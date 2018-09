Dudas del funcionario El ministro de Finanzas de Alemania no cree que las criptomonedas reemplacen al dinero tradicional

Para Olaf Scholz, las monedas digitales no reemplazarán en el corto plazo a las monedas fiduciarias tradicionales, pero puede cambiar "en 20 o 30 años"

Olaf Scholz, ministro de Finanzas alemán, duda que las criptomonedas puedan reemplazar en el corto plazo a las monedas fiduciarias tradicionales.

“Dudo de ellas, aun cuando tienen una perspectiva como modelo de moneda”, aseguró Scholz en relación a las criptomonedas. Además, las comparó con la fiebre de los tulipanes en los Países Bajos en el siglo XVII, al asegurar que “existe un peligro grande de que haya una inflación similar a la de los tulipanes”.

Scholz dijo que los procesos informáticos necesarios para la implementación masiva de criptomonedas son tan caros y de tan alto consumo de energía que no podrían funcionar, pero aclaró que no quería hablar a largo plazo, ya que no sabe lo que pasará en “20 o 30 años”.

Según Scholz, las criptomonedas también deben observarse de cerca por los reguladores, ya que pueden ser utilizadas para el financiamiento de terrorismo, lavado de dinero u otras actividades criminales. Asimismo, añadió que "no creemos que ya tengan una importancia económica significativa hoy en día.”

Los legisladores europeos se han reunido en varias ocasiones en las últimas semanas para discutir sus preocupaciones sobre las criptomonedas y los posibles remedios a los problemas asociados a los activos digitales.

El 4 de septiembre, miembros del Parlamento Europeo se reunieron para discutir la regulación de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs). Aseguraron que, si bien son "instrumentos muy interesantes y prometedores" para la obtención de capital, requieren una mayor supervisión regulatoria en opinión de muchos legisladores.

Al respecto, en una reciente reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros en Viena, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, afirmó que las criptos necesitan una mayor regulación. Dombrovsksis destacó que la Unión Europea (UE) se centrará en el desarrollo de la clasificación de activos cripto y su mapeo regulatorio.