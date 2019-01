Renunció alto funcionario de CNV para ir con Lavagna

La noticia es tan reciente que no hay ningún nombre dando vueltas. Se trata de Carlos Hourbeigt, quien era el "massista" del organismo regulador

Carlos Hourbeigt acaba de renunciar como director de la CNV y trabajará en 2019 para el candidato presidencial de Alternativa Federal.



Siempre muy crítico de la política económica, en especial de la conducida por Federico Sturzenegger, entró como director a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en abril de 2016 por un acuerdo político con Sergio Massa, por lo que era el 'massista' dentro del organismo regulador.

Mientras todo parecía funcionar bien esto no fue un problema en su relación con el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra.

Cuando llegó la crisis económica, la relación cambió y empezaron los cortocircuitos, al punto que ya era vox populi entre los mesadineristas la tensión que había entre ambos, que en los últimos meses ya se había hecho insostenible.



Según informa El Cronista, el tema de su reemplazo lo empezarán a pensar este año, de acuerdo a dichos en el entorno del secretario de Finanzas, Santiago Bausili.



Por lo pronto, la noticia es tan reciente que no hay ningún nombre dando vueltas por ahora, ya que no hay apuro en reemplazarlo porque con tres directores ya hay quorum para sesionar y son cuatro actualmente (además de Ayerra, la vicepresidenta Patricia Boedo y los directores Rocío Balestra y Martín Gavito), pero no se descarta que pueda llegar a ser alguien de la línea, salvo que desde el Ministerio de Hacienda, Nicolas Dujovne, consiga algún perfil que le guste.



Lo cierto es que terminó una etapa para Carlos Hourbeigt. Mano derecha de Roberto Lavagna, forma parte del Frente Renovador desde su creación, con más de 20 años en la industria financiera y con sólidos vínculos en el justicialimo, el mundo Cambiemos y el establishment, trabajará para el candidato presidencial que surja como alternativa a Macri y a Cristina.



En la CNV, en tanto, tienen como premisa lograr una estructura de cantidad de agentes más acorde al tamaño del mercado. En China hay 100 brokers, pero muchos agentes de otras categorías. Lo misma pasa en Brasil. "En estos años hemos creado y viabilizado categorías para que cada actor encuentre la categoría a la que pertenece. Cuando asumimos en diciembre de 2015, había 530 agentes y más de la mitad eran Alycs. Teniendo en cuenta los tramites ya solicitados y en proceso, el total de agentes proyectado suma cerca de 970, pero con una reducción de ALYCs a menos de 300, incrementando fuerte la proporción de APs y también de las categorías intermedias, AN y AGI, que suman 80 (4 veces más que al inicio del mandato)", comentan puertas adentro a El Cronista.



Este incremento de más de 400 agentes en diversidad de categorías, confirma que hay más actores que encuentran su lugar en la estructura, y que a su vez se va armando una estructura de distribución con una mejor capilaridad.