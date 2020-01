Video: la pelea entre Emiliano Sordi y Brancatelli por negarse a traer a la Argentina los dólares que ganó en una pelea

Emiliano Sordi es un deportista nacido en Río Cuarto que ganó el título de los semipesados de la Pro Fight League de la MMA en Nueva York

"Si ganaras un millón de dólares fuera del país, ¿lo traerías a la Argentina?". En esta encuesta que ocupó el jueves todo el programa Intratables, se resume el incidente que enfrentó a dos de sus panelistas con uno de los invitados.



Emiliano Sordi es un deportista nacido en Río Cuarto que ganó el título de los semipesados de la Pro Fight League de la MMA (Artes Marciales Mixtas) en Nueva York. Además del trofeo, la victoria incluyó un premio en efectivo de un millón de dólares.



Ante un tuit del economista Manuel Adorni, con una proyección del dinero que perdería en el cambio al entrar el dinero al país, el luchador fue contundente: "Me extraña amigo, veo todos tus videos y conferencias. No voy a ser tan b... de llevar un dólar para Argentina. Jajaj".

@madorni me extraña amigo, veo todos tus videos y conferencias. No voy a ser tan boludo de llevar un dolar para argentina jajaj https://t.co/NRW63tdtTS — Emiliano Sordi (@emilianosordi) January 2, 2020

Vía Skype desde Estados Unidos, Sordi fue entrevistado por el programa conducido por Paulo Vilouta, y redobló la apuesta en declaraciones que levantaron la temperatura de las redes sociales: "Hablan de socialismo con lo ajeno, así es súper fácil. Dame diez palos verdes y te los reparto entre un montón de gente, como no es mío no me va a doler en lo más mínimo. No encuentro en Argentina un negocio que sea mejor que el que voy a hacer acá".

Enseguida apuntó contra Ernestina Pais, que contó su experiencia invirtiendo sus ahorros en Argentina y dando trabajo a la gente. "No sé cómo se llama la muchacha que está a los gritos atrás", dijo.

Y luego contra Diego Brancatelli. "Cuando me haga falta un sparring, lo llamo a Brancatelli", se burló y luego les dio su visión del país: "Es lamentable que en un país que paga impuestos tan altos no tengamos seguridad, que la justicia social sea en realidad un robo a los que producen un poquito más. Todos estos que luchan por la igualdad tendrían que luchar por una igualdad real, no sacarle al que gana un poquito más para darle al que no hace nada".



Entre preguntas y análisis del panel, Sordi continuó en su postura haciendo una comparación con los impuestos que paga en Estados Unidos, a propósito de lo que tendría que pagar acá: "Son distintos, no lo tengo claro porque tengo un contador que me maneja las cosas. Pero el grueso es un 30 por ciento, después me devuelven lo que invierto acá. Si a eso le sumo el 50 por ciento que me sacarían en Argentina, un país en el que no se ve un avance en nada, ¿estoy arriesgando la vida por un 20?".