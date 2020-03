Ribeiro no puede pagar intereses de su deuda por la caída de las ventas

La empresa de electrodomésticos avisó a la Comisión Nacional de Valores que no podrá pagar los intereses de dos obligaciones negociables (ON)

Ribeiro, compañía que desde hace varios años sufre la caída del consumo, situación que se vio agravada en el contexto de cuarentena obligatoria por el coronavirus, dijo que por la caída en ventas no podrá hacer frente a varios compromisos.

La empresa de venta de electrodomésticos dio el aviso a la Comisión Nacional de Valores (CMV), donde informa que no pagará intereses de dos obligaciones negociables (ON). En el comunicado dice que la implementación de la cuarentena obligatoria afectó sus ventas y, por lo tanto, los ingresos de la compañía.



Más allá del contexto actual, Riberio atraviesa desde hace años serios problemas. En julio del año pasado, solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis , explicado por la una caída de sus ventas del 50% interanual durante varios meses, entre 2018 y 2019.



"Como consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio, se ha producido una sustancial reducción de las ventas y, consecuentemente, de los ingresos de la compañía", dice el comunicado enviado a la CNV, en el cual informa sobre el cierre de todas las sucursales por el decreto que establece la cuarentena obligatoria.



"Hemos iniciado hace varios días un proceso de intensificación de la venta e-commerce, adoptando los debidos recaudos sanitarios para que la entrega se encuadre en las previsiones de esa norma. La operación plena de esta modalidad padece aún restricciones, por la escasa oferta de los implementos de seguridad e higiene que debe proveerse al personal afectado", indicaron, según La Nación.



"Como consecuencia de lo enunciado no ha podido realizarse el pago de los intereses correspondientes a las obligaciones negociables Clase K Serie 1 y Clase K2 Serie 1. Sin perjuicio de ello, es de señalar que aún no nos es posible estimar el impacto que la presente situación de emergencia puede generar en la situación de caja y los resultados de la empresa, lo que dependerá de su duración y los efectos adicionales que puede tener sobre nuestras operaciones diarias. Pero a pesar de ello, estamos constantemente monitoreando nuestras actividades e intensificando la política de ventas, como adoptando medidas adicionales para minimizar las potenciales pérdidas y mitigar potenciales contingencias", concluyeron.