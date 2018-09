Fue a Comodoro Py Cristina Kirchner rechazó acusaciones de lavado de dinero: aseguró que "jamás" tuvo "cuentas no declaradas"

La expresidenta presentó un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello y aseguró que todos los activos de su familia se encuentran en el país

La expresidenta Cristina Kircner rechazó acusaciones de lavado de dinero y aseguró que "jamás" tuvo "cuentas bancarias no declaradas" y que "todos" los activos de su familia están en el país.

"Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido", sostuvo la exmandataria en un escrito que presentó ante el juez federal Sebastián Casanello.

Al referirse a presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al empresario Lázaro Báez dijo que las "desconoce" y que "no existe ningún elemento de prueba" que la vincule.

"Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes", agregó.

De qué se la acusa

Luego de haber sido procesada como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, Cristina Kirchner volvió a presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py.

La ex Presidenta fue convocada para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K", que investiga el presunto lavado de dinero y por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.



La indagatoria fue ordenada a fines de agosto por la Cámara Federal. Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens señalaron que puede haber vínculos entre el dinero de Báez con Cristina Kirchner ya que ambos están procesados en otras causas de corrupción, como la de las irregularidades de la obra pública que el empresario recibió de parte del gobierno anterior y cuya parte de fondos fueron a emprendimientos privados de la familia Kirchner.



La senadora nacional había intentado dejar sin efecto la citación, pero Casanello rechazó el pedido de postergación, por lo que quedó ratificada la indagatoria prevista para este martes a las 10.30.



El juez señaló que la citación a indagatoria de Cristina Kirchner es "una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del tribunal revisor", es decir, la Cámara Federal.



Agregó que la indagatoria es "en su esencia, un acto de defensa sobre el que no puede alegarse un perjuicio que habilite su suspensión por encontrarse recursos pendientes de revisión". "A su vez, ello no implica, en absoluto, obstáculo alguno para que los agravios que la defensa aduce que le ha provocado el fallo aludido sean revisados por el tribunal correspondiente", concluyó para rechazar el pedido de postergación.



Por otra parte, Cristina Kirchner recusó a los camaristas Irurzun y Llorens para que no sigan interviniendo en el caso. Pero los magistrados rechazaron el planteo por "improcedente" porque la defensa solo cuestionó el llamado a indagatoria. Ahora el tercer juez de la Cámara, Leopoldo Bruglia –quien rechazó la citación a indagatoria de la ex mandataria– deberá resolver si confirma a sus colegas en la causa o si los aparta.



Antes de que la Cámara Federal se lo ordenara, Casanello había evitado citar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso. Es que el magistrado considera que Cristina Kirchner es investigada por los mismos hechos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.



En gran parte el expediente está elevado al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y allí hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.



Todos están acusados de formar una banda dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI.



Por el caso, Báez se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de "La Rosadita" en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.



Para los jueces, "se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios".