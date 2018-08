Golpe al bolsillo Inminente aumento en las naftas y más tarifazo en el gas en octubre

Con dólar a $40, no sólo las petroleras están haciendo números para aumentar cerca del 10% las naftas, sino que ya se proyecta que la nueva suba de gas

La falta de techo para el dólar genera temor por sus consecuencias en los precios y el salario.

Te puede interesar El peor momento de Mauricio Macri: aun con plata del FMI, el mercado no cree en su plan

Con dólar a $40, no sólo las petroleras están haciendo números para aumentar cerca del 10% las naftas, sino que ya se proyecta que la nueva suba de gas, prevista para octubre, debería ser del 80%, igual que la de electricidad para el ajuste de febrero del año próximo.



Esos aumentos, que pueden ser menores si Energía modifica su esquema de reducción de los subsidios, y si logra negociar para que las empresas resignen rentabilidad, tienen impacto directo sobre la inflación de los próximos meses.

Pero además pegan fuerte por la vía de los incrementos de segunda ronda: tanto la nafta, como la electricidad y el gas tienen incidencia en el resto de los precios.



El miércoles la novedad fue que la inflación esperada por los economistas saltó de una de 35% a una de 40%. ese número ya quedó viejo y la expectativa es que el 2018 va a ser el año con más aumento desde la hiperinflación. En naftas la incidencia de los costos en dólares es casi absoluta. Algo similar ocurre con la energía eléctrica y el gas.



El analista de Eco Go, Juan Ignacio Paolicchi, consultado por BAE Negocios, calculó que ya con el dólar de principios de agosto cabía esperar una suba de 30-35% en el tarifazo de octubre. Eso ya le agregaba a la inflación del mes 1 punto extra. Pero utilizando su información sobre la composición de las facturas, y proyectándolas a un dólar a $40, se obtiene que el gas exigiría subas de alrededor de 80% ese mes.



Eso si Energía no genera un esquema nuevo o si no logra renegociar para bajar el margen de ganancias de las empresas. Hasta acá, destacó Paolicchi, el esquema persigue llegar a subsidiar sólo el 10% de las tarifas en octubre de 2019 y 20% en octubre de 2018. Con la electricidad ocurre algo similar: las subas anunciadas por el ministro Javier Iguacel, dejan una incidencia de 0,5 punto al IPC del mes. Con el nuevo salto del dólar, los aumentos de febrero del 2019 precisarían ser de alrededor de 80 por ciento.



Si bien desde YPF aún no hay decisión sobre el futuro aumento, se descuenta que el nuevo salto del dólar obligará a nuevos aumentos. Las empresas buscan alcanzar la paridad con el precio de importación y antes de la devaluación estaba 10-15% abajo.



Para el aumento de corto plazo, Paolicchi calculó: "En julio las naftas subieron 8% en promedio, por una devaluación marzo-julio de 36,5%. El dólar a $40 entonces implicaría una cercana a 10%. Eso si Energía no logra negociar para que las empresas resignen rentabilidad".