Cómo y dónde comprar dólares más allá de los bancos

El cepo cambiario llevó a los ahorristas argentinos a buscar otros lugares dónde comprar dólares por fuera del sistema bancario

Es histórico, el argentino busca ahorrar en dólares para proteger el poder de compra de su dinero, teniendo en cuenta que la inflación es de otro planeta y el año pasado superó el 50%. Por lo tanto, siempre busca averiguar cómo y dónde comprar dólares por fuera del sistema bancario.



La cuestión es que todo cambió desde mediados del año pasado con el cepo cambiario impuesto por las autoridades de turno, incluido el límite mensual máximo establecido de u$s200 para la adquisición de moneda extranjera.



De esta forma, para los argentinos de clase media se cortó nuevamente de forma radical las posibilidades de resguardarse en dólares desde los bancos, o al menos se limitó en gran medida, pero igual surgieron otras formas de comprar divisas a través de otros mecanismos legales.

Dónde compra dólares: la Bolsa

La primera alternativa para adquirir divisas es una operación bursátil que ya se volvió un clásico en la City porteña: se trata del dólar MEP o dólar Bolsa, una forma de hacerse de dólares en el mercado local a través de la compra de un bono en pesos y la venta de su versión en moneda estadounidense.

"El dólar MEP es la posibilidad de hacerse de dólares a través de una operación con bonos. Con pesos comprás un bono e inmediatamente lo vendés al mismo bono en dólares. Ese título cotiza en las dos monedas. Entonces, como arrancás en pesos y terminás en dólares, hiciste una operación cambiaria", resume a iProfesional José Ignacio Bano, Gerente de Research de InvertirOnline.

Entre las ventajas de esta operatoria se cuenta que, más allá de negociarse bonos, el riesgo "es mínimo" porque se compra y vende en el instante. Con lo cual, "no se queda expuesto a la variación que pueda tener el bono, ya que se hace en el instante, así que no hay problema", completa Bano.

Otro de los beneficios de esta operación es que no está alcanzada por el límite de los 200 dólares por mes, debido a que se trata de un negocio entre privados.

"Es una buena opción porque en este momento de gran incertidumbre, es un modo de resguardarse y de mantenerse lo más independiente posible de todo lo que pueda pasar con el mercado", finaliza Bano.

En definitiva, en este caso el tipo de cambio depende de la cotización de los bonos.

"La operación más común se hace con la compra del bono AY24 y la venta del AY24D. El dólar MEP es dólar billete, el que tocamos nosotros, que no es el dólar divisa", explica Daniel Vicen, director de Fondos Comunes de Inversión en Balanz, que lo diferencia del dólar cable, o "contado con liqui", en donde los dólares se acreditan en el exterior.

Para tener la versión "cable", en cambio, el que compró AY24 tiene que vender el AY24C, con lo cual esas divisas se depositan en una cuenta en el exterior. "Todos los activos fuera del país se operan en dólar cable, porque hay que tener todo depositado en el exterior", agrega Vicen.



A fines de febrero pasado, antes de la pandemia mundial por el coronavirus, hecho que impactó de lleno en los precios de los bonos, el valor implícito por el que se compraban dólares a través de la Bolsa de Comercio era alrededor de 3% menor que en los bancos.



Pero, tras la crisis mundial causada por la expansión de este virus, y el consecuente freno de la actividad económica, los títulos con los que se opera el dólar MEP y el contado con liquidación sufrieron un cimbronazo, y pasaron a arrojar un valor implícito hasta 6% superior de los $81,90 del dólar solidario de los bancos.

El dólar MEP a través de la compra/venta de bonos

Paso a paso: cómo comprar "dólar Bolsa"

Para comprar dólares en el mercado de bonos, primero se necesita tener cuenta en una Sociedad de Bolsa, conocida como cuenta comitente. Una vez que se posea eso hay que hacer lo siguiente:

1. Transferir los pesos

Para comprar dólares en el mercado de bonos se necesita tener cuenta en una Sociedad de Bolsa, conocida como cuenta comitente. Una vez abierta -es un trámite similar a la apertura de una cuenta bancaria-, lo primero es transferir los pesos que se quiere cambiar por dólares.

2. Comprar Bonar 2024

Ya con el dinero en la cuenta comitente, el siguiente paso es usar los pesos transferidos para comprar un bono soberano en dólares. El más utilizado es el Bonar 2024. La operación se puede hacer con sólo llamar a la Sociedad de Bolsa luego de transferir los pesos o cada ahorrista la puede hacer por sí mismo en las plataformas online que ofrecen esas sociedades.

El Bonar 2024 está identificado con un código para sus operaciones en pesos: AY24. Un detalle importante al comprarlo es hacerlo en "contado inmediato" a la hora de elegir el plazo de liquidación. Eso permite que la operación se cierre al momento y no tener que esperar 24 o 48 horas, que son los otros plazos de liquidación disponibles.

