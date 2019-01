Ex Ministro de Chile: “Veo fragilidad en Argentina pero hay políticas realistas”

Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Chile durante la presidencia de Michelle Bachelet, dialogó con iProfesional sobre la situación local y externa

“América Latina hoy tiene más estabilidad y madurez política que Estados Unidos y Europa”, reflexiona Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Chile durante la presidencia de Michelle Bachelet, entre 2006 y 2010, en un encuentro con iProfesional.

El actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science del Reino Unido, lugar en el que actualmente reside, estuvo unos días en Buenos Aires y dialogó cara a cara con este medio, donde brindó su visión sobre el contexto mundial volátil desde el aspecto político, y también se animó a opinar sobre la actualidad argentina.

De hecho, indicó que “celebra" que haya un "gobierno serio” en el país como el de Mauricio Macri, luego que las anteriores gestiones nacionales tuvieron una credibilidad y palabra empeñada que “dejaron mucho que desear”.

-¿Cómo ve la situación actual de Argentina en base al contexto internacional?

-Es evidente que el mundo está pasando por un período bastante tormentoso, y Argentina claramente también pasó por un período difícil. Pero veo un Gobierno bastante decidido a hacer lo que tiene que hacer para enmendar el rumbo, no es un camino fácil pero creo que están dadas las condiciones para que esta nación, finalmente, al igual que los países vecinos, viva con una inflación más baja y mayor estabilidad económica.

No es imposible, lo han conseguido casi todos los integrantes de la región. Más temprano que tarde, Argentina va a transitar la misma dirección.

-Parece optimista…

-Pongamos las cosas en su debido contexto: siempre, por décadas, Argentina ha sido un país con mucha inestabilidad cambiaria y con políticas muy insensatas. Sí veo todavía cierta fragilidad pero también hay un conjunto de políticas realistas y bien pensadas que, detalles más o menos, están orientadas hacia donde deben ir. Es decir, veo el futuro con un cauteloso optimismo.

Ahora desde acá hasta que haya una total estabilidad económica habrá momentos fáciles y difíciles, dulces y amargos, pero comparado a cuatro años atrás Argentina ha avanzado muchísimo.

-¿En qué aspectos considera este progreso?

-Cuando fuí Ministro en Chile, la credibilidad y palabra empeñada por los gobiernos argentinos dejaban mucho que desear, así que como chileno celebro que ahora haya una gestión seria. Se podrá estar de acuerdo o no con lo que hace, pero es gente con la que se puede tener una relación profesional seria.

-¿Cuánto tiempo puede demorar la recuperación económica para Argentina?

-Dependerá del contexto internacional, pero la economía puede empezar a remontar en el verano. Ojalá el clima acompañe y la cosecha sea buena. Pero la probabilidad de un rebote en la actividad es bastante alta.

-A todo esto, ¿cuál es el efecto local que puede tener el enfrentamiento entre Estados Unidos y China?

-Creo que el asunto entre Estados Unidos y China es más ruido que nueces: capturan los titulares de los diarios y es divertido especular, pero desde el punto de vista del comercio en si mismo, lo que ha ocurrido hasta el momento es muy pequeño. Se tiran grandes cifras que están en juego en esta disputa, pero si se observan los números que manejan ambas economías en general resultan muy chicas en realidad.

Incluso, para América Latina puede ser bueno este conflicto porque si los chinos le dejan de comprar soja a Estados Unidos van a pedirle más a Argentina y Brasil.

Por lo tanto, el aspecto puramente comercial no me parece determinante. Ahora bien, si este factor llega a ser diferente y empaña todo el resto y vemos volatilidad financiera internacional, ya es un asunto distinto. O si se ve una fuerte salida de capitales de los países emergentes o si se deteriora el ambiente político, ahí ya estamos en otro juego. Por el momento esto no se ve.

-¿Cuál es contexto mundial particular que está observando hoy?

-El momento actual es muy único porque lo que ha cambiado en Europa y Estados Unidos es que pasamos de un escenario de volatilidad económica a uno de volatilidad política. En América Latina estamos acostumbrados a pensar que en el Norte las cosas son políticamente más estables y que acá son más volátiles. Y hoy creo que la región tiene más estabilidad y madurez política que Estados Unidos y Europa.

Eso se ve en las declaraciones absolutamente irresponsables de Trump y en su comportamiento, también se ha visto con el Brexit en Inglaterra. Italia no tiene gobierno, Francia tiene uno muy capaz pero evidentemente está en las cuerdas.

La causa principal de inestabilidad es la política de los países ricos, y eso nos tiene que mantener en alerta y con los ojos bien abiertos, pero por otro lado es una fuente de satisfacción y pone en contexto lo que ha pasado en la región y que no somos los únicos en el mundo en enfrentar problemas importantes.

-En este marco, ¿cómo ve a los países de América Latina?

-Hay situaciones muy distintas. Creo que Colombia, Perú y Chile tienen regímenes macroeconómicamente bastante estables y, por lo tanto, no se anticipan allí mayores cambios y se ven tranquilas las cosas.



Por el lado de Brasil, es un país donde el riesgo es político, porque tiene un Banco Central muy hábil, ha ido afrontando situaciones complicadas y bajando la inflación. El principal riesgo es que Bolsonaro al final haga y deshaga con las instituciones políticas de un modo que pueda ser dañino.



Lo mismo ocurre en México, donde su Banco Central es muy capaz y la inflación es baja, pero hay un Presidente cuyo compromiso con las reglas de juego no es muy claro.-