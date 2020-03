Importante: qué servicios esenciales funcionarán mientras dure la cuarentena obligatoria

El jefe de Estado anunció esta restricción tras una reunión clave con los gobernadores de todas las provincias en la Quinta de Olivos

En el marco de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández que buscan mitigar el avance del coronavirus, el Presidente aclaró noche que durante la cuarentena las personas podrán salir para hacer lo estrictamente necesario, como proveerse de alimentos y medicamentos.



"Las personas deberán permanecer en sus casas y hogares y salir para lo necesario; van a seguir teniendo abiertos supermercados, farmacias, negocios de cercanía como ferreterías, pero desde la 0 hora de mañana" las fuerzas de seguridad "estarán controlando a quien circula por las calles y el que no pueda explicar se verá sometido a la sanción que prevé el Código Penal", advirtió el mandatario.

También se mantendrá el transporte público de pasajeros "sólo para uso de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento".



El mandatario indicó que "desalentaremos que la gente se suba a automóviles y circule por la vía pública" y advirtió que habrá verificaciones y constataciones "sobre los motivos por los que cualquier persona o automóvil está transitando" y que "quien no pueda justificarlo será sancionado".

La norma también tiene excepciones y repasó que ellas contemplan a quienes trabajan en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, en los niveles de conducción política, quienes trabajan en sanidad, en las fuerzas de seguridad y en las Fuerzas Armadas.

Este "aislamiento social preventivo y obligatorio" regirá a partir de mañana a las 00:00 horas y será hasta el próximo 31 de marzo. Se busca que la población se quede en su casa e intenta cortar la cadena de contagio por el coronavirus.



Qué establece la cuarentena obligatoria

La cuarentena total determina que:



-Permanezcan cerradas las escuelas, las que hoy ya no están dando clases, y las fronteras.



-Nadie podrá entrar ni salir del país por ningún medio, ya sea autos, colectivos, trenes o aviones.



-Además afecta el sector comercial ya que no abrirá ningún negocio que no sea considerado esencial, como son los supermercados y las farmacias.



-Estarán cerrados los shoppings y negocios con venta a la calle; las plazas, parques, restaurantes, gimnasios, bares, cines y teatros.



-No abrirían comercios que no queden dentro de las actividades mencionadas anteriormente, con lo cual quedarán con las persianas bajas restaurantes, bares, cafeterías, y locales de venta de indumentaria, entre otros.



-Se dispondrá que sólo salga una persona o máximo dos de un domicilio para el abastecimiento de comida o medicamentos.



-Se suspenderá el libre tránsito de personas y que efectivos de las fuerzas de seguridad realicen controles y permitan los desplazamientos sólo de aquellas que se dirijan a comprar alimentos o medicamentos, o bien a centros médicos.



-Los bancos no atenderán al público. Se podrán realizar operaciones por cajero y a través de home banking.