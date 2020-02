Bolsillo: qué es el CFT y cómo podría multiplicar el saldo de tu tarjeta de crédito

El CFT es el indicador clave cuando se evalúa un financiamiento en cuotas y dista mucho de la tasa que suele mostrar la tarjeta de crédito

Si estás endeudado con tu tarjeta de crédito y estás evaluando saldar solo el pago mínimo del resumen, debés tener en consideración cuál es el interés que te va a cobrar el banco por el financiamiento de la deuda. Es aquí donde aparece una sigla clave, que muchos usuarios desconocen: CFT.

Al igual que un préstamo solicitado a un banco, la tasa de interés anual (TNA) que aparece en el financiamiento de las tarjetas de crédito constituye solo una parte de lo que hay que devolverle a la entidad emisora.

En efecto, lo que debe ver el interesado es el Costo Financiero Total (CFT). Este término incluye, además de la tasa de interés, todos los gastos en los que se incurre cuando se toma una deuda, que van desde impuestos hasta seguros, pasando también por los costos administrativos y otros recargos.

Para ser claros: lo que el consumidor terminará pagando por el financiamiento de una deuda de la tarjeta de crédito será lo que indique el CFT (el cual se expresa en términos anuales, al igual que la tasa de interés básica).

Qué es el CFT

Ciertamente, atrasarse con el pago del resumen de la tarjeta de crédito puede tener un costo alto en Argentina.

Ya de por sí la TNA, la tasa que se cobra sobre el capital prestado por un año, es alta. Y si a eso le sumamos que la misma varía proporcionalmente con el plazo de devolución (un crédito a pagar durante 5 años tendrá una mayor TNA que otro por el mismo monto con un plazo de 2 años), el financiamiento se complica.



Pero además, como dijimos, la TNA es solo un "ingrediente" del "combo" que tenemos que pagar si estamos evaluando no pagar el total del resumen de la tarjeta. Es por eso que, antes de tomar esta decisión, debemos apuntar a la "letra chica", es decir, al CFT.



El CFT es la verdadera carga financiera de una deuda y entre sus componentes más destacados se encuentran:

- La tasa de interés básica (TNA): la que determina la cuota pura.

- Gastos de Otorgamiento: un monto que puede ser fijo o un porcentaje sobre el total del crédito.

- Gastos de Administración: suele aplicarse mensualmente con el cobro de la cuota.

- Seguro de Vida: se va estableciendo mes a mes sobre el saldo de la deuda, por lo que su valor tiende a ser decreciente.

- IVA: como consumidor final, tendrás que abonar este impuesto sobre los intereses de cada mes.

- Cancelación Anticipada: en caso de que el banco te permita esta opción, se aplicará este recargo por única vez al momento de concretar el pago.

- Productos Adicionales: a veces el banco obliga al cliente a contratar otros productos/servicios al acceder a financiar su deuda.

Si esto parece mucho, todavía hay más. Dependiendo de la entidad y el tipo de financiamiento también pueden aparecer más cargos tales como gastos de evaluación del cliente que solicita el financiamiento, gastos por la contratación de otros seguros, erogaciones por envío de avisos y notificaciones, etc.

Como vemos, el CFT es de vital importancia a la hora de evaluar saldar el pago mínimo del resumen y financiar con el banco emisor la deuda restante ya que es lo que efectivamente va a terminar pagando el cliente.

Asimismo es importante saber que los cargos del CFT varían según la entidad financiera y la marca de la tarjeta de crédito, y también se tiene en cuenta el perfil crediticio del titular de la cuenta.

El CFT en Argentina

El BCRA está evaluando pedir a los bancos que bajen los costos de las tasas que cobran las tarjetas de crédito

Según recomienda el propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su portal de clientes bancarios el CFT "es la principal variable que se debe tener en cuenta al elegir un préstamo personal, prendario o hipotecario, ya que es el mejor indicador del costo global que deberá afrontar el cliente".

El régimen de transparencia del BCRA establece que las entidades financieras informen el CFT máximo que pueden llegar a cobrar por sus diferentes productos.

Es tal la importancia del CFT para que el usuario pueda evaluar una decisión de crédito o financiamiento que, desde hace años, el BCRA viene impulsando una serie de medidas obligatorias para que las entidades financieras expongan este indicador en una letra considerable en los anuncios y publicidades.

