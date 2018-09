Momento tenso ¿Cuál fue la pregunta que incomodó a Nicolás Dujovne?

El titular de Hacienda no disimuló su enojo cuando un movilero le consultó sobre la situación de la clase media y algunas promesas de campaña

Este lunes, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ofreció una conferencia de prensa para anunciar un set de medidas destinadas a paliar la crisis financiera que afecta al país, pero hubo una pregunta de la prensa que lo incomodó.

El encargado de pronunciarla fue Fabián Rubino, periodista de América, quien arrancó: "Valoro cómo encabezó su discurso reconociendo el fracaso de sus medidas y los errores que ha cometido el Gobierno con esta política económica. También valoro que se preocupen de los más vulnerables. Usted le vuelve a hablar a los mercados y quizás la gente lo ha entendido muy poco".

"Aprovechando una frase de usted que dijo sobre que éste es un equipo que va a dejar todo en la cancha, la pregunta concreta es, para la gente precisamente que está mirándolo, ¿cuándo le va a tirar un centro a la clase media?", disparó el movilero para abrir la ronda de preguntas. Y le recordó a Dujovne que a la clase media "le habían prometido que iban a sacar el Impuesto a las Ganancias y lo siguen pagando".

Te puede interesar El Power Point de Dujovne y las 6 medidas con las que busca llegar el déficit cero en 2019

El titular de Hacienda no disimuló su incomodidad ante la exposición de Rubino. "Bueno, no sé si podemos llamarla pregunta, pero la vamos a contestar con mucho placer", arrancó Dujovne. "El sector privado tiene paritarias libres, donde se han pactado acuerdos muy por encima de la cifra que usted menciona", argumentó.

Después, refutó al preámbulo que elaboró Rubino antes de lanzar la pregunta. "Yo no he hablado de fracaso de nuestro programa. He hablado de dificultades y he reconocido también errores en el camino".

"Para la clase media, nosotros trabajamos en equilibrar la macroeconomía argentina, para que pueda prosperar, para que pueda crecer, para que los hijos puedan obtener una educación de calidad, cosa que no ocurre en países como Venezuela. Es más fácil pensar que quienes llevan adelante la economía son un grupo de sádicos que quieren hacer experimentos, pero yo le diría que estamos tomando las medidas adecuadas", concluyó Dujovne.