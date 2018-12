Por las lluvias, el 20% de la soja está en malas condiciones

Las resiembras este año trepan a más de medio millón de hectáreas. Las zonas con los mayores problemas son el centro-sur santafesino y el norte bonaerense

Las fuertes lluvias del centro del país, con amplias duraciones temporarias, están causando fuertes pérdidas en gran parte de las cosechas, las que están a la espera de un rápido cambio del régimen de las precipitaciones.

Así lo confirma un reciente trabajo de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en donde estima que este escenario impactó en gran medida en la soja de primera, con un 20% en malas condiciones debido a la acumulación del agua.

Te puede interesar El Gobierno despidió al “cerebro” de la reforma laboral

Mientras que un 9% de la oleaginosa de la región sigue a la espera de buen tiempo, pero la fecha de siembra para obtener rindes aceptables está por finalizar. Se tratan de 80 mil hectáreas de soja de primera, 275 mil de soja de segunda y 100 a 150 mil hectáreas, también de segunda, que deberán resembrarse.

Hay muchos lotes embarrados a los que no se puede ingresar y se dan por perdidos. Las resiembras este año, entre los temporales de lluvias de noviembre y diciembre, trepan a más de medio millón de hectáreas. Las zonas con los mayores problemas son el centro-sur santafesino y el norte bonaerense.

Según adelantó el asesor de la entidad, José Luis Aiello, “el cambio climático adicionando un incipiente evento Niño, de características débiles, generan un contexto donde ganan frecuencia los eventos anómalos”, que va desde “temperaturas que adelantan o atrasan estaciones hasta acumulados de lluvias que, en menos de 24 horas, superan, duplican o triplican la media mensual esperada”. Y agregó: "Habrá continuidad de lluvias en el centro este de la región pampeana".



El reporte informa que hay menos plantas logradas este año en los cuadros de soja. Con las lluvias se ha perdido el efecto residual de los preemergentes y a la vez hay efectos de fitotoxicidad en los sectores bajos. También hay una gran presión de plagas cómo bolillera, medidora y Megascelis, que se destaca por su presencia generalizada y su gran voracidad. Todo esto forma un gran combo de adversidades que tendría un impacto negativo en la producción de la oleaginosa.



Hay que destacar que las últimas lluvias fueron mucho más contenidas en volumen e intensidad a cómo se venían manifestando en la región. Las zonas más sensibles, como el noreste bonaerense o el centro sur de Santa Fe recibieron acumulados inferiores a los 15 mm.



En cuanto al maíz, si bien se ha perdido parte del nitrógeno aplicado por los excesos de lluvias, el 75% de los maíces tempranos se los clasifica entre excelentes y muy buenas condiciones. El 35% de los lotes se encuentran atravesando la etapa más crítica, la floración. Un 15% más adelantado comenzó a formar los granos. El cultivo podría superar los 90 qq/ha de promedio.