¿Cómo calcular las cuotas del financiamiento a partir del CFT?

De una forma simple, el usuario puede calcular el valor de la cuota de su deuda financiada utilizando como base el CFT

A veces aparece un gasto imprevisto u otro evento extraordinario que nos llevan a desembolsar una cantidad de dinero tal que se hace difícil pagar el resumen de la tarjeta de crédito.

En esos casos, al evaluar la posibilidad de saldar solo el pago mínimo y financiar el resto con el banco emisor, se puede calcular cuál será el valor de las cuotas de una forma simple, tomando como referencia el CFT.

Supongamos que tu deuda con el banco es de $100.000 y lo podés devolver en 12 meses a un CFT del 200%.

Entonces para calcular el valor de la cuota simplemente tenés que añadir el porcentaje del CFT al monto de la deuda y dividirlo por la cantidad de meses. En este ejemplo: $100.000 (deuda) + CFT $200.000 = $300.000 / 12 meses = $25.000 (este sería el valor de la cuota que deberás abonar cada mes durante un año para saldar la deuda con tu tarjeta).

Si bien este es solo un ejemplo, ciertamente las tasas están sumamente altas en Argentina y, de hecho, muchos usuarios no están pudiendo saldar sus financiamientos de las tarjetas de crédito con los bancos por el elevado CFT.

Inclusive, esta semana circuló en los medios que el BCRA está analizando pedir a los bancos que bajen la tasa de interés para tarjetas de crédito y préstamos personales.

En este sentido, las entidades financieras podrían sacar líneas de crédito personales a tasas más bajas, a una TNA del 50% y del 45% para quienes acrediten haberes, pero el problema, nuevamente, radica en el CFT, que luego termina elevando considerablemente ese valor.

Es decir, que las tasas se pueden acercar a la inflación, y parecer a priori súper atractivas, pero al incluir el resto de los gastos que cobrará el banco, y los que en definitiva tendrá que pagar el usuario, hay que ser más cautelosos.

En el mismo sentido el BCRA quiere que los bancos bajen la tasa de revolving, es decir, la tasa a la que la persona termina financiando su compra cuando solo puede saldar el pago mínimo del resumen de su tarjeta.

Hoy ciertamente las tasas de interés son altas y en el mundo de las tarjetas de crédito es donde más se percibe esa situación: el CFT alcanza los tres dígitos y en algunos casos supera el 200%.

Cuáles son las tarjetas de crédito con interés más bajo

En épocas donde la inflación sigue alta y el sueldo a veces no alcanza, financiar el consumo con tarjeta de crédito puede ser una opción. Por eso es importante saber cuáles son los bancos que ofrecen las tarjetas de crédito con interés más bajo.

En efecto, cuando llega el resumen de la tarjeta y no podemos afrontar el pago total, surge la posibilidad de saldar solo el pago mínimo y de esa forma financiar la deuda restante para más adelante.

En ese sentido, el BCRA hace un relevamiento periódico de la tasa efectiva anual (TEA) que ofrece cada banco.

La TEA es un indicador aproximado del CFT (representa la mayor parte de este, aunque no el total), lo cual nos permite tener una idea a la hora de evaluar solicitar una tarjeta en un banco y, eventualmente, tener la posibilidad de financiar en algún momento una posible deuda.

En este marco, cabe aclarar que no todos los bancos cobran las mismas tasas de interés para las tarjetas de crédito.

Según los últimos datos proporcionados por el BCRA, la TEA que cobra cada banco emisor de tarjetas de crédito en Argentina, varía entre el rango del 63% y 224%, con una tasa promedio del 131%.

Como dijimos anteriormente, si bien la TEA no incluye todos los gastos que el usuario abonará en sus cuotas, este indicador sirve para conocer cuál es el total de intereses que nos cobrará el banco por el uso de la tarjeta de crédito.

En la siguiente lista se encuentran los 10 bancos que operan en Argentina con la TEA más baja para las tarjetas de crédito.

Cabe señalar que estas tasas corresponden al último día del segundo mes anterior (martes 31 de diciembre de 2019).

