Víctor Fera, dueño de Marolio: "Hay más corrupción en la comida que en la obra pública"

El empresario criticó con dureza al oficialismo por sobreprecios en la compra de alimentos destinados a la ayuda social en la cuarentena por coronavirus

Victór Fera , dueño de la empresa de alimentos Marolio y la cadena mayorista Maxiconsumo , volvió a criticar la compra de fideos y aceite con sobreprecio para destinar a los sectores más perjudicados durante la cuarentena por coronavirus .

"Hay más corrupción en la comida que en la obra pública", dijo el empresario y agregó que "quiero que esto se investigue hasta la muerte porque quiero que vaya preso quien corresponda ir preso".

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Fera criticó con dureza las licitaciones que realizó el Ministerio de Desarrollo Social luego que su titular, Daniel Arroyo, echara a los funcionarios responsables del escándalo de compras con precios por arriba de los máximos fijado por el mismo Gobierno.

El empresario, con vasta experiencia en el rubro alimenticio, dio su opinión sobre cómo debería ser un proceso de compras estatales transparente. "Hay que hacer licitaciones. Se presentan las fábricas, entregan la mercadería y al otro día con la factura firmada, se va al Banco Nación (BN) a cobrar esa plata y 'cóbreme el 2%, como dicen que van a cobrar el 24% de interés. Y dentro de 120 días, que el Estado le pague a usted'", dijo Fera.

Luego, el dueño de Marolio agregó: "Entonces, Víctor Fera, o José Pérez o Molinos Río de la Plata, o General Deheza, cualquiera de las empresas va a decir: 'Señores, entregué la mercadería, fui al BN me pagó, me cobró 6 puntos de intereses y yo, como soy un ciudadano de primera, si el producto vale $15 y lo puedo vender a $13 pesos, se lo voy a vender a $13 al Estado y vamos a comprar el doble de mercadería" .

"Yo le ofrecí al Sr. Arroyo mis servicios anteriormente, yo le ayudo a comprar y le saco seis meses gratis de comida para el pueblo con lo que ha cobrado de sobreprecios", dijo Fera y argumentó que "no es que yo quiero licitar en el Estado. No quiero que le roben más al Estado".

A su vez, el dueño de Marolio admitió que habló en tres oportunidades con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. "Hablé con Daniel Arroyo en tres oportunidades y le dije: 'Ácá no hay error, te han mentido. Y si pensás que no te mintieron es porque algo está mal'", sostuvo Fera.

"Quiero que esto se investigue hasta la muerte porque quiero los presos que hay que poner" , sostuvo el presidente de Maxiconsumo.

Fera también habló de su posición política. "No es que yo soy peronista, radical o macrista. Yo soy un ciudadano común y silvestre como cualquiera", dijo y agregó: "No tengo ningún compromiso. No es que quiero licitar en el Estado. Lo que quiero es que no le roben más al sector público. Lo que no quiero es que se juegue políticamente con el hambre de la gente. Necesitamos ponernos de pie".

Precio máximos

Como dueño de la empresa Marolio, que cuenta con un ámplio catálogo de productos alimenticios, y titular de la cadena de supermercados mayoristas Maxiconsumo, Fera conoce todos los eslabones de la industria de alimentos. Por ello, argumentó que los precios pagados por el Estado fueron notablemente excesivos.

"Un paquete de fideos de esas marcas que hoy el Estado estaba comprando, no lo podía pagar más de $28 con IVA incluido. Un kilo de azúcar lo mismo que la pago yo", sostuvo el empresario.

Fera también insistió en una manera de ayudar a la reactivación de las empresas afectadas por la recesión económica, que se agudiza con el aislamiento social para contener la pandemia de coronavirus.

"Si usted me dice lleve la boleta al Banco Nación y le va a cobrar la tasa del 2%, como quieren prestarle a las empresas. Es una manera de ponerlas en marcha, de darle capital trabajo. Al otro día nos vamos a pelear por venderle [al Estado] y cada vez más barato", sostuvo.

El empresario afirmó que los sobreprecios no son un problema de un solo gobierno o partido político. "Esto no lo hizo Carolina [Stanley] o Arroyo. Lo que no quiero es que se juegue políticamente con el hambre de la gente. Lo que necesitamos es que nos pongamos de pie", sostuvo.

"Hay más corrupción en la comida que en la obra pública, siempre lo dije. ¿A nadie se le ocurrió investigar esto? ¿A nadie le interesó? La Secretaría de Defensa de la Competencia es un nido de ratas", dijo Víctor Fera.