Dos nuevas aerolíneas fueron autorizadas para volar en el país

Se trata de las firmas Cielos Mediterráneos y Dangus. Operarán servicios no regulares de pasajeros y carga. Tendrán un año para tramitar certificados

A través de una publicación en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil autorizó las operaciones de Cielos Mediterráneos y Dangus, dos nuevas aerolíneas comerciales, para que puedan realizar vuelos no regulares de pasajeros y carga. Estarán enfocadas en servicios no cubiertos, tanto nacionales como internacionales.



Ambas compañías habían presentado la solicitud en la Audiencia Pública del 6 de septiembre de 2018 y este lunes el Gobierno dictó las resoluciones 60 y 61 resolviendo la habilitación de ambas firmas a operar en el país.



En sendos textos, ANAC informó que “la propuesta empresaria se encuentra orientada a cubrir las necesidades de transporte que no son atendidas por los servicios regulares y representa, por ello, un elemento de utilidad general para la comunidad”.



Para llevar a cabo el servicio podrán utilizar aeronaves de gran porte. En ese sentido, las aerolíneas informaron en Audiencia que las mismas serán en principio del tipo “FAIRCHILD SA-227AC METRO III”.



A partir de esta jornada, tanto Cielos Mediterráneos como Dangus tendrán un año para tramitar y obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (C.E.S.A.), mientras que desde ese momento dispondrán de 180 días para iniciar las operaciones.



Asimismo, deberán ajustarse a lo dispuesto por la resolución por lo cual solo podrán ofrecer una demanda que no esté siendo satisfecha por los vuelos regulares. Al mismo tiempo, dicho servicio no podrá convertirse en “regular”.



Por otro lado, la ANAC resolvió que no estará limitada la capacidad de las aeronaves. “No corresponde limitar la capacidad de las aeronaves que se afectarán a los servicios, toda vez que su eventual aumento exigiría atravesar nuevos trámites administrativos similares al presente, en perjuicio de los usuarios”, informa.