Asimismo, a continuación se enumeran las 10 entidades financieras que cobran las tasas de interés más altas para las tarjetas de crédito:

Los bancos que más financian tarjetas de crédito

Tres bancos concentraron durante 2019 el 45,7% de las operaciones financiadas con tarjetas de crédito en el mercado local.

En efecto, un informe reciente del BCRA detalló que la financiación a través de tarjetas de crédito alcanzó un saldo de $538.941 millones en operaciones a noviembre de 2019.

Las entidades que lideraron ese segmento fueron los bancos Santander, con $93.354 millones y 17,3% participación de mercado; Galicia, $88.964 millones y 16,5%; y BBVA Banco Francés, $63.829 millones y 11,9% de la plaza.

En cuarto y quinto lugar figuraron el Banco Nación, $38.563 millones y 7,2% de mercado; y el Banco Provincia de Buenos Aires, $37.787 millones y 7%; seguidos por el Banco Macro $37.151 millones y 6,9% de la plaza.

Esto quiere decir que las primeras seis entidades del ranking concentraron dos de cada tres pesos que se prestaron a través de tarjetas de crédito (66,8%), mientras que el resto de las entidades bancarias que ofrecen este servicio tuvieron participaciones marginales, inferiores al 4%, en el volumen de mercado.

En este marco, Guillermo Barbero, analista y socio de First Capital Group, se refirió a por qué se da tal concentración en el mercado y en esos bancos puntuales (que precisamente no son los que ofrecen las tasas de interés más bajas).

El dirigente explicó que muchos bancos no manejan "un volumen equiparable al de los que aplican a todas las líneas de negocios" y por eso es que deciden "apuntar a otros nichos o regiones para mantenerse competitivos".

Consejos para salir del endeudamiento

Si estás ‘apretado’ por las deudas o bien ya acordaste un plan de financiamiento de tu tarjeta de crédito con el banco y te está costando afrontar las cuotas, a continuación iProfesional te brinda algunos consejos simples pero que pueden ayudarte en tus finanzas personales o familiares.

- Bajar el nivel de gasto: la tarjeta de crédito puede generar una sensación de contar con ‘dinero extra’ al alcance de la mano. Es por eso que debemos ser conscientes de que cualquier gasto con tarjeta de crédito lo tendremos que pagar en el futuro inmediato, si no queremos incurrir en deudas. Por eso, si estamos en una situación financiera delicada, lo mejor es no usar la tarjeta y limitarse, en la medida que sea posible, a vivir con el efectivo.

- No comprar todo en cuotas: Las cuotas pueden dar la idea de que se trata de un monto pequeño a pagar por mes. El problema es cuando se acumulan las compras en cuotas y finalmente no podemos saldar el resumen de cada mes, teniendo que financiar la deuda a tasas altísimas. Por eso, las cuotas constituyen una buena opción cuando no se puede pagar en efectivo.

- Usar los dólares ahorrados: Muchos argentinos tienen ahorros en dólares que, en caso de estar pasando por una situación de asfixia financiera, pueden ser una buena opción para saldar las cuentas. En los últimos meses la cotización del dólar se ha disparado, e incluso puede subir aún más, es por eso que tal vez es un buen momento para cambiar esos ‘verdes’ y cancelar las deudas.

- Préstamos personales bancarios: Por definición, los bancos otorgan préstamos personales a menor tasa que las tarjetas de crédito. Es por eso que pedir un préstamo, tal vez en la misma entidad donde tenemos la tarjeta, para saldar la deuda puede ser una buena opción, siempre y cuando no se siga usando la tarjeta, ¡sino se podría agravar el problema y ahora tener dos deudas!

- Préstamos fintech: En estas app para celulares o sitios web a veces se puede acceder a una tasa menor al CFT que cobra la tarjeta de crédito. Estos pueden ser una salida para aquellas personas que están endeudas con tarjetas que no pertenecen a un banco.

En conclusión, si estás pensando en saldar solo el pago mínimo de tu tarjeta de crédito, que bien puede ser una opción válida aunque de último recurso, debés chequear con anticipación cuál es el CFT que te cobrará el banco, ya que eso te permitirá planificar tu situación financiera y evitar sobresaltos.