Gastón Rossi: “Ya con la recuperación del campo la economía recibirá un punto de crecimiento del PBI”

El ex viceministro de Economía de Martín Lousteau analiza las perspectivas del Gobierno de cara al año electoral y las necesidades políticas para crecer

“Argentina está estancada económicamente desde 2011, hace mucho tiempo le cuesta crecer”, diagnostica el economista Gastón Rossi, uno de los representantes y fundadores jóvenes de Evolución, el partido político creado por Martín Lousteau, en una extensa entrevista concedida a iProfesional.



Además fue secretario de Programación Económica y viceministro de Economía entre 2007 y 2008 del propio Lousteau, hasta que ambos se distanciaron de Cristina Kirchner. Previamente, fue asesor del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Producción bonaerense.

Respecto al desempeño del gobierno de Mauricio Macri, considera que recién después de la crisis tomó conciencia de la situación del país y allí armó “un esquema económico que parece más razonable” para poder crecer de forma genuina.

A nivel político, Rossi cree que Cambiemos debe apostar por ampliar su visión como fuerza hacia una pluralidad de voces y opiniones para así poder discutir los temas más profundos que requiere resolver el país.

-Después de los abruptos ajustes del año pasado, ¿cómo está parado hoy el país desde lo económico?

-El 2018 fue muy complicado por un cambio de contexto internacional, donde las economías más vulnerables sufrieron mucho más que el resto de las emergentes. Claramente, la más endeble fue Argentina, y luego se ubicaron Turquía y Brasil, que sufrieron coletazos. A partir de eso se debe analizar la situación actual, y en variaciones interanuales observamos localmente los peores indicadores con caídas pronunciadas, donde noviembre y diciembre fueron meses muy negativos.

Es decir, entre las herencias o legados que dejó la crisis, con muchísimos costos sociales y económicos, se destaca la configuración macroeconómica actual donde se ve una mayor coordinación y un tipo de cambio real más razonable. Ahora, desde la macro, que son los “cimientos”, tenemos un esquema que parece más razonable, que es aspirar a un resultado primario equilibrado después de muchos años de déficit primarios recurrentes. Desde ese lado, los pilares que se tienen hoy permiten generar las condiciones para poder crecer genuinamente. Después se deben hacer un montón de otros deberes para poder crecer. Al verlo retrospectivamente, el crecimiento hasta 2018 fue ficticio o enteramente dependiente del financiamiento externo al costo de una aceleración del ritmo del endeudamiento muy complejo.

-Este crecimiento ficticio fue cortado de forma abrupta por la crisis, ¿qué lectura hace del rol que ejerció el Gobierno?

-En el marco de la herencia complicada que tuvo, creo que el Gobierno cometió dos errores. El primero fue subestimar la crisis recibida y el otro punto fue sobreestimar la capacidad propia de hacer que la economía vuelva a crecer. Si uno mira el mensaje económico de esa época, se hablaba del “segundo semestrismo” y “la lluvia de inversiones”. Por eso, esa dicotomía de fallas lo llevó al oficialismo a no construir un mandato en la sociedad con las transformaciones que necesitaba hacer, que iban a ser mucho más complejas de lo que la gente preveía. Y desde lo fiscal, aunque en 2016 hubo una suba de tarifas muy significativa, el Gobierno fue expansivo en términos macroeconómicos porque el déficit primario aumentó debido a que cayeron los ingresos, bajó retenciones e impuestos a las ganancias, y por el lado de los gastos se hicieron algunas concesiones legislativas como la Ley Pyme, la extensión de la asignación universal a monotributistas y la reparación histórica a los jubilados. Todas decisiones propias de Cambiemos.

-Es decir, ¿hubo factores ajenos pero también errores propios?

-La herencia fue muy complicada pero el Gobierno también tiene su responsabilidad, especialmente en la gestión económica de 2016. Fiscalmente condicionó mucho el sendero posterior. La lógica del gobierno de Macri fue que al tocar un techo el consumo privado en 2011, trató de migrar a que el motor de crecimiento no fuera ese aspecto sino las inversiones y exportaciones. Evidentemente, no sucedió. En resumen, desde lo fiscal no fue gradual sino expansivo, algo que complicó aún más la magnitud del ajuste requerido, que ya de por sí era muy difícil de implementar, y que terminó ocurriendo a través del marco de una crisis o recesión. La meta del déficit primario cero fue un subproducto de la corrida cambiaria.

-¿La crisis del año pasado y tener que recurrir al Fondo Monetario le sirvió al Gobierno a tomar conciencia de sus errores?

-Creo que la actual gestión del Banco Central, con un programa monetario más rústico y fácil de comunicar, logró reencauzar y ponerle un piso a la caída de demanda de dinero en una situación compleja. En las últimas semanas estamos viendo algo que parecía lejano o esotérico, que es un tipo de cambio apreciado y al BCRA comprando divisas. Hay señales de corto plazo positivas, sabiendo de dónde se viene y los costos que se pagaron por la crisis. En términos de lo que tiene que rediscutir el país, hasta acá hablamos de la coyuntura, pero si se amplía la lupa del análisis, Argentina está estancada económicamente desde el 2011 y hace mucho tiempo le cuesta crecer. Evidentemente, hay temas estructurales que hacen que se pierdan posiciones relativas con los países vecinos y frente a los competidores.

