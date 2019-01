"Es hipócrita pedir que las tarifas se ajusten al incremento salarial"

El exministro de Energía Juan José Aranguren se refirió al nuevo aumento de tarifas impulsado por el Gobierno en los últimos meses

El exministro de Energía Juan José Aranguren se refirió al aumento de tarifas impulsado por el Gobierno en los últimos meses. En ese sentido, comparó las políticas energéticas y económicas del Gobierno anterior con las del actual y cuestionó duramente la reacción de la oposición sobre este tema.

"Hablamos ahora de que las tarifas tienen que ajustarse al índice de actualización de salarios. Del 2003 al 2015 las tarifas de Edenor y Edesur, en la Capital y el Gran Buenos Aires, para marcar donde aumentaron menos, aumentaron un 200%. El tipo de cambio aumentó un 1200%, la inflación, mal medida por un Indec que mentía, aumentó un 1500% y los salarios, 1800%. O sea, 1800 contra 200, ¿Y ahora le piden al Gobierno que se ajuste en función del incremento salarial? Me parece hipócrita", sostuvo el exministro en La Nación.

Durante su participación en el programa, Aranguren se mostró tajante con el kirchnerismo y respaldó las políticas energéticas del Gobierno actual. "Me consta que hubo mucha mayor insensibilidad en la administración kirchnerista que en los últimos tres años en la Argentina. No les importaba. Lo que importa es la imagen, no la realidad. Es como dijo el presidente Macri: la energía cuesta, el tema es quién la paga".

Asimismo, señaló que las inundaciones que hay en el norte del país y los grandes fenómenos climatológicos ocurren por no considerar a la energía como un bien escaso. "Como bien escaso hay que pagar lo que cuesta, que es lo que viene machacando el Gobierno desde un primer momento", expresó.

En cuanto a la estrategia de la oposición de frenar los aumentos de tarifas con amparos cuando termine la feria judicial o en el Congreso, Aranguren dijo: "Esa misma oposición votó una ley de presupuesto conocida como ley de leyes que tiene objetivos, por ejemplo llegar a déficit cero este año. La pregunta que le hago a esa oposición es porqué no aprovechó el presupuesto para incorporar esto que quieren hacer ahora de que las tarifas no aumenten más que los salarios para ver cómo se aprobaba en el Congreso, ¡porque es incompatible haber aprobado el presupuesto como Congreso en su conjunto y después no cumplirlo!".