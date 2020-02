A pesar de la incertidumbre en el mercado, empresas ya emitieron deuda por $50.000 millones en lo que va del año

Casi 30 compañías, que incluyen a petroleras, bancos y telcos, acudieron al mercado de capitales para apuntalar planes de inversión o reperfilar pasivos

Mientras el Gobierno mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la negociación de la deuda con los acreedores, ya pesar de que la inestabilidad en los planos económico y financiero no se ha disipado, las empresas argentinas se animan a recurrir al mercado local en busca de financiamiento para apuntalar proyectos de inversión.

Los casos de Clisa e YPF, que en enero pasado lograron colocar títulos por más de $25.000 millones, son una muestra de que las dudas con respecto al futuro del país no se extienden a las empresas que se animan emitir Obligaciones Negociables (ON) para obtener financiamiento privado y así apuntalar planes o reperfilar sus deudas.

De hecho, en lo que va del gobierno de Alberto Fernández casi 30 compañías lanzaron títulos de este tipo por un total de $52.309 millones o alrededor de u$s653 millones.

En este contexto, las mayores colocaciones se dieron en enero pasado, con $37.789 millones en total, mientras que durante este mes se han emitido ON por alrededor de $14.520 millones.

Las empresas más activas en ambos meses fueron Clisa (del Grupo Roggio); YPF; Telecom Argentina; Tecpetrol; los bancos Hipotecario y Santander; las desarrolladoras inmobiliarias TGL y Creaurban, entre otras.

Con esta operatoria, las compañías suelen obtener tasas de interés lógicas que les permiten reemplazar la falta de crédito bancario y plazos más cómodos para el repago de esas colocaciones.

Y como el Estado está imposibilitado de obtener más fondos, el dinero de los inversores se orienta a financiar el endeudamiento corporativo y no para más títulos públicos o letras del Tesoro. En especial, porque los fondos se encuentran líquidos y la demanda de las compañías se acrecienta con el objetivo de colocar deuda antes de marzo próximo, para así evitar los cimbronazos que la propuesta de reestructuración que el Gobierno presente pueda causar.

Te puede interesar El futuro de las tarifas, una grieta inesperada que se extiende en el corazón del Gobierno

En este escenario, el ranking de las empresas que más ON emitieron entre fines de diciembre del 2019 y este mes de febrero lo lidera Clisa, siglas que hacen referencia a Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios, una unidad del grupo Roggio.

En enero, obtuvo fondos por $16.213 millones que le permitieron reperfilar una deuda por u$s270 millones que corría riesgo de default. Logró el visto bueno de los tenedores de más del 90% del monto en circulación de ON que vencen en 2023 a partir de una oferta de canje que comprendió una nueva emisión de títulos garantizados simples no convertibles con una tasa y vencimiento similar.

Con este dinero, Clisa obtuvo el 45% de los $37.789 millones en ON que se emitieron durante el mes pasado, cifra que además representó el 68% del financiamiento total obtenido por las empresas y que también incluyó a la emisión de acciones, fideicomisos financieros, entre otros instrumentos.

En segundo lugar se ubica YPF, con cuatro emisiones lanzadas también en enero y con las cuales obtuvo $8.962 millones. Se trató de la primera salida al mercado que la petrolera que preside Guillermo Nielsen realizó en el 2020, luego de una emisión de ON que realizó el 2 de diciembre pasado, en la que tomó del mercado fondos por debajo de los u$s75 millones previstos.

Cerrando el podio se ubica Telecom Argentina, que también en enero emitió dos series de ON y obtuvo $5.116 millones, cuando tenía previsto generar $1.500 millones.

"Con esta nueva emisión de Obligaciones Negociables, ahora destinada al mercado local, la compañía reafirma una vez más la vocación de continuar con su ambicioso plan de inversiones en materia de infraestructura y sistemas para seguir siendo líder en conectividad convergente y continuar su camino hacia la completa transformación digital", destacaron desde la compañía.

En el cuarto lugar aparece otra empresa petrolera como es Tecpetrol. La compañía del Grupo Techint lanzó este mes ON por u$s50 millones o cerca de $4.000 millones, con una de las tasas más bajas de los últimos tiempos. Usará los fondos para apuntalar sus inversiones en Vaca Muerta, en donde tiene planeado dos nuevos proyectos

Te puede interesar Empresas que abandonaron la Argentina por la crisis

Sus ON de Clase 2 en dólares a 12 meses obtuvieron una tasa del 4%. En el caso de las de Clase 3 y en pesos, lograron una tasa variable del 4,5%. En la empresa aseguran que el éxito de las colocaciones se debe a la robusta posición que tiene en Vaca Muerta, donde no sólo cuenta con el principal bloque gasífero del país, sino que es, además, una de las principales productoras de la formación no convencional.

Por su parte, en la misma línea se encuentra Vista Oil & Gas, otra de las petroleras con inversiones en Vaca Muerta y que es propiedad del ex CEO de YPF, Miguel Galuccio. Emitió ON en moneda extranjera por hasta u$s50 millones (convertidas en pesos representan algo así como otros $4.000 millones) a 4 años en el mercado local para refinanciar una parte de sus vencimientos de deuda e invertir en la producción de shale en la zona.

