- Y el campeón de la liga local del país anfitrión.

Esta edición, que se está llevando a cabo en Doha, Qatar, repartirá en total, entre todos los equipos que disputan el campeonato una suma de u$s17 millones. La cifra es baja en comparación con lo que se reparte en los torneos continentales más importantes, como la UEFA Champions League, que otorgó en la edición 2018/2019 un total de €585 millones por resultados. O la Copa Libertadores, que entregó u$s161.900.000 durante este año.

Si la comparación finalizara en ese punto, no sería ecuánime, dado que, por la cantidad de equipos que juegan esos dos campeonatos, por muy poco dinero que otorguen a cada uno, la cifra sería alta. Sin embargo, la clave radica en lo que se le paga a cada equipo por el resultado que obtiene; en especial, al campeón.

El primer encuentro de este año lo disputaron el Hienghène Sport de Nueva Caledonia, campéon de Oceanía y el Al-Sadd, el campeón de la liga catarí, que es dirigido por el ex futbolista del Barcelona Xavi Hernández.

El equipo neocaledonio cayó y se despidió del campeonato sin haber ingresado ni siquiera al cuadro principal del torneo, por lo que se llevó solo u$s500.000. Ya en los cuartos de final, Al-Saad se enfrentó al Monterrey de México, que ingresó al torneo en esa ronda. El conjunto perteneciente a Concacaf tiene una fuerte presencia argentina, desde su entrenador Antonio Mohamed hasta futbolistas como los ex River Marcelo Barovero, Leonel Vangioni y Rogelio Funes Mori. También están Nicolás Sánchez, campeón con Racing; Maximiliano Meza, campeón con Independiente; y José María Basanta, pieza predilecta de Alejandro Sabella durante su paso por la Selección.

El equipo de Mohamed se impuso 3 a 2 y condenó al de Xavi a jugar por el quinto puesto ante el Espérance Sportive de Túnez, el campeón de África, que perdió en cuartos de final ante Al-Hilal de Arabia Saudita, campeón de Asia, por 1 a 0. En el partido por la quinta ubicación, el conjunto tunecino se impuso por 6 a 2 y se hizo acreedor de un premio de u$s1,5 millones, mientras que el perdedor catarí solo obtuvo u$s1 millón.

En semifinales aguardaban, ya clasificados, aunque sin jugar, los dos equipos que se preveían como más fuertes. El Liverpool, ganador de la Champions League, y Flamengo, dueño de la Libertadores.

Flamengo derrotó 3 a 1 al Al-Hilal y Liverpool venció con mucho esfuerzo y de manera agónica al Monterrey de los argentinos.

Al-Hilal y Monterrey deberán conformarse con jugar el partido por el tercer y cuarto puesto, aunque con el incentivo de ganar u$s1 millón más, ya que quien se imponga en ese partido obtendrá u$s3 millones, mientras que el derrotado solo se llevará u$s2 millones. El encuentro se jugará este sábado a las 11:30 de Argentina, con televisación de TNT Sports.

Te puede interesar Campeones de la recaudación: cuáles fueron los equipos top del fútbol argentino en 2019

La gran final entre el equipo brasileño que derrotó a River en la final de la Copa Libertadores y el equipo inglés, considerado por muchos el mejor del mundo en la actualidad, tendrá un premio que no se corresponde con la calidad del encuentro.

El ganador, y por lo tanto campeón del Mundial de Clubes, se llevará u$s5 millones, mientras que el subcampeón embolsará u$s4.000.0000.

Parece insólito que el Flamengo, por haber ganado el torneo más importante de Sudamérica hace menos de un mes se haya llevado u$s12millones y por ganar el campeonato que, supuestamente, es el más importante del mundo, obtenga menos de la mitad.

Aun mayor es la diferencia en el caso del Liverpool, que tras consagrarse campeón durante el primer semestre de este año se llevó €19 millones, más de cuatro veces la cifra que podría ganar en caso de obtener el título este sábado cuando enfrente al "Mengão" desde las 14:30 de nuestro país, también con transmisión de TNT Sports.

Habitualmente, los equipos europeos no le dan gran importancia a este torneo, dado que suelen ganarlo con relativa sencillez. Pero, además, los premios que otorgan no aportan el suficiente incentivo a instituciones que están acostumbradas a jugar por mucho más dinero. De hecho, Jürgen Klopp, entrenador del finalista inglés, no alineó entre los titulares a dos de los mejores jugadores del equipo, Sadio Mané y Roberto Firmino, en el partido ante Monterrey. Recién los incluyó en el segundo tiempo, cuando el trámite del encuentro se volvió complejo.

Resulta difícil exigirles a los clubes de Europa, que desde hace tiempo le brindan mayor importancia a su competencia continental que al Mundial, por las distancias existentes entre su nivel y el del resto del mundo, que se comprometan al máximo con el torneo.

En cambio, el desafío de lograr ganarle a un equipo a priori superior sigue siendo un incentivo para los clubes de Argentina y el resto de Sudamérica. Además, más allá de que el premio sea menor, para algunos cualquier ingreso resulta significativo, aunque no sea el caso del poderoso Flamengo.

Por estos motivos FIFA planifica la creación de un nuevo formato para 2021, que contemple mucho más equipos y que sea atractivo para todas las regiones del mundo. Los premios por participar, como mínimo, cuadriplicarían lo que cobra el campeón actual. Y el ganador de la competencia se llevaría unos sustanciosos u$s120 millones.