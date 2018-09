Análisis "Llora por mí, Argentina": la lapidaria nota de Forbes sobre el país

El artículo de la revista económica cuestiona las metas del gobierno de Macri y dice que para cumplir sus promesas tiene que ser Houdini

La prestigiosa revista económica, Forbes, publicó un artículo bastante sombrío sobre el panorama del país. Y, además, cuestiona con tono burlón las metas que promete el gobierno de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI).



“Macri promete un superávit del 1% para 2020, lo que significa que o bien es Houdini o bien se verá obligado a realizar recortes políticamente más polémicos”, dice la nota, firmada por el analista Kenneth Rapoza bajo el título: "Definitivamente llora por mí, Argentina".



“Si la economía falla, Argentina enfrentará un giro a la izquierda. Los tenedores de bonos están cada vez más preocupados, como lo indican las caídas de precios en el bono a 100 años y los crecientes riesgos de incumplimiento medidos por los credit default swaps de Argentina”, asegura.



Además, Rapoza consideró que si bien "los peronistas no son unánimes en su visión del mundo", los dos principales partidos opositores "no miran con cariño al FMI".



"No estarán demasiado preocupados por los tenedores de bonos en Nueva York si tienen que elegir entre pagarles, pagarle a los empleados públicos o enfocarse en la clase trabajadora”, afirma.



"El peronismo defendía la soberanía en las decisiones económicas, pero Macri ha puesto al país bajo la guía de extranjeros, que pueden destrozar al peso", vaticina.