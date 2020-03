Avanza un acuerdo por los salarios de marzo, tras fuertes chispazos entre el Gobierno y los bancos

La fecha de pago de salarios se acerca y tanto las entidades bancarias y el oficialismo se enfrentan a un gran desafío por un el desencuentro

La fecha de pago de salarios se acerca cada día más y la idea del Gobierno para afrontar semejante desafío -que los bancos presten el dinero a dos terceras partes del sector privado- estuvo a punto de tambalear por un desencuentro entre las entidades y el oficialismo.



Las charlas que mantuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no habían lograron destrabar la resistencia de los bancos a prestar sus fondos -la plata de sus depositantes- con el sólo envío vía email (o sea, sin una carpeta, como suele hacerse habitualmente) del formulario 931. Ese formulario es la declaración jurada para ingresar los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social.



"El ministro mantuvo un diálogo con las entidades luego de que el Banco Central habilitó nuevos instrumentos para destrabar la situación. Hay mucho malestar por la posición que adoptaron", dijeron a La Nación desde la cartera que conduce Kulfas.

El enojo del Gobierno, según indicaron fuentes de Casa Rosada, era principalmente con ABA y Adeba, las dos entidades que nuclean a los bancos privados en la Argentina.



Sin embargo, la cuestión se calmó entrada la noche y se llegó a un posible acuerdo aún no sellado. A contramano de la visión oficial, en los bancos dijeron que fueron buenas reuniones y a última hora del día ya estaban trabajando con un esquema armado con un monto a financiar de hasta 100% de la masa salarial bruta de micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la resolución 340/17 y sus modificatorias, con empleados declarados en formulario 931 de AFIP.

El crédito sería en pesos a doce meses con un período de gracia de tres meses y a una tasa de interés máxima de 24% fija (tasa nominal anual). Tendrán garantía del Fogar. Se privilegiará la acreditación directa en la cuenta de los empleados de la empresa.



La institución que conduce Miguel Pesce publicó anoche la Comunicación "A" 6946, que buscó ajustar "los incentivos a las entidades financieras para que potencien esa línea de crédito" , según el comunicado del BCRA. Básicamente, liberó fondos que estaban en encajes remunerados para que los bancos privados aceptaran prestar sus fondos a tasas de 26% (24%, los públicos). La medida, visto los resultados, no era suficiente por la mañana para los bancos.



La gran pelea fue por el universo de préstamos. El Gobierno buscaba que los bancos se hagan cargo, sin avales, del pago de los salarios de dos terceras partes de la economía privada (medianas y grandes firmas). Para las pequeñas y aquellas pymes con problemas, Desarrollo Productivo habilitaría un fondo de garantía de hasta $100.000 millones.



"Los bancos quieren que el Estado garantice todos los créditos", se quejaron en el Gobierno. En tanto, la idea del Ministerio de Desarrollo Productivo es que la empresa presente el formulario 931 por correo electrónico y que los bancos depositen directamente el dinero en el CBU de los trabajadores el salario correspondiente al mes de trabajo. "Sólo le quieren prestar a Coca-Cola. Esta es una situación extraordinaria", criticaron los funcionarios.



El pago de los salarios de marzo con líneas de crédito por unos 320.000 millones de los bancos es una de las primeras medidas que Kulfas, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaron al momento buscar morigerar los impactos de la expansión del coronavirus y de la cuarentena obligatoria que paralizó la actividad económica en el país.



Hasta la actualidad, pese a que algunos bancos comenzaron hoy a anunciar que se otorgarán estos créditos, eran pocas las instituciones que tenía líneas operativas. Hoy se conocieron, por caso, líneas anunciadas por el Banco Galicia y por el Banco Provincia. En los bancos no quisieron hablar en on the record , pero desde una entidad dijeron: "Las tres cámaras estuvieron trabajando ayer y hoy codo a codo con Kulfas y el secretario Pyme (Guillermo Merediz). Todos los bancos lo van a implementar, van ayudar. Claro que dependerá de cada uno de las instituciones la estrategia. Pero el compromiso está en la mayoría de ellos".



Tanto las líneas de créditos como el fondo de garantía son las medidas de emergencia por las que optó el Gobierno para el pago de los salarios de marzo. La tercera pata oficial, para abril, implicaría una compensación directa del Estado al sector privado.



La misma será el Programa de Recuperación Productiva (Repro), por el que el Gobierno subsidiaría una parte del salario de los trabajadores en empresas en crisis como consecuencia de la pandemia. "Todavía estamos trabajando. Vamos a tener distintas alternativas vinculadas con el tamaño de la empresa, por cantidad de empleados, en los sectores más afectados", contaron desde Casa Rosada luego del encuentro el miércoles del gabinete económico.