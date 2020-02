Cómo comprar dólares y evitar el cepo del BCRA: las alternativas de inversión que ofrece la City

Con el cepo cambiario, en los últimos meses aumentó la demanda de activos que siguen al dólar. Qué recomiendan para cada tipo de inversor

Lo "prohibido" siempre atrae más que lo que está permitido. Y mucho más aún cuando se trata del dólar, una divisa con la cual los argentinos tienen un sentimiento particular.

Por eso, aunque el Banco Central sólo permite comprar en el mercado de cambios hasta u$s200 por mes, en los últimos meses se incrementó la demanda por aquellos activos que permiten estar dolarizados, o al menos acompañar los movimientos de la moneda estadounidense.

La primera es una operación bursátil que ya se volvió un clásico en la City porteña: se trata del dólar MEP, una forma de hacerse de divisas en el mercado local a través de la compra de un bono en pesos y la venta de su versión en dólares.

"La operación más común se hace con la compra del bono AY24 y la venta del AY24D. El dólar MEP es dólar billete, el que tocamos nosotros, que no es el dólar divisa", explica Daniel Vicen, director de Fondos Comunes de Inversión en Balanz, que lo diferencia del dólar cable, o "contado con liqui", en donde los dólares se acreditan en el exterior.

Para tener la versión "cable", en cambio, el que compró AY24 tiene que vender el AY24C, con lo cual esas divisas se depositan en una cuenta en el exterior. "Todos los activos fuera del país se operan en dólar cable, porque hay que tener todo depositado en el exterior", agrega Vicen.

En enero, el valor del billete verde en estas dos versiones registró aumentos de 15,7% y 14,8% respectivamente, y pese a dicha suba recién en los últimos días del mes superaron el precio del oficial con el impuesto PAIS incluído. En rigor, y tras una baja de entre 2% y 3% en lo que va de febrero, el MEP cotiza en torno a $81,30 y el "contado con liqui" a $82,90, cuando el oficial, que está clavado en $63 se termina pagando $81,90.

Pero más allá de estas dos operaciones, que desde el cepo cambiario ganaron casi el mismo protagonismo que supo tener el "rulo", hay otras formas de invertir en pesos en activos que acompañan la evolución de la moneda estadounidense.

La apuesta por empresas extranjeras

Uno de esos es el Cedear (Certificado de Depósito Argentino), un instrumento que opera en el mercado local y que representa un determinada cantidad de acciones de las principales empresas extranjeras como Apple, Citi, Google y Tesla, entre otras. "Además de los retornos por la performance en el mercado, se obtiene cobertura contra el tipo de cambio y una disminución del riesgo local", explican en InvertirOnline.com.

Por ejemplo, si con este activo uno pone una ficha en Apple y la acción en Nueva York cierra sin cambios pero el "contado con liqui" aumenta 1%, el Cedear de la empresa de la manzanita sube 1%. "Ha servido como cobertura, más en un escenario en donde las acciones estadounidenses están para arriba. Además, como sigue la devaluación del tipo de cambio implícito, con el ‘contado con liqui’ en alza, fue una buena forma de cubrirse", sostiene Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal

Según los datos del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), en los últimos 10 días de enero hubo varias ruedas en donde el volumen superó los $500 millones, más del doble de los $200 millones que en promedio se operan por día.

Con una suba del 77,3% en un mes, el Cedear de Tesla fue el que se destacó en enero, seguido un par de escalones más abajo por el de Globant, que ganó 37,4% en lo que va de 2020.

El informe del IAMC muestra que Petrobras es el Cedear más buscado por los inversores, con el 9,3% del mercado en las primeras 40 ruedas del año, seguido por el de Barrick Gold Corp, que acaparó el 8,8% de los negocios y se ubicó apenas por encima del 8,2% que concentró Apple.

"Gran parte de las operaciones en Cedear son con APBR (Petrobras). Si uno quiere entrar a esta acción, que no está más en BYMA tiene que entrar por ese instrumento", destaca Corujo.

Fondos para cada perfil

Por otro lado, con pesos en la mano pero pasando por el "contado con liqui", uno ya puede acceder a un gran abanico de opciones para sacarle jugo a los dólares. "Cuando uno compra ‘cable’, puede abrir una cuenta de inversión en el exterior e invertir en cualquier activo fuera de la jurisdicción argentina", comenta Vicen.

Además, agrega, una vez transformado los pesos en dólar cable, otra opción son los FCI con activos del exterior. En ese sentido, en Balanz tienen 5 familias de fondos con una oferta de más de 600 FCI que invierten en activos del exterior y cuya jurisdicción es Luxemburgo.

