En la mira Luis Caputo debe afrontar algunas causas judiciales

Caputo fue denunciado para que se lo investigue por “abuso de información privilegiada” y “negociaciones incompatibles con la función pública”

Luis Caputo renunció, pero ahora debe ocuparse del frente judicial: a principios de septiembre, Caputo fue denunciado ante la Justicia para que se lo investigue por “abuso de información privilegiada” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.



La denuncia busca establecer si Caputo, aprovechándose de sus cargos en el Estado nacional, realizó operaciones financieras personales que lo beneficiaron.



El juez Julián Ercolini deberá decidir si se avanza o no con la denuncia penal que realizó Leandro Santoro, legislador porteño de Unidad Ciudadana.



Según consta en el expediente, Caputo compró a título personal unos 8.554.563 pesos en Letras del Banco Central (Lebac) que vencieron en noviembre pasado.



Por entonces, las elevadas tasas que ofrecían las Lebac frente a un dólar que rondaba los 18 pesos las volvían un gran anzuelo financiero para los ahorristas.



Caputo repitió dos veces más la operación con Lebac, la última vez con un monto de 8.979.000 pesos y con un vencimiento para el 17 de enero de este año. En ese momento, el exministro dejó de apostar al peso.



“Ese dinero no fue renovado en Lebac, y fue retirado de su cuenta, por lo que evidentemente no adquirió ningún instrumento financiero que conste a través de la Caja de Valores, lo que permite suponer que adquirió dólares justo cuando esa moneda comenzó su ascenso luego de un tiempo de estabilidad cambiaria”, dijo el denunciante.



Santoro recordó que a principios de enero, poco antes de que venciera el plazo de su inversión en Lebac, Caputo estuvo de misión oficial en los Estados Unidos para promover la última emisión de deuda en el mercado privado externo.



“El entonces ministro de Hacienda toma conocimiento de que los mercados financieros internacionales dejarán de prestarle divisas al país, por lo cual, cabe inferir, Caputo se anticipó al aumento del tipo de cambio como consecuencia de la escasez de dólares y utilizó información privilegiada para cambiar sus posiciones personales de Lebac a dólares, a contramano de los inversores”, explicó el legislador de extracción radical.



Caputo, además, tiene otras causa judiciales abiertas. Una, relacionada a la ausencia en su declaración jurada patrimonial de su participación en el fondo de inversión Noctua Asset Management, radicado en un paraíso fiscal.



La otra causa está referida al bono por 100 años que fue suscripto por distintos fondos de inversión, entre ellos, Noctua.