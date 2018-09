La consideran un error Sin lugar para la grieta: rechazo prácticamente unánime a la dolarización

Pese al consejo de políticos y expertos extranjeros, la posibilidad de abandonar el peso fue criticada por economistas de casi todos los sectores

La corrida cambiaria y la crisis económica gatillaron de nuevo el debate acerca de si la Argentina debe mantener una moneda propia o dolarizarse.

El Gobierno negó esa posibilidad y El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que, en las negociaciones en curso, no se avanzó en esa dirección. Sin embargo, la dolarización cosechó adeptos en Estados Unidos, pero en la Argentina cerró la "grieta" y unió en contra de la idea a economistas que se ubican en las antípodas del espectro ideológico, en una defensa cerrada del peso.

Guillermo Calvo, profesor de la Universidad Columbia, dijo al diario Perfil que había que "volver a pensar" en reemplazar al peso con el dólar si fracasaban los planes de estabilización.

“Lo que tienen que hacer es agarrar un remedio y no un veneno. Plantear la convertibilidad y la dolarización es un desastre, le veo una calavera cruzada”, dijo.

Te puede interesar Alpargatas vendió Topper de Argentina por u$s24 millones

Pero antes de Calvo, a principios de julio, Steve Hanke, el padre de la convertibilidad de Domingo Cavallo, ya había insistido en que la Argentina debía dolarizar y colocar el Banco Central y el peso "en un museo". Es una idea suya añeja: en octubre de 1991, Hanke publicó una columna en las páginas de The Wall Street Journal con el título "La Argentina debería abolir el Banco Central".

Un título similar volvió a aparecer en las páginas del diario norteamericano a principios de este mes, con la firma de Mary Anastasia O'Grady, columnista para América Latina. El título: "La Argentina necesita dolarizar". O'Grady se preguntó por qué la Argentina cayó en una nueva crisis cambiaria, y escribió: "La respuesta: porque la Argentina todavía tiene un banco central. Para solucionar el problema de una vez por todas debe dolarizar".

El golpe de gracia lo dio Larry Kudlow, asesor económico de Donald Trump, cuando sugirió, en una entrevista con Fox, que la Argentina debía regresar a un modelo de "caja de conversión", que muchos leyeron como un espaldarazo a la dolarización, indicó el diario La Nación.

En la Argentina, la dolarización provocó un rechazo unánime entre economistas.

Te puede interesar Dólar fuera de control: la plata del FMI no llega y acusan al Gobierno de mala praxis

Pablo Gerchunoff, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo en su cuenta de Twitter que la postura de Calvo era "una irresponsabilidad, además de ser un error". Fue en respuesta a un mensaje de Miguel Kiguel, quien había ensayado una defensa de Calvo al indicar que, según entendía, planteó la dolarización en caso de "un contexto extremo del que estamos lejos".

Kiguel también se mostró en contra de esa idea o de un retorno a la convertibilidad.

"Me parece absurdo plantear una convertibilidad o una dolarización en estas circunstancias", apuntó José Luis Espert, un economista ortodoxo crítico de la política económica del gobierno de Mauricio Macri.

Carlos Rodríguez, exviceministro de Economía de Carlos Menem, dijo que la dolarización no es una alternativa: "No puede dolarizarse el que no tiene dólares, y nosotros no tenemos suficientes dólares. Además, la dolarización no resuelve problemas fiscales ni estructurales".

Axel Kicillof, exministro de Economía de Cristina Kirchner, fue más allá, al calificar la idea como un "desastre" y un "veneno". En una entrevista con Radio 10, Kicillof dijo: "Lo que tienen que hacer es agarrar un remedio y no un veneno para poder salir de este lío en el que nos metieron. Plantear la convertibilidad y la dolarización es un desastre, le veo una calavera cruzada".

Domingo Cavallo también se metió en el debate con un comentario en su blog, donde diferenció la convertibilidad de la dolarización y del sistema de tipo de cambio fijo. Al responder un comentario, Cavallo afirmó: "Yo no pregono la dolarización, sino el reconocimiento explícito de que somos una economía bimonetaria, y avanzar hacia un sistema monetario y de intermediación financiera como el de Perú".