A pesar de los tarifazos, Edenor, Edesur y Edelap no pagan las paritarias y los empleados van a un paro de 24 horas

Los trabajadores de Edesur, Edenor y Edelap de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paralizarán este martes las tareas durante toda la jornada

Los trabajadores de Edesur, Edenor y Edelap de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paralizarán este martes las tareas durante toda la jornada, en reclamo de “un definitivo acuerdo paritario”, informó el secretario de prensa de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Ricardo Sironi.



El cuerpo de representantes de la organización sindical determinó la medida de fuerza en ambos distritos (el radio de acción de la ex Segba) luego de denunciar que “las negociaciones paritarias continúan dilatándose y sin alcanzar un acuerdo”.



Los delegados gremiales decidieron profundizar el quite de colaboración y no realizar horas extras, y ratificaron la huelga general para este miércoles, luego de varias acciones de protesta que llevan adelante desde hace semanas, en reclamo de “una mejora salarial”.



“Las empresas se niegan a efectuar la recomposición de los haberes convenida en la paritaria de 2018, por lo que la asamblea general de representantes y la conducción de la Apsee ratificaron la huelga general”, señaló a la prensa, mediante un comunicado, el titular de la organización, Carlos Minucci.



Según el gremialista, la demanda del personal no solo apunta a garantizar los derechos laborales sino que también supone la defensa del servicio público, ya que “la energía eléctrica es fundamental y no se desea afectar al usuario, que sufre la ausencia de inversiones”.



“Se alcanzó un punto crítico, que también encubre el intento de flexibilización y disciplinamiento”, concluyó el sindicalista en un texto de prensa.