Meses activos para el mercado de capitales

Según el informe de First Capital, hasta ahora enero ha sido el mes más "movido" para las emisiones de ON durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. Hubo 14 colocaciones, de las cuales 13 se hicieron bajo el Régimen General y una bajo el Régimen PyME CNV Garantizada. Hubo también un Valor de Corto Plazo (VCP) y los $37.789 millones emitidos marcaron una variación interanual positiva de 579%.

"En enero el financiamiento total en el mercado de capitales argentino ascendió a $55.554 millones, un 276% superior en términos interanuales y un 65% mayor al observado en el mes anterior. De ese monto, $37.700 millones fueron de ON, cheques de pago diferido por $13.215 millones; fideicomisos financieros por $2.600 millones; y acciones por $1.348 millones", detalla el trabajo de First Capital.

En cuanto a las emisiones de ON, del total 10 estuvieron denominadas en pesos, representando el 50% del monto del mes, agrega el informe que también explica que tres colocaciones fueron denominadas en dólares pero pagaderas en pesos, mientras que las dos restantes fueron denominadas y pagaderas en dólares.

Por sectores, el trabajo sostiene que construcción e infraestructura se llevaron $17.076 millones o el 45% del total de las emisiones. Le sigue energía, con $8.902 millones (24%); servicios no financieros con $4.402 millones (12%); servicios financieros con $4.070 millones (11%), y agropecuarios con $3.092 millones (8%).

Te puede interesar Un proyecto promueve mejorar el transporte fluvial de la región

En cuanto a los plazos, las colocadas en enero se hicieron entre seis y 18 meses y obtuvieron tasas de interés variables que oscilaron entre 39,1% y 43,1%. En promedio, el costo del financiamiento en pesos ascendió a 35,7%, 12,4 puntos menor al promedio del mes pasado. Las dolarizadas en tanto, se colocaron a plazos entre 12 y 66 meses y a tasas fijas entre 5% y 10% anual.

"La evolución mensual por cantidad de obligaciones negociables muestra que las cantidades colocadas en los 12 meses que van desde febrero del 2019 a enero del 2020 –124 colocaciones– representan 51 unidades menos que las emitidas durante el período precedente", sostiene el trabajo.

En este marco, también los bancos salieron apalancar planes con ON. Es el caso del Santander, que se ubicó en el cuarto lugar con emisiones por $3.770 millones. También el Hipotecario hizo lo mismo pero por un monto mucho menor que ascendió a $500 millones emitidos en febrero. Al igual que el Hipotecario, la agropecuaria Cresud es propiedad del grupo IRSA y quedó quinta en el ranking de emisiones con $3.091 millones.

En cuanto a instrumentos para Pymes, acapararon el 25% del financiamiento, con $13.215 millones negociados en cheques de pago diferido; $390 millones por facturas de crédito electrónicas y $195 millones a través de pagarés avalados, de acuerdo a First Capital.

Por su parte, los fideicomisos financieros fueron cinco y por un total de $2.617 millones. Es decir, el 5% del financiamiento total. First Capital destaca, además, la emisión de nuevas acciones de la cementera Holcim por $1.348 millones "a los fines de capitalizar un aporte irrevocable de su accionista controlante".

En relación a los costos de financiamiento en pesos, la consultora que dirige Miguel Arrigoni observó disminuciones en todos los instrumentos. "La TIR promedio de los FF se ubicó en 38,8% (-13,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior) y la de ONs en 35,7% (-12,4 p.p.). Por otro lado, la tasa promedio del mercado de CPD (38,4%) se redujo 6,5 p.p. en términos intermensuales, la de Pagarés en pesos (41,4%) tuvo una disminución de 9,7 p.p. y la de FCE (49,5%) una caída de 5,7 puntos", argumenta.

Con respecto al financiamiento acumulado en los últimos 12 meses, ascendió a $366.715 millones, un 109% superior al mismo período inmediatamente anterior. Se destacan las subas en la emisión de ON (+169%), en los montos negociados de CPD (+152%) y en FCIC (+301%). En tanto, los pagarés avalados mostraron una suba de 31% mientras que FF y acciones una caída nominal de 2% y 52%, respectivamente.

En enero se colocaron cinco fideicomisos financieros por $2.617 millones, representando una variación interanual negativa de 29%. Y se colocaron a plazos que oscilaron entre los 10 y 36 meses, predominando tasas de interés que variaron entre el 35,3% y 48,7%, promediando 39,1% nominal anual.

Otro método de financiamiento fue el cheque de pago diferido, teniendo en cuenta que en enero se negociaron 32.318 de estos instrumentos con un volumen nominal de $13.215 millones, lo que marca un incremento interanual del 163%.

También los pagarés avalados fueron una herramienta utilizada por las empresas. De hecho, el mes pasado se negociaron 141 por $195 millones, representando una baja de 62% respecto al mismo mes del año anterior.