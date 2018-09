Por el nivel de estrés La incertidumbre del dólar también afecta la salud psicofísica

Desde angustia hasta enfermedades cardiovasculares y dificultades sexuales. Los efectos que la medicina ve en las jornadas de turbulencia en los mercados

La inestabilidad económica también tiene un costo en la salud psicofísica de las personas, aunque el impacto varía en función de la vulnerabilidad de cada individuo y, a veces, tiene efectos que no son detectables en el corto plazo.

“Es una situación de estrés psicosocial. En contextos de desajustes económicos, incluyendo corridas cambiarias, la gente puede atribuir el escenario a distintos factores, pero en cualquier caso sabe que la afecta directamente en lo cotidiano, en sus posibilidades económicas de subsistencia, así que se angustia”, explica Pablo Colica, especialista en medicina del estrés a La Voz.

Colica añade que este malestar “se incrementa con la difusión reiterada de los hechos, tanto en los medios periodísticos como en otros ámbitos sociales”.

En este sentido, el experto señala que, en el escenario coyuntural, “se activan los mecanismos de defensa que genera el estrés, pero muchas veces el impacto más serio en el organismo, como pueden los ser problemas coronarios o las variaciones en la tensión arterial, se observa tiempo después”,.

Según Colica, ya pasada la crisis económica de 2001-2002 –todavía considerada la peor que vivió el país–, se hicieron investigaciones que probaron los efectos en la salud física de las personas que más la sufrieron.

“La gente se siente mucho más vulnerable, mucho más a la intemperie, se acuesta sin saber qué sucederá al día siguiente, pero, por supuesto, a largo plazo, la salud mental dependerá de la solidez de cada persona”, describió. Esa solidez –afirma– está relacionada con la red de cada individuo.

“La persona que tiene más contención, más refuerzos, afronta mucho mejor cualquier crisis. Cuando la persona tiene más fragilidad social, se ve más perjudicada”, apunta al citado matutino Nora Leal Marchena, psiquiatra y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).

La médica psiquiatra recuerda la importancia de encarar la crianza de los niños fortaleciendo y reforzando los vínculos. “Una persona que tiene vínculos sólidos tiene más posibilidades de resolver problemas y, en la adultez, puede enfrentarse de otra manera a situaciones críticas”, enfatizó.

Y contrapuso: “Estas situaciones económicas, que generan ansiedad, pueden dejar a las personas en situación de intemperie, de no tener dónde refugiarse, de no saber adónde escapar, lo cual es más difícil cuando los vínculos son débiles o no existen”.

En tanto, Adriana Guraieb, también miembro de APA, recuerda que la economía, cuando entra en crisis, pone a prueba varias facetas de la vida de una persona, incluyendo la de pareja.

“Se va instalando en la relación un clima de preocupación y de incertidumbre que requiere hablar con claridad, por incómodo que ello resulte”, recomienda. Lo contrario, asevera, puede contribuir a la generación de un conflicto.

“Puede haber una disminución del deseo sexual, pues la pareja está tan abrumada por el porvenir y por la necesidad de encontrar la manera de afrontar sus gastos que sobreviene un agobio emocional”, define la psicoanalista.

La sexualidad –apunta Guraieb– es un “modo de fortalecer el vínculo y neutralizar la incertidumbre y los miedos”. Y un vínculo sano, completa la especialista, “posibilita el desarrollo de sentimientos solidarios” y permite que la pareja atraviese los temporales.