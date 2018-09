Presupuesto 2019 Nación aceptó sumar tributos y busca cerrar acuerdo por el Presupuesto la próxima semana

El Poder Ejecutivo nacional y los ministros de Hacienda provinciales de la oposición avanzaron en el armado del Presupuesto 2019.

Además del traspaso de los subsidios al transporte, evalúan revisar las exenciones del impuesto a las Ganancias y restituir el 1% de Bienes Personales, algo a lo que hasta la semana anterior se resistían en la administración central.

También está sobre la mesa la posibilidad de aumentar el préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANESES para el año próximo con el fin de compensar la eliminación del Fondo Sojero.

La expectativa está puesta en sellar un pre acuerdo este jueves y concretar un encuentro con los gobernadores la semana siguiente para enviar una señal de gobernabilidad al FMI.



Los representantes de las provincias se quejaron del nuevo esquema de retenciones para todas las exportaciones. El Gobierno nacional se mostró más abierto al pedido de los gobernadores de hacer más eje en cómo incrementar los ingresos, en lugar de profundizar el recorte de gastos.



"La realidad nos dio la razón, era una situación muy delicada y el Gobierno tuvo que ir hacia lo que no quería, que era revisar los ingresos", manifestó el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, a la salida de la reunión con sus pares de otros distritos, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, Luciano Laspina; el legislador Nicolás Massot; el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero; y el titular de la Unidad de Coordinación General del ministerio de Economía, Nicolás Gadano.



Dos de las medidas que están en estudio son que a partir del año próximo comiencen a pagar Ganancias los trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora están exentos, como los del Poder Judicial, y que se de marcha atrás con la baja de Bienes Personales, que hoy está en 0,25%. Si bien la propuesta de las provincias por ahora no fue aceptada, en Balcarce 50 quedaron en dar una respuesta mañana, cuando se vuelvan a reunir con los ministros de Economía provinciales.



"Ganancias y Bienes Personales no sólo son importantes por los recursos que pueden brindar sino también por la equidad. Son los impuestos más progresivos que tiene la Argentina", señaló Giordano. Y agregó: "En el caso de Bienes Personales, hay que analizar si es posible tender hacia una tasa más homogénea que se aplique sobre todos los activos y evaluar la alternativa de poner una tasa más alta a los activos fuera del país".



Frigerio se mostró optimista con llegar a un rápido acuerdo con los gobernadores para cerrar el Presupuesto 2019: "Estamos en el final de ese proceso, el jueves nos vamos a volver a reunir y seguramente será el último encuentro antes de que Hacienda elabore el proyecto que será enviado al Congreso". En caso que eso se logre, apuestan a conseguir una foto la semana próxima con todos los mandatarios provinciales.



"Se entendió también que había que hacer un mix. No sólo reducir gastos a las provincias sino ampliar el horizonte fiscal y la base tributaria", manifestó el jefe de Gabinete del gobierno de Salta, Fernando Yarade, quien además destacó que "hay que rever algún ítem de Ingresos Brutos que no tenga que ver con lo productivo, como por ejemplo las intermediaciones financieras".



Sobre el reclamo de algunos gobernadores por la eliminación del Fondo Sojero, desde la administración central dejaron la puerta abierta para incrementar un punto porcentual en el crédito del FGS que recibirán en 2019 y compensar así a las provincias y municipios, que ya dejaron de cobrar el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.



En cuanto a la transferencia de los susbsidios de los servicios de trenes, colectivos y micros de larga distancia resta resolver si la Nación le trasladará a las provincias la totalidad o sólo una parte. "Hay dos mecanismos del subsidio, uno que va al gasoil y otro que va a las empresas. Queda evaluar eso", concluyó Giordano.