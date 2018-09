Presupuesto 2019 Nación también recortará la zona patagónica en asignaciones familiares

En el Presupuesto de 2019 se prevé reducir 10% para los nuevos beneficiarios. Esta medida se suma a la quita del plus en las jubilaciones

El Prepuesto presentado para el 2019 plantea una reducción del 10% en el plus por zona patagónica que cobran los beneficiarios de asignaciones familiares.



Con esta medida, quienes desde el próximo año pasen a cobrar esta ayuda social percibirán 30% de este plus y no el 40% actual. Esta medida excluye a monotributistas y personas que cobran la prestación por desempleo.



Según el artículo 127 del proyecto, la modificación alcanzará a quienes residan o desempeñen su actividad en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones y que en 2019 comiencen a cobrar asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, por embarazo, por cónyuge y la ayuda escolar anual.



En julio, el gobierno nacional eliminó el beneficio de las llamadas “zonas diferenciales” para el cobro de asignaciones familiares, dentro de una reforma general del sistema. Ante una ola de protestas, a principio de agosto, se postergó su aplicación para evaluar el sistema y finalmente a comienzos de septiembre el presidente Mauricio Macri derogó el decreto, dejando sin efecto la medida.



Sin embargo, en el proyecto para el 2019 se planetó nuevamente la reducción, que se suma a la quita del 20% del plus patagónico para los nuevos jubilados y que ya cosechó el rechazo de gran parte del arco político, entre ellos el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez, quien consideró que beneficio es un derecho y no un privilegio.



Desde Nación, el director de la ANSES, Emilio Basavilbaso, aseguró que “la inversión social este año es la mayor que hace el gobierno en su historia. Pero no queremos que haya diferencias entre unos y otros, queremos tener un sistema plano, con los controles adecuados y que no haya nadie que tenga ventajas sobre otros”.