3. Revender el Bonar 2024 a cambio de dólares

Cuando ya se colocó el monto en pesos deseado en Bonar 2024, es el momento revender el bono, pero esta vez a cambio de dólares. Para la operación en moneda extranjera en el mercado local el código del título cambia a AY24D. En este punto, se vende toda la tenencia de esos bonos a cambio de dólares que se depositan de inmediato en la cuenta comitente. También aquí es importante hacerlo en contado inmediato.

4. Transferir los dólares al banco

Terminada la operación, para obtener los dólares físicos, la forma más rápida es transferirlos desde la cuenta comitente a una cuenta bancaria tradicional y, eventualmente, retirarlos por ventanilla.

Los CEDEAR: comprar acciones extranjeras nominadas en dólares

Otros canales para comprar dólares: Cedear

Uno de esos es el Cedear (Certificado de Depósito Argentino), un instrumento que opera en el mercado local y que representa un determinada cantidad de acciones de las principales empresas extranjeras como Apple, Citi, Google y Tesla, entre otras. "Además de los retornos por la performance en el mercado, se obtiene cobertura contra el tipo de cambio y una disminución del riesgo local", explican en InvertirOnline.com.

Por ejemplo, si con este activo uno pone una ficha en Apple y la acción en Nueva York cierra sin cambios pero el "contado con liqui" aumenta 1%, el Cedear de la empresa de la manzanita sube 1%.

"La ventaja es la cantidad, en el banco sólo podés comprar 200 por mes, en bolsa no hay límite", resalta a iProfesional Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Los fondos comunes de inversión (FCI) permiten comprar títulos en dólares

Fondos comunes de inversión

Por otro lado, con pesos en la mano pero pasando por el "contado con liqui", uno ya puede acceder a un gran abanico de opciones para sacarle jugo a los dólares.

"Cuando uno compra ‘cable’, puede abrir una cuenta de inversión en el exterior e invertir en cualquier activo fuera de la jurisdicción argentina", resalta Vicen.

Además, agrega, una vez transformado los pesos en dólar cable, otra opción son los FCI con activos del exterior. En ese sentido, en Balanz tienen 5 familias de fondos con una oferta de más de 600 FCI que invierten en activos del exterior y cuya jurisdicción es Luxemburgo.

"El saldo queda dentro de la cuenta comitente, la custodia está en caja de valores, pero estos fondos que ofrecemos tienen sede en Luxemburgo", explica Vicen.

Un instrumento similar pero más familiarizado con los ahorristas locales es el Fondo Común Latam, que invierte en activos de la región, y que el año pasado se convirtió en el principal refugio para esquivar el riesgo local. Por regulación, este tipo de FCI debe invertir hasta el 75% de su cartera en activos de Mercosur más Chile y el 25% restante suele colocarse en Letras del Tesoro de Estados Unidos, que si bien dan poca rentabilidad les aporta liquidez para afrontar rescates.

"Cuando se invierte en un fondo en el exterior, como los Latam, uno lo que suele tener es activos en dólar cable, fuera de la jurisdicción y de la ley argentina", destaca Vicen. "En los fondos se entra y se sale en la misma moneda. Hoy que no se puede hacer eso muchos no están pudiendo entrar con pesos, y tienen que entrar con cable", agrega.

Dólares por canasta de deuda corporativa

En algunas sociedades de bolsa lanzaron Fondos de Ahorro Dólares, que invierte parte en Obligaciones Negociables que reflejan el valor del MEP.



"Ese fondo no invierte en ningún activo soberano o subsoberano, tiene el 75% en liquidez, en MEP, y el resto lo invierte en ON en dólares de primera calidad, como YPF, Cresud, que en general no tienen tanta liquidez", comenta Vicen.

"Le damos liquidez a un inversor de ON que rinde alrededor de 7,5% de TIR (Tasa Interna de Retorno) pero que tiene poca liquidez", agrega el director de Fondos Comunes de Inversión en Balanz.

Otra opción para dolarizarse son los bonos. Los soberanos, denominados dollar linked, tienen una característica que lo hace muy poco atractivo: están atados al precio del dólar oficial (el que publica el BCRA a través de la Comunicación 3.500), con lo cual no acompaña los movimientos que tiene la divisa en los mercados paralelos.

"Hay emisiones nuevas de bonos corporativos que están saliendo dollar linked y algunos provinciales, pero atados al tipo de cambio oficial", comenta Sabrina Corujo, de PPI, pero agrega que no lo están recomendando porque no sigue el valor del billete verde libre.

"Se va ajustando al tipo de cambio oficial y si uno después quiere darse vuelta y comprar los dólares no lo puede hacer", advierte.

Los activos que recomiendan desde Portfolio Personal Inversiones para un inversor más agresivo que busca dolarizarse son los bonos en dólares, como el Discount, tanto el de jurisdicción local (DICA) como el emitido bajo ley extranjera (DICY).