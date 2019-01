“No tiene plan económico y es totalmente improvisado”

Jose Urtubey calificó a la situación actual del sector como “desastrosa” y aseguró que “se están cometiendo los mismos errores que en el 2016″

La Unión Industrial Argentina (UIA), a través del vocal de la entidad, José Urtubey, volvió a cuestionar el plan económico del Gobierno.

Para el dirigente industrial, la actualidad del sector es “desastrosa” y hasta calificó con un "2″ a la política financiera de Cambiemos. “Pero solo por el hecho de presentarse, porque el alumno no entendió la actividad”.



Para Urtubey, durante el último año se perdieron 107 mil puestos de trabajo. "El FMI, el Banco Mundial, la OCDE, todos dicen que vamos a caer. El problema es que seguimos en modo financiero; se están cometiendo los mismos errores del 2016. No podemos tener el nivel de carga tributaria que tenemos, se escondió la basura bajo la alfombra".



En uno de sus últimos informes, la UIA planteó que en noviembre de 2018 la actividad industrial presentó una contracción de -9,4% frente al mismo mes de 2017, acumulando una caída anual del -2,7%. A su vez, con respecto al mes anterior se observó una contracción de -3,4%. “No tiene plan económico y es totalmente improvisado”, criticó.



“No veo atisbo de cambio. Veo a (el ministro de Producción y Trabajo, Dante) Sica que tiene las manos atadas, encorsetadas, y llegaron a una instancia que le veo poca capacidad de reacción y, porque creen que es el modelo para salir, no se están dando cuenta que cada día cierran más empresas, más pymes, cada día está mas difícil mantener el empleo”, planteó José Urtubey en diálogo con radio La Red.



La semana pasada, un grupo de dirigentes de la UIA se reunió con representantes del Ministerio de Producción y Trabajo, y durante el encuentro detallaron 35 propuestas elaboradas por sus departamentos técnicos para “dinamizar la actividad industrial en un contexto con fuerte caída del sector.



Según se informó, las propuestas se agruparon en seis ejes: Ley Pyme, Tributario, Financiamiento, Potenciación del Mercado Interno, Intercionalización y Exportaciones y Costo Energético. El objetivo final de las propuestas de la UIA, según su comunicado oficial luego de la reunión con la cartera de Producción, fue “promover la generación de valor, incentivar la incorporación de tecnología en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, recuperar la dinámica del mercado de trabajo y fomentar las exportaciones con un alto componente de trabajo argentino”.



De los seis ejes, el tributario fue en el que la UIA mencionó más recomendaciones, con nueve medidas de ese tipo entre el total presentadas al grupo de representantes del Gobierno que incluyó al secretario de Industria, Fernando Grasso; el subsecretario de Comercio Exterior, Federico Lavopa y el subsecretario de Comercio Interior, José Luis Morea.