¿Oportunidad para arriesgados?: acciones argentinas en Nueva York caen hasta 58% en marzo

Lejos de caer desde máximos como sucede con Wall Street, los papeles locales siguen en mínimos. La deuda y la posible baja de categoría impedirían subas

Hubo un fenomenal rebote de los mercados del mundo el martes con Wall Street liderando un sólido 11% de alza, la mayor desde 1933. Claro que esa abrupta suba fue acompañada por los activos argentinos que cotizan en Nueva York (la plaza local recién volverá a operar este miércoles).

Si bien se vieron alzas de hasta el 16%, los papeles locales -al igual que el resto del mercado- sigue castigadísimo en marzo, el mes donde "explotó" la pandemia del coronavirus para Estados Unidos (país ahora que podría ser el nuevo foco a nivel mundial) y donde se hizo más traumática la situación en países ya complicados como España e Italia.

Para las acciones argentinas, lejos de los máximos históricos en los que estaba Wall Street antes de la debacle, la pandemia del coronavirus fue la estocada final.

Hay papeles que caen hasta 58% en el mes y en dólares, porcentaje superior al promedio de las 30 acciones líderes que cotizan en el índice Dow Jones. El top five de los contusos en lo que va del mes es el siguiente:

-Corporación America vale u$s1,70 y cede 58,6%.

-Despegar, claramente afectada por la caída del turismo, derrapa 57,4% a u$s5,10.

-YPF, golpeada además por la caída del pretróleo, cotiza a u$s3,90 y cede 50,80%.

-Cresud cede 47,1% y su acción vale u$s2,54.

-IRSA pierde 42,6% y cotiza en u$s3,15 por cada papel.

El derrumbe de los precios, que en el caso argentino lejos estaba de máximos, reflota la vieja idea de si se está más cerca del piso y por ende hay oportunidad de compra o si todavía no hay que agarrar "el cuchillo cayendo".

En el bando de los optimistas está Ariel Sbdar, Head of Strategy en Banco Industrial (BIND). Desde su cuenta de Twitter y a pesar de que el sentimiento del mercado sigue siendo claramente negativo, el trader sigue pensando que estos son precios muy baratos para activos argentinos.

"Una baja tan violenta como la que vimos estas semanas no se recupera rápido. La clave ahora es entender si esto es un stop de un mes y arrancamos de vuelta (aunque más lento) o vamos a estar con este tema por varios meses", dice en referencia a los mercados globales.

Para Delphos Investment, aún hay final abierto, tanto para el crash del mercado como para el coronavirus. "Hoy los datos y la historia no alcanzan para articular una visión suficientemente robusta, convincente. Es como si ya no se tratase de optimistas y pesimistas, ya no hay tantas opiniones íntegras y firmes. La volatilidad se mantiene altísima, y sin anclas (que los bancos centrales están intentando proveer, hoy con la Fed en el centro de las miradas) la cosa continuará así", dicen.

Los especialistas del mercado además cuentan que a lo que sucede en el mundo, la Argentina amplifica porque arrastra problemas propios: dos años de recesión (que serán tres con este 2020) se le podría sumar el default de la deuda externa.

El país está sobre la cornisa con una reestructuración que será agresiva en un contexto de mercado muy malo con la posibilidad de que haya un incumplimiento del pago de los títulos (Martín Guzmán ya avisó que no había más margen para pagar deuda con las reservas).

Un país coqueteando con el default claramente no ayuda para atraer inversores, ni financieros ni reales. En el caso de las acciones, además, tendrán un doble impacto. Se rumorea que el MSCI (el organismo que subió de categoría de "Frontera" a "Emergente" a los papeles argentinos en abril del 2019) tiene todo listo para enviar otra vez al país a la "C".

La empresa (que no tiene nada que ver con el banco Morgan Stanley) anunció a finales del año pasado que mantendrá las acciones argentinas en sus índices de mercados emergentes, aunque advirtió que podría eliminar al país en 2020 si los controles de capital continúan.

Obviamente el cepo vino para quedarse por un largo período de tiempo: lo dijo Miguel Angel Pesce, el presidente del BCRA, y Guzmán en su última presentación a inversores el viernes pasado.

Por volumen, además, los papeles argentinos no tienen mucho espacio en el índice y se cree que en poco tiempo lanzarán una nueva consulta para "deslistar" al país del mundo emergente y volver a ser fronterizo.

Por esto es que si bien a nivel de precio los papeles argentinos están "regalados", no pareciera que todavía sean una opción de compra de mediano plazo. Pasar el traspié de la deuda y cuándo el mundo comenzará a normalizarse por el coronavirus marcarán el ánimo de los inversores por empresas locales. Por ahora, "llueve sobre mojado".