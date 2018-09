Dinero K Cuadernos: Aldo Roggio identificó a los cinco funcionarios que le pidieron coimas

Bonadio procesó a Roggio como miembro de una asociación ilícita, y por tres hechos de dación de dádivas. Por eso le decretó la prisión preventiva

La máxima autoridad del Grupo Roggio, Aldo Roggio, fue uno de los empresarios que confesaron ante el juez porteño Claudio Bonadio haber participado del esquema de coimas con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.



A diferencia del vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, Roggio se convirtió en uno de los “arrepentidos”, con la esperanza de que la Justicia tenga en cuenta su colaboración a la hora de decidir las penas.



En su declaración, implicó directamente a: Julio de Vido, exministro de Planificación Federal; Roberto Baratta, la mano derecha de De Vido; el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime; el extitular del Occovi, Claudio Uberti; y el exsecretario de Obras Públicas, José López.



Hace unas semanas Aldo Roggio decidió renunciar a la presidencia de dos de sus empresas, Benito Roggio e Hijos SA y Clisa, con el propósito de reducir los daños de este proceso judicial sobre la imagen del grupo empresario cordobés.



Bonadio procesó a Roggio como miembro de una asociación ilícita, y por tres hechos de dación de dádivas. Por eso le decretó la prisión preventiva y trabó un embargo millonario sobre sus bienes.



Para el juez, Roggio “habría ordenado que se realicen entregas de dinero a funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal”



“De las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno –relata el juez– surge que el día 26 de junio de 2013 se le hizo entrega de un bolso con dinero a Roberto Baratta y Nelson Lazarte, en el obrador ubicado en la intersección de las calles Bouchard y Tucumán” en Buenos Aires.



“Los días 5 de agosto y 4 de septiembre de 2013 se realizaron entregas de dinero a Lazarte en la avenida Leandro N. Alem 1050”, también en Buenos Aires, donde está el domicilio legal de la empresa.



La misma Roggio “fue mencionada por el financista Ernesto Clarens, como una de las firmas que le llevaron dinero durante los años 2012 y2013, el cual luego de cambiar por dólares, le llevaba a José López”, el secretario de Obras Públicas de la Nación, expresa el escrito.



Roggio “reconoció haber realizado los pagos que se concretaron en avenida Leandro N. Alem 1050 por pedidos de dinero formulados por Roberto Baratta y Julio de Vido”.



El empresario también se refirió a la operatoria realizada en el área transporte manifestando que “... en Metrovías S.A. se debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por expreso pedido que él me efectuara en forma personal en su despacho al inicio de su gestión”.



“Presumo -dijo Roggio- que los superiores de Jaime conocían la operatoria, habiéndosenos impuesto un porcentaje del cinco por ciento de los pagos recibidos” por los subsidios.



La resolución del juez detalla también que Roggio “realizó cinco pagos a los funcionarios Roberto Baratta y Nelson Lazarte, los días 3 de febrero y 9 de junio de 2010, 23 de julio de 2013 y 23 de junio y 21 de julio de 2015”.



“Tres de estos pagos fueron realizados en el domicilio de la calle Suipacha 1111 de esta ciudad, siendo que en el piso 26 tiene sede la firma Panedile Argentina Saicfei de la cual el nombrado resulta ser director”, expresa el texto del magistrado.



Bonadio siguió detallando otras entregas de dinero hechas por Roggio que figuran en el cuaderno de Oscar Centeno. El empresario aclaró que no intervino un hijo suyo en los pagos, como menciona Centeno.