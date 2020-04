El Presidente no quiere un tributo a quienes ingresaron al blanqueo

Alberto Fernández expresó que hay que garantizar que las empresas sigan trabajando. Solo apoya la idea de un nuevo tributo a los grandes patrimonios

El presidente Alberto Fernández aseguró que quiere que las pequeñas y medianas empresas tengan más beneficios impositivos y aclaró que no impulsa un tributo para quienes ingresaron al blanqueo.



Al destacar las medidas que adoptó para proteger el trabajo y a las empresas, Fernández destacó anoche la importancia de la moratoria impositiva que incluye una quita de capital e intereses, para los impuestos vencidos hasta fines de noviembre último.



Sin embargo, destacó que, dado que este régimen se extendió hasta mayo, le pidió a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que incluyera a los impuestos que vencen hasta este mes inclusive.



Hasta ahora, la moratoria permite ingresar los impuestos vencidos hasta el 30 de noviembre pasado, según la ley de emergencia votada por el Congreso. Por lo tanto, si se extendiera este plazo, como lo sugirió el Presidente, el permiso debería venir o de otra ley o, en una situación más discutible, a través de un decreto.



En este sentido, el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto en materia impositiva, pero si se tratara de un beneficio como éste, seguramente no habrá reparos en la Justicia, indicaron varios tributaristas. De todos modos, hasta ahora dicha extensión no está bajo el análisis del equipo económico.

Por otro lado, el presidente se despegó del proyecto que impulsa el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, de imponer un tributo a quienes ingresaron al último blanqueo. "Yo no hablé de un impuesto al blanqueo", sostuvo el jefe del Estado.



De inmediato, aclaró que sí estaría de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas, pero que se trata de un tema sobre el que debe legislar el Congreso por tratarse de un nuevo tributo. En particular, recordó una conversación que tuvo con la premier alemana, Angela Merkel, sobre el alto nivel de evasión que hay en la Argentina.



"Necesitamos que todos paguen", enfatizó Fernández.

Propuestas de alivio

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, hizo pública una serie de propuestas para que las empresas puedan gozar de alivios impositivos ante los efectos económicos de la crisis sanitaria, bajo la lógica de que es el momento de aliviar la presión impositiva para tratar de impulsar a la actividad económica, golpeada por la cuarentena.



A continuación, las 10 medidas de emergencia solicitadas:



1 - Postergación de todos los vencimientos impositivos y previsionales de Nación, Provincias y Municipios hasta el 31 de julio de este año, con condonación de intereses y sanciones.



2 - Ampliación del alcance de la actual moratoria a todos los contribuyentes (no solo para las pymes), extendiendo el plazo a las deudas vencidas al 31 de marzo próximo.



3 - Suspensión de las fiscalizaciones presenciales hasta el 30 de septiembre de 2020; solamente podrán ser efectuadas de manera remota.



4 - Ampliar el alcance de la repatriación de activos en el exterior a los efectos del impuesto sobre los Bienes Personales para ser destinados a la adquisición de inmuebles, de bienes de uso o donaciones a la Cruz Roja destinadas a equipamiento sanitario (respiradores , medicamentos, tecnología).



5 - Deducción especial en el Impuesto a las Ganancias de los sueldos totales abonados, equivalentes a: a) 300% para empresas que mantienen la nómina salarial; b) 200% para empresas que reducen solo el 10% de la nómina; c) 100% para empresas que reducen solo el 20% de la nómina.



6 - Permitir la deducción de las donaciones sin tope destinadas a fines sanitarios, hospitalarios, comedores y victimas del coronavirus.



7 - Establecer la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias de los bienes del activo fijo, en un solo ejercicio (excepto los automóviles).



8 - Aumento del mínimo no imponible de las contribuciones patronales, hasta $30.000 por cada trabajador.



9 - Permitir el cómputo del 100% del ajuste por inflación en un solo ejercicio fiscal.



10 - Aumento del mínimo no imponible de Ganancias para trabajadores solteros a $80.000, y para los casados con dos hijos a $100 mil. Equiparación de las deducciones personales con los autónomos.