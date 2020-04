El viernes abren bancos pese a la cuarentena: quiénes serán atendidos y qué operaciones se pueden realizar

El Banco Central fue el encargado de habilitar esta reapertura para la atención a clientes que sean beneficiarios de ciertos haberes. Los detalles

En el marco de la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia del coronavirus, los bancos reanudarán su atención al público este viernes solo para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que no posean tarjeta de débito.

El Banco Central fue el encargado de habilitar esta reapertura para la atención a clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones, y beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) u otro ente administrador de pagos.

Punto por punto, quiénes deben ir y cómo será la atención

- El BCRA habilitó la apertura de las entidades bancarias durante el aislamiento social obligatorio para atender la demanda de aquellas personas que no podían cobrar sus jubilaciones, pensiones o planes y programas sociales por no contar con su tarjeta de débito.



- La atención será a partir del viernes 3 de abril, en el horario habitual bancario.



- No será solo mañana sino que continuará los días subsiguientes en horario habitual.



- Todas las sucursales estarán abiertas.

- Solo podrán ir personas jubiladas y pensionadas que no cuenten con su tarjeta de débito; personas que cobren planes o programas de ayuda social de la ANSES que no cuenten con su tarjeta de débito; y cabe recordar que no es necesario ir a la sucursal a dar fe de vida hasta el 30 de abril.



- En cuanto a las operaciones que se podrán realizar, solo podrán cobrarse haberes de jubilaciones, pensiones o planes de los beneficiarios que no tengan una tarjeta de débito.



- En caso de que algunos de estos beneficiarios cuenten con tarjeta de débito, no serán atendidos sino que deberán cobrar por cajeros automáticos.



- No se podrá realizar ningún otro tipo de operaciones. Para todas las demás, continúan los cajeros automáticos, homebanking o banca móvil.

- En cuanto a las medidas sanitarias, el BCRA dispuso un estricto cumplimiento de normativa sanitaria para preservar la salud de todas las personas contemplando la provisión de elementos de limpieza y desinfección e implementando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: lavarse las manos con frecuencia, evitar llevarse las manos a la cara, mantener la distancia entre personas, estornudar o toser en el pliegue del codo, ventilar los ambientes, limpiar las superficies y los objetos de uso frecuentes.

Qué dicen los bancos

Fuentes del Banco Provincia subrayaron que "las sucursales abrirán sus puertas sólo para la atención de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones, planes y programas de ayuda de Anses y de otros entes", y precisaron que "la atención será en el horario habitual, es decir de 10 a 15".



Además indicaron que "el personal del banco se enfocará en capacitar a los clientes en el uso de los canales alternativos, como el cajero automático y la Banca Internet Provincia".



De todos modos, la entidad recomendó que "sólo asistan a la sucursal los adultos mayores que requieran asistencia personalizada para el cobro".



"Siempre es mejor que un apoderado pueda cobrar o retirar dinero del cajero en lugar del beneficiario. Ir al banco es la excepción, la regla siempre es quedarse en casa, sobre todo para los grupos de riesgo", aseguraron las fuentes de la entidad.



Asimismo destacaron que "el personal del banco va a administrar el flujo de clientes hacia el interior de las sucursales de acuerdo con lo que considere seguro", y señalaron que la institución "proveerá a su personal de todos los elementos de higiene y limpieza necesarios para llevar adelante las tareas de atención".



"Vamos a abrir todas las sucursales que hay en el país en los horarios habituales entre el viernes y el martes, exclusivamente para atender a jubilados y pensionados que no tengan tarjeta de débito y beneficiarios de planes sociales", precisaron desde el Banco Ciudad.



Puntualizaron la entidad porteña que "cuando se le hace la tarjeta al jubilado, también se le otorga una al apoderado, en el caso que lo hubiera", por lo cual afirmaron que "lo ideal es que el apoderado vaya con su tarjeta y retire a través de cajero automático".



Remarcaron que "para esta operatoria, el banco va a disponer de personal esencial", y subrayaron que "se va a realizar esta operatoria priorizando el cuidado y el resguardo de los clientes que concurran pero también del personal propio, con la medidas y recomendaciones de las autoridades gubernamentales en materia de salud pública".



"Vamos a proveer a todos los empleados de elementos sanitarios y de limpieza para el cuidado de la salud y el estricto cumplimiento por parte de los clientes de las normas de distanciamiento social tanto adentro como afuera del banco, en caso de que fuera necesario", indicaron voceros del Ciudad.



Precisaron que "el 99,6% de los 125.075 jubilados a los que el banco atiende tienen tarjeta de débito", y añadieron que "a los otros, se las estamos enviando por correo con un instructivo para activarla en el cajero automático".



"Dentro de los locales se van a respetar las distancias sociales, se va ingresar por número máximo de clientes, se van a seguir estrictas pautas de sanidad y limpieza para cuidar a empleados y clientes", indicaron a Télam desde el banco Santander.



Remarcaron que "la operatoria presencial va a estar habilitada para jubilados y beneficiarios de AUH", y añadieron que "para el resto de clientes, será por canales automáticos".



"Es importante recordar que los que no sean de estos dos grupos pueden usar, además de canales automáticos, otros servicios como extra cash y retirar efectivo en farmacias o supermercados", señalaron las fuentes.



Por su parte, desde el Galicia precisaron que "a partir del viernes abrimos, en principio para el pago de jubilaciones y pensiones".



Una posibilidad que está en estudio de varios bancos es también la de atender a empresas para depósitos grandes de dinero, de manera de evitar que ese efectivo esté afuera de la circulación habitual.



En cuanto al retiro de efectivo, Red Link subrayó que existe la solución Punto Efectivo que permite a los clientes de los bancos de la red adheridos al servicio, realizar una orden de extracción desde canales digitales, y el retiro del dinero en efectivo desde un cajero automático sin utilizar tarjeta de débito.



Esta modalidad también posibilita enviar dinero a personas no bancarizadas que no cuenten con una tarjeta de débito, a través de 6.500 cajeros habilitados en todo el país.



El sistema permite realizar extracciones de efectivo ante situaciones de emergencia como la pérdida o el robo de la tarjeta de débito, enviar dinero a personas que no tienen cuenta bancaria, remesas a familiares dentro del territorio argentino o efectuar pagos por compras realizadas por Internet.