"El saldo queda dentro de la cuenta comitente, la custodia está en caja de valores, pero estos fondos que ofrecemos tienen sede en Luxemburgo", explica Vicen.

Un instrumento similar pero más familiarizado con los ahorristas locales es el Fondo Común Latam, que invierte en activos de la región, y que el año pasado se convirtió en el principal refugio para esquivar el riesgo local. Por regulación, este tipo de FCI debe invertir hasta el 75% de su cartera en activos de Mercosur más Chile y el 25% restante suele colocarse en Letras del Tesoro de Estados Unidos, que si bien dan poca rentabilidad les aporta liquidez para afrontar rescates.

"Cuando se invierte en un fondo en el exterior, como los Latam, uno lo que suele tener es activos en dólar cable, fuera de la jurisdicción y de la ley argentina", destaca Vicen. "En los fondos se entra y se sale en la misma moneda. Hoy que no se puede hacer eso muchos no están pudiendo entrar con pesos, y tienen que entrar con cable", agrega.

En concreto, en los últimos meses bajó mucho el interés por este tipo de fondos por el costo de entrar a través de esta alternativa, cuando la rentabilidad del Fondo es baja, de alrededor del 3% anual.

"En el año, los fondos Renta Fija Latam se mantuvieron estables, no entró mucho dinero", sostiene Diego Falcone, chief wtrategist de Wealth Management de Cohen. Además, agrega, desde el cepo "la categoría de fondos en dólares de corto plazo, que era muy grande, se despidió".

Una canasta de deuda corporativa

Desde Balanz Capital, donde están cada vez más activos como agentes colocadores en emisiones de deuda privada, lanzaron el Fondo Ahorro Dólares, que invierte parte en Obligaciones Negociables que reflejan el valor del MEP. "Ese fondo no invierte en ningún activo soberano o subsoberano, tiene el 75% en liquidez, en MEP, y el resto lo invierte en ON en dólares de primera calidad, como YPF, Cresud, que en general no tienen tanta liquidez", comenta Vicen.

"Le damos liquidez a un inversor de ON que rinde alrededor de 7,5% de TIR (Tasa Interna de Retorno) pero que tiene poca liquidez", agrega el director de Fondos Comunes de Inversión en Balanz.

Otra opción para dolarizarse son los bonos. Los soberanos, denominados dollar linked, tienen una característica que lo hace muy poco atractivo: están atados al precio del dólar oficial (el que publica el BCRA a través de la Comunicación 3.500), con lo cual no acompaña los movimientos que tiene la divisa en los mercados paralelos.

"Hay emisiones nuevas de bonos corporativos que están saliendo dollar linked y algunos provinciales, pero atados al tipo de cambio oficial", comenta Sabrina Corujo, de PPI, pero agrega que no lo están recomendando porque no sigue el valor del billete verde libre. "Se va ajustando al tipo de cambio oficial y si uno después quiere darse vuelta y comprar los dólares no lo puede hacer", advierte.

Los activos que recomiendan desde Portfolio Personal Inversiones para un inversor más agresivo que busca dolarizarse son los bonos en dólares, como el Discount, tanto el de jurisdicción local (DICA) como el emitido bajo ley extranjera (DICY).

"Creemos que la opción, según el escenario que cada uno tenga en su cabeza de la reestructuración puede ser tener parte de su cartera en bonos en divisas", sostiene Corujo.

También ven con buenos ojos algunas obligaciones negociables en esa moneda, como la de Cresud, que rinde 9%. "Son opciones que también estamos analizando como una buena alternativa para obtener rentabilidad. Antes estaban las Letes en dólares, y ahora hay muy pocos instrumentos", acota.

En el mercado explican que lo que buscan muchos inversores no es tanto ir hacia el billete verde sino hacer rendir las divisas que ya adquirieron. "Hay minoristas que compraron u$s2.000, u$s3.000 o u$s5.000, dolarizó su cartera y necesita invertirlo porque quiere hacerlos rendir. Y hoy hay alternativas de inversión", comenta Vicen.

Minoristas. Mayoristas. Todo el que puede busca dolarizarse, más aún con las tasas en pesos en plena caída libre. Como se ve, hay alternativas para cada perfil de inversor para sortear el cepo por encima del tope de u$s200 mensual, una restricción que, según reconoció el propio Miguel Pesce, promete quedarse un largo tiempo.