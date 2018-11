Economía dolarizada Según el economista Arriazu: “El acuerdo con el FMI es mediocre, pero el único posible"

Dijo que a Dujovne lo juzga por los números y que si bien es una persona elocuente, no le interesa porque todos los meses hace su tarea

"Se subestimó la inflación, pero hay un problema de ideología. La Argentina piensa en dólares, es una economía dolarizada de hecho", dijo el economista Ricardo Arriazu.

Según afirmó, "el 75% de los activos de los argentinos están en dólares porque fuimos estafados a través del tiempo". Y ratificó que en la Argentina "cuando se mueve el dólar, se mueven los precios".

En cuanto al acuerdo con el FMI, lo calificó como "mediocre pero el único posible". Y sentenció: "Este programa puede ayudar a reducir la inflación, pero no evitará la recesión".

"Al igual que en un hogar, nadie puede gastar por encima de su ingreso si alguien no lo financia. En mi opinión, el acuerdo con el FMI no es el óptimo (en realidad es mediocre) pero era el único disponible y no aceptarlo habría magnificado la crisis", aseveró.

Arriazu se refirió al trabajo que realiza el ministro de Hacienda: "A Dujovne lo juzgo por los números. Redujo el déficit fiscal a la mitad. No será una persona elocuente, a mi eso no me interesa, pero veo los números y todos los meses hace su tarea".

“Cuando empezó la experiencia de esta política cambiaria, no era seguro que tal objetivo se alcanzase: debía ceder el miedo que invita a los argentinos a dolarizar sus portafolios”, señaló.

En esa línea, estimó que la reciente evolución cambiaria a la baja del dólar, inducida por la suba de la tasa de interés y el menor ritmo de suba de tarifas, “deberían ayudar a bajar la inflación”.