-¿Cuáles son estos problemas de fondo que no permiten crecer al país de forma genuina?

-En los últimos 20 años la presión tributaria aumentó muchísimo, se deterioró la infraestructura productiva y energética, los costos logísticos son muy elevados, la educación se ha deteriorado. Es decir, existen muchas señales que muestran que la economía no está ganando competitividad, todo lo contrario, ha ido perdiendo en términos relativos, y en paralelo hubo un incremento fenomenal del tamaño del Estado. Creo que nos falta mucho porque casi no están en la agenda los problemas de fondo. En términos políticos, quizás la grieta impide este tipo de discusiones y las complejizan porque al negarle entidad a tu rival político es muy difícil establecer acuerdos. Se requiere que la reforma la haga el sistema político de manera integral porque tenemos que entender que solucionar estos problemas no sólo beneficia al gobierno actual, sino a la economía en su conjunto. Todavía estamos lejos de esto, primero tenemos que tener las variables macroeconómicas alineadas.

-¿Por qué ninguna fuerza política está planteando estas cuestiones de fondo?

-Creo que durante mucho tiempo la grieta y la discusión entre blanco y negro termina moldeando el debate. Si no podemos empezar a pensar a la Argentina más allá de grieta es muy difícil, porque lo que vamos a ver es que las dos principales fuerzas políticas se piensan a si mismas como “soy yo o es el caos”, eso impide construir consenso que trascienda a un gobierno. En cambio, en la región varios países pudieron ir evolucionando más allá de sus idiosincrasias.

-¿Qué acciones positivas le ve al Gobierno?

-Una es la recuperación de algunos rasgos de la institucionalidad que se habían deteriorado muchísimo durante la gestión anterior. Otra es que, aun con las críticas que hemos planteado al proceso, el hecho de encarar una política energética que piense en el largo plazo en Argentina genera activos que se van a dejar y le sirven al país, como el aumento de producción de energías renovables y explotación hidrocarburífera. La idea de intentar crear las condiciones para que el país crezca por las inversiones y las exportaciones es algo saludable. Es decir, reinsertarnos en el mundo y pensar hacia afuera.

-Entonces, ¿cómo ve el 2019?

-Económicamente creo que todavía hay que administrar los costos de la crisis, que son complejos, el agro, aun con el problema reciente de las inundaciones, podría dar una mano por la sequia que tuvo en 2018. Ya sólo el sector agropecuario podría estar otorgando cerca de un punto de crecimiento directo del PBI, además del efecto cascada que eso genera en las ciudades cercanas a dicha explotación. Creo que le va a dar un poco de aire a la actividad y desde el segundo trimestre puede haber algo de recuperación.

-La vuelta a escena de Cristina en el contexto electoral, ¿puede hacer ruido en la recuperación de la economía?

-La Argentina no necesita salir a los mercados financieros este año, en todo caso la baja del riesgo país es más relevante en el corto plazo para bajar la tasa de interés doméstica que, producto de la corrida cambiaria, está en niveles muy elevados. Mirando hacia adelante, creo que no había muchas razones para que suba el riesgo país como escaló en diciembre. Los mercados sobreestimaron las chances electorales de Cristina y la verdad que aun con todo el deteriorodo social y económico registrado en el último año, Cambiemos sigue siendo una alternativa competitiva de cara a las elecciones. Y decimos esto en el peor momento de la percepción popular de la actividad económica. Por lo cual, en algún punto, en parte ese temor estuvo un poco sobredimensionado. Argentina, sin financiamiento externo, no tiene demasiado margen para no alcanzar el equilibrio fiscal. Y, eventualmente, tratar de renegociar alguno de los términos con el Fondo. Hoy no hay demasiado margen para patear el tablero en términos financieros.

-¿Cómo se va a posicionar Evolución para las elecciones?

-No cambia nuestro espíritu de intentar aportar constructivamente en los espacios que nos toquen. Pretendemos y deseamos que Cambiemos funcione como una coalición que tenga matices distintos, con diferentes voces, que haya pluralidad, porque eso va a enriquecer a la coalición. Hasta la corrida cambiaria la postura del Gobierno era una, en la creencia que las cosas iban bien y que no hacía falta diversidad interna, pero después de la crisis está en revisión. Lo que termine sucediendo se verá este año.

-Supongamos que Evolución gana las elecciones presidenciales, ¿qué medidas se tomarían para impulsar al país económicamente?

-Más allá de pensar en ese escenario hipotético, creo que lo relevante es que este estancamiento permanente que tiene la economía argentina requiere acuerdos más amplios de lo que hasta ahora hemos visto en las gestiones. Quizás la dirigencia política tenga la habilidad de rediscutir de forma constructiva temas como los sistemas tributario y previsional, que nos llevaron al estancamiento y a una situación deteriorada de forma paulatina. Quizás el resultado no sea el ideal, según la visión de cada uno, pero va a ser mejor porque va a ser el más duradero y el de mayor sustento y respaldo político. Se debe mirar hacia adelante.-