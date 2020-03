Ante la crisis del coronavirus, piden la condonación de la deuda externa de los países Latinoamericanos

Ex funcionarios españoles y latinoamericanos, junto a la CELAG, exigieron un proceso de reestructuración que contemple una mora de dos años sin intereses

Ex presidentes y ex funcionarios de España y países latinoamericanos divulgaron una carta en la que piden la condonación de la deuda externa de América latina a los organismos multilaterales ante el avance de la pandemia del cornovairus.

"Ahora que el mundo ha asumido un tono más humano y cooperativo en lo económico ante la pandemia del Covid-19", dice la carta, en la que los firmantes piden al FMI y otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Banco Mundial la condonación.

También la suscribieron el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, los ex cancilleres de la Argentina Jorge Taiana y de Brasil Celso Amorim, y el ex candidato presidencial colombiano Gustavo Petro.

El texto exhorta a los acreedores privados internacionales a aceptar "un proceso inmediato de reestructuración de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses", informó la agencia de noticias Europa Press.

Se trata de una iniciativa del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que dirige el español Alfredo Serrano Mancilla.

En su Consejo Científico está el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y en el Ejecutivo el que fuera diputado y dirigente de esta formación Sergio Pascual.

Los firmantes argumentan que la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé una pérdida de ingresos globales de dos billones de dólares por la crisis generada por la epidemia, y que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 25 millones de empleos en el mundo están en riesgo.

Además, destacan que la salida de capitales de los países emergentes está ya en niveles récord: 60.000 millones de dólares en menos de dos meses, según el Instituto Internacional de Finanzas.

Por eso, creen que condonar la deuda externa es "una acción tan justa como necesaria". Y ponen como ejemplo la Conferencia de Londres de 1953, en la que se perdonó parte de la deuda alemana y, como en otros momentos de "grandes catástrofes", sostienen que esta es "una oportunidad única para evitar que el peso de la deuda sea un escollo aún mayor que añadir al complejo reto de superar este momento social y económico tan crítico".

"Hay infinitos casos en los que las deudas externas fueron perdonadas", continúan, y advierten de que no se puede "exigir" a los países que hagan políticas efectivas en materia de salud pública y políticas económicas para compensar los daños "y, al mismo tiempo, pretender que sigan cumpliendo con sus obligaciones de deuda".

En promedio, señala la carta la deuda externa supone un 43,2 por ciento del PIB de América Latina. Para ello, piden que se reúna la Asamblea General de la ONU para aprobar una resolución en ese sentido. "No sólo es una cuestión de solidaridad, sino también de eficiencia", dicen los firmantes.

Según el Ministerio de Economía, la deuda bruta de Argentina asciende a u$s324.374 millones. El Gobierno reconoció bonos a negociar por un total de u$s68.842 millones, de los que espera una quita del 55%.