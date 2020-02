Martín Guzmán enfrenta una semana clave en la toma de decisiones económicas

El Tesoro realizará una licitación de bonos, colocando tres instrumentos en el mercado para hacerse de pesos y poder afrontar el vencimiento del bono dual

El Tesoro realizará mañana una nueva licitación de bonos, para poder afrontar el vencimiento del bono dual que vence el 13 de febrero.

Por otra parte, el miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentará ante la Cámara de Diputados para exponer sobre la nueva ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa en una sesión informativa especial convocada para analizar el proyecto.



Por ello, además de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional ( FMI), la semana del ministro se presenta agitada y en la que esperan importantes definiciones.



La licitación de mañana es el resultado de la mala experiencia del lunes pasado, cuando solo el 10% de los tenedores del bono AF20 entraron al canje que ofreció el Ministerio, que contenía una quita implícita de capital que no fue convalidada por los acreedores.

Ahora, mediante una nueva licitación, buscará colocar tres instrumentos en el mercado para hacerse de pesos y poder afrontar el vencimiento del jueves próximo de los $96.000 millones del AF20 y de los $9600 millones de Lecap.



Si bien la intención de Alberto Fernández, como declaró, es no emitir "a lo loco" para pagar el compromiso, las alternativas que tiene el Gobierno si la licitación no es exitosa no son las deseables.

Por un lado, podría pagar los $105.000 millones, pero significaría volcar al mercado casi el 9% de la base monetaria en circulación. Esto podría generar presión sobre la brecha cambiaria, ya que muchos de esos pesos irían a comprar dólares en los mercados bursátiles, lo que haría subir el dólar MEP o el contado con liquidación.



La segunda opción que tienen, por lo tanto, es volver a reperfilar este vencimiento, ya que tanto el AF20 como las Lecap están suscritas bajo ley argentina. Sin embargo, iría en contradicción con la reputación que el Gobierno quiere construir y marcaría una nuevo precedente para la negociación.



Por eso, el debate gira en la siguiente encrucijada: Alberto Fernández pide que haya buena fe por parte de los acreedores y que les den más plazo, pero los inversores quiere algo a cambio, un "endulzante" como se dice en la jerga financiera.



El ministro Guzmán, por ahora, no muestra las cartas y no da detalles del plan económico.



Por otra parte, el miércoles el ministro visitará la Cámara de Diputados para exponer sobre los lineamientos del proceso de renegociación que lleva adelante con los acreedores, tras lo cual los legisladores podrán hacerle preguntas.



"Es importante la presencia del ministro y que, una vez que se aprobó la ley, pueda dar los criterios generales y especificaciones de la reestructuración y negociación de la deuda pública bajo jurisdicción extranjera", dijo a La Nación el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano, de la Coalición Cívica, quien destacó la relevancia de constituir una comisión bicameral de deuda."Hemos pedido su conformación junto a [Mario] Negri y [Cristian] Ritondo", precisó.



"Ya tengo armado mi cuestionario personal", anticipó la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, y sin entrar en detalles, adelantó que sus preguntas estarán dirigidas a "saber dónde estamos parados por boca del ministro en la deuda total país. A la previsión de sostenibilidad de deuda y datos específicos de la negociación".



El diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Álvaro Héctor de Lamadrid, de la UCR, considera central cuestionar: "Por qué no presentó el presupuesto y un plan económico en vez de recostarse en la discrecionalidad de la ley de emergencia y en un ajuste desprolijo que lo único que originó es espiralizar la desconfianza de los mercados, acreedores, bonistas e inversores".



Esas son algunas de las preguntas que enfrentará Guzmán.