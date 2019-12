Kicillof, contra la oposición por no dar quórum para tratar la Ley impositiva: "Déjense de joder, siéntense y ayuden"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la oposición en duros términos: "La gente está muy mal, déjense de joder, siéntense y ayuden"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la oposición en duros términos: "La gente está muy mal, déjense de joder, siéntense y ayuden". Además, al señalar que está "decepcionado" del papel de Cambiemos, agregó: "Hay un sector que quiere salir ladrando".

Te puede interesar La AFIP publicó las deducciones y escalas de Ganancias para el 2020

El gobernador señaló que decidieron ser "oposición rabiosa". Entonces, aclaró que las medidas que él propone fueron apoyadas internamente y no son un "impuestazo" contra la clase media como se critica.

Te puede interesar AFIP publicó las escalas del impuesto a las Ganancias a aplicar en 2020: valores aumentan 44,28%

"Si al Pro y Cambiemos le importara la clase media no la hubiera hecho trizas", sentenció. Y agregó: "Nosotros los estamos respetando como oposición pero estoy muy decepcionado. Hay un sector de Cambiemos que quiere salir ladrando".



Kicillof cuestionó el viaje de María Eugenia Vidal a París al señalar que su antecesora le había dicho que Juntos por el Cambio iba a "votar las primeras leyes". "Era una semana importante para que acompañen", dijo. Y, más adelante, señaló: "Lo que pasa no se arregla por WhatsApp, no se quienes se fueron de viaje pero siéntense y ayuden".



En declaraciones a Ámerica, Kicillof disparó: "Si me la quieren hacer difícil que sea sin pasamontañas, en aras de las valores democráticos". Según dijo, a él lo tildan de "inexperto, ignorante, inútil, obtuso, obcecado", y retrucó: "Si el negocio es ese no vale ni la pena sentarse, pero creo que hay sectores que, en vez de pensar en la lógica política, piensan en la gente. Está muy mal la gente. Déjense de joder, sientense y ayuden". Entonces, dijo: "Yo me he sentado con todos los sectores pero en un momento dinamitaron la mesa de diálogo y se fueron a la tele a hacer su negocio político".



Kicillof polemizó sobre el papel de los medios, y dijo: "No le echo la culpa a los medios pero si los y las bonaerenses creyeran lo que dicen los medios hegemónicos de mi no hubiera sacado ni 3 puntos".





El gobernador también habló de la corrupción, y resaltó que "el que viola la ley tiene que pagarla". "Con los actos de corrupción hay que ser despiadado. Es inadmisible", sentenció y resaltó la importancia de no hacer un uso político de estas cuestiones. Para ilustrar esto, se remitió al caso de Brasil, y lanzó: "Esta ultracomprobado que Lula da Silva no hizo nada y que era todo mentira".



"Hay que mejorar los mecanismos de control y los ciudadanos tienen que confiar en que el funcionario público es honesto. Pero con que sea honesto no se solucionan los problemas de la provincia. Hay que ir a un cambio de cultural muy fuerte", señaló.



Durante la entrevista, el gobernador también habló de su triunfo en las elecciones, y opinó: "No ganamos porque yo anduve en el Clio, ahí está lo que hicieron Alberto y Cristina". Según recordó, el peronismo nació en Berisso por lo que esta fuerza política es "una potencia" en la provincia de Buenos Aires. "Yo ahí llego y soy un aprendiz".