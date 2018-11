Entrevista Daniel Marx: "Este G20 puede marcar el inicio de una nueva era global"

A horas del comienzo del G20, el economista y ex funcionario experto en deuda soberana se encontró con iProfesional para hablar sobre el país y el mundo

El mundo es un hervidero económico y de disputas políticas y Argentina no está ajeno a ello, al contrario, será el escenario donde las principales potencias pongan sobre la mesas sus intereses en la reunión del G20 que está a horas de comenzar en Buenos Aires.

Al respecto, y también sobre la situación doméstica, iProfesional se encontró cara a cara con el economista Daniel Marx, ex funcionario durante distintos gobiernos y experto en temas de deuda soberana.

De hecho, fue ex director del Banco Central durante la presidencia de Raúl Alfonsín entre 1987 y 1988, y jefe negociador de la deuda externa argentina entre 1989 y 1993. También fue secretario de Finanzas en 1999.



Actualmente es socio de la Consultora Quantum Finanzas y asesor de empresas.

-Hay un pesimismo sobre la situación económica actual, ¿cómo ve el panorama?

Hay una importante caída del optimismo, y también algunos ven pesimista el panorama actual. La situación se ha complicado y ha sido un año muy difícil por varias razones, una de ellas es porque veníamos en una dirección donde en algún un momento algo iba a generar problemas. En segundo lugar, hubo una serie de complicaciones en la comunicación y errores que después hicieron más complicada de manejar la situación y exacerbaron los problemas.

Y en tercer lugar, la situación internacional cambió de sentido y se volvió más adversa, pero no necesariamente es la más complicada que ha enfrentado Argentina.



-¿Qué desafíos debe encarar el Gobierno?

Para adelante, se encuentra que tiene que revertir una estanflación (estancamiento económico con suba de precios) importante, donde Argentina y otros países emergentes tienen caídas importantes en la actividad por, entre otras cosas, incertidumbres generadas por salidas de capitales, inflación y complicaciones domésticas sociales y políticas.

El Gobierno primero debe reducir la suba de precios, esperar que se estabilice la caída de la demanda y que empiecen a mejorar estos indicadores. Si eso ocurre, en la primera parte del 2019 tal vez haya algunas mejoras, pero con respecto a un año atrás no se notará un crecimiento.

-Inflación alta y tipo de cambio que ha saltado 100% en el año, ¿está bien el nivel de las tasas de interés?

En estos momentos y en este esquema económico está bien poner énfasis en algunas herramientas de política de agregados monetarios. Con ello, resulta poner tasas altas inicialmente porque hay incertidumbre, incluso, en problemas de credibilidad que hay que reconocer. Si hubiera más credibilidad las tasas serían bastante menores.

En sí, creo que la tasa debería ser más libre y el tipo de cambio tendría que seguir flotando como ahora, para evitar los arbitrajes, donde la intervención del Gobierno es importante.

-¿Cómo ves el endeudamiento del Gobierno en el extranjero en este contexto?

El hecho que el Gobierno tome mucha deuda en términos netos de origen extranjero genera más vulnerabilidad y volatilidad porque al principio deprime el tipo de cambio, pero después se revierte y lo hace saltar desproporcionalmente.

-¿Fue acertada la elección de ir a tomar deuda al Fondo Monetario Internacional?

Creo que era discutible el hecho de haber ido al FMI en el momento que se hizo. Varias de las situaciones se podían corregir y había que corregirlas, no necesariamente con el Fondo Monetario. Además, está demostrado en la historia que con este organismo es más fácil entrar que salir. Antes de salir hay una serie de incertidumbres y complicaciones que va a haber que convivir y superar.

En ello hay dos consideraciones importante: una es que Argentina va a terminar el año próximo con una deuda con el Fondo Monetario de más de u$s50.000 millones, que hay que sumarle la existente con otros organismos internacionales. O sea, es un acreedor que no se puede ignorar cualquiera sea el destino político de las elecciones próximas.

Segundo, para salir de la deuda creo que se van a buscar dos cosas: una es mejora aun superior en el resultado fiscal de la que está prevista para 2019, esto es un resultado primario superior y una mejora en el déficit total del sector publico consolidado. Lo segundo son mejoras mas permanentes de competitividad y productividad.

-Mencionaba el tema eleccionario, ¿cómo va a jugar este aspecto el año que viene?

El tema eleccionario afecta a la Argentina más que proporcionalmente. En concreto, hubo episodios eleccionarios este año en México y Brasil con cambios importantes respecto al partido gobernante y no hubo estas crisis cambiarias, ni una discusión sobre el futuro de la deuda al nivel que se presentó en la Argentina.

En parte esto también sucede porque el país es más vulnerable, tiene una proporción de deuda en moneda extranjera superior al de la región y depende más que el resto del financiamiento extranjero. No se han desarrollado mecanismos anticíclicos que otros países sí hicieron.



-¿Cómo salir de este círculo vicioso en el que dependemos de financiarnos en el extranjero? ¿Es volver a los años '90 como muchos opositores afirman?

En los '90 se presentaron dos etapas: una en la que hubo poca acumulación de deuda y condiciones de crecimiento. Y una segunda parte en la que se registró mayor rigidez y el mundo se tornó más adverso, donde Argentina no había logrado mecanismos de competitividad con un tipo de cambio rígido (1 a 1), lo que generó una situación desafiante o no coherente.

Respecto a esa época y otros momentos de la historia, hoy no tenemos esa situación externa tan adversa, tampoco una virulencia política tan grande y extremista como en esa época.



-¿Cómo ve la contradicción que se le presenta al Gobierno de tener que achicar el gasto y a la vez “tener” que ganar las elecciones el año que viene?

Esa es un poco la tradición de Argentina: hago que las cosas fundamentales se queden donde están y se mueve dando una inyección poco sostenible, como es imprimir plata o tomar dinero rápidamente, y después se ve cómo se sigue. Eso en lugar de ver qué problemas más fundamentales existen y solucionarlos. Entonces por eso se ven los ciclos con golpes fuertes. Hay que pensar otras cosas, no de corto plazo. No hay mucha profundización al respecto, ni de la dirigencia, ni de la sociedad.



-Da la sensación que siempre se espera que la cosecha de soja nos salve de buscar financiamiento…

Esperar la plata de la soja o del petróleo es lo mismo que decir que pongamos todo en manos de la naturaleza, que llueva o encontrar más petróleo del que habíamos pensado. No se puede dejar que todo se resuelva de esa forma. Tenemos que ver qué es lo que hace que podamos ser más competitivos en algunos sectores.



-¿Cómo se da confianza cuando se cometieron tantos errores?

En principio, tratar de no equivocarse, tener una visión general y particular que sean compatibles y de largo plazo.



-¿Piensa que es un error del Gobierno intentar bajar la tasa de interés más rápido?

Creo que no, no debería ser un error porque las expectativas de devaluación e inflación están por debajo de la tasa de interés operada más la tasa de riesgo argentino. Eso debería acompañar.



-Está por comenzar el G20, ¿qué piensa que puede llegar a suceder?

Creo que el G20 que se viene es bastante importante, no porque se realice en Argentina, que es una coincidencia, sino porque ingresa en una nueva era.



Hasta ahora ya pasó por dos etapas: una que fue del 1998 al 2008 que eran reuniones más informales que formales de coordinación entre ministros de Hacienda, Finanzas y presidentes de los bancos centrales, donde buscaban eliminar o reducir las fricciones y coordinar movimientos de política para que el mundo se desarrolle más armoniosamente.



La segunda etapa se planteó del 2008 al 2018 tras la crisis financiera global, para ver cómo enfrentarla y evitar efectos colaterales dañinos superiores, esto es, depresiones y devaluaciones competitivas y deflaciones.



Hoy creo que esa agenda quedó atrás, aparecen presiones llamadas proteccionistas, temas con las monedas que quedan más sueltos, algunas presiones inflacionarias y desintegración de algunos bloques regionales. Esto va a ser el rol del G20, es decir, si lo va a mitigar o aumentar o generar nuevas reglas de juego. Algo que va a sentar precedente.



Entonces, si uno mira los diarios de otros países, la atención estará puesta en Trump con los chinos, el rol de los países europeos y Rusia.

-¿Piensa que se pueden definir aspectos importantes en estas reuniones?

No estoy seguro, quizá puedan decir alguna cosa importante, pero no creo que se resuelvan estos dilemas pero sí se van a enfrentar con ellos. Cara a cara van a estar ahí y va a haber mucho contacto personal bilateral aprovechando que están todos los líderes en el mismo lugar.



-¿Qué tensiones pueden verse?

Se van a enfrentar más directamente con los dilemas, me parecería raro que los resuelvan. Pero se van a quedar con la duda en ver cómo los manejan, sin llegar a una solución o conflagración.

-En el medio del conflicto entre los líderes mundiales estamos todos nosotros, los países emergentes, ¿puede impactar en esta disputa las condiciones financieras globales?

Algo va a impactar en las tasas de la FED, pero a diferencia de las décadas anteriores ya no se habla que las tasas del mundo tienen que ir en niveles parecidos. Hoy cada uno va por su lado. El problema no es ese, sino que sus caminos no sean tan incompatibles o antagónicos entre sí.

En sí, en los emergentes, en general, estas complicaciones de dirección comercial y de menor convergencia mundial generan disrupciones en algún tipo de las llamadas cadenas de valor, que para Argentina no son tan importantes porque no participó de ese movimiento. Pero para el sudeste asiático, el este europeo, México y algún país de Centroamérica es un asunto importante.



Si es por las barreras que se establezcan, va a haber menos convergencia a nivel de ingresos mundiales, menos integración comercial, menos tasa de crecimiento.

También se nota es que aparecen sanciones monetarias o de uso a los movimientos de fondos, que es algo relativamente nuevo. Se generan incertidumbres con sanciones a empresas chinas y rusas.

Por otro lado, hay toda una cuestión que mitiga este movimiento que son las innovaciones en servicios y tecnología, que ignoran o se manejan bastante al margen de las barreras comerciales.

-¿Y Argentina?

Argentina es parte del mundo y tendrá todo esto, pero en estos momentos no le ha venido mal esta situación. Hay un caso medio patético que es el de la soja: la guerra comercial China-Estados Unidos está haciendo que el precio de la soja caiga en Estados Unidos pero en Argentina suba. Y con la cuestión fiscal de las retenciones locales a las exportaciones, eso no estaba planeado pero al Gobierno le viene bien en la práctica, para que se acepten las retenciones y mejore la cuenta fiscal en el corto plazo.

-¿Es optimista?

Creo que esto al final se va a arreglar. Argentina y otros países suelen probar todo antes de aceptar lo que realmente se tiene